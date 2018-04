Verpakovskis: Gorkša ievēlēšana LFF prezidenta amatā ir ieguvums Latvijas futbolam

Jau ziņots, ka bijušais Latvijas futbola izlases kapteinis Gorkšs piektdien tika ievēlēts par jauno LFF prezidentu. Aizklātā balsojumā viņš saņēma 56 biedru atbalstu, kamēr viņa tuvākais sekotājs Vadims Ļašenko saņēma 48 balsis. Tikmēr trešais pretendents Krišjānis Kļaviņš izteikti zaudēja pārējiem kandidātiem, jo par viņu balsoja tikai četri biedri.

"Viennozīmīgi LFF prezidenta vēlēšanu iznākums ir pozitīvs visas futbola sabiedrības vērtējumā. Tas ir tikai ieguvums," aģentūrai LETA sacīja Verpakovskis. "Gorkšs ir persona, kura veiksmīgi varēs pārstāvēt Latvijas futbolu pašvaldību, valdības, UEFA un FIFA līmenī. Latvijas futbols no tā tikai iegūs."

Gorkšs tika ievēlēts aizklātā balsojumā, kas šajā gadījumā varēja būt izšķirošs arguments, pieļāva Verpakovskis.

"Domāju, tas bija izšķirošs brīdis, kad biedri izvēlējās balsot aizklāti. Mēs sapratām, cik tas ir svarīgi, tāpēc arī to ierosinājām. Uzskatām, ka cilvēkam ir jābalso pēc savas sirdsapziņas, viņam neviens no augšas savu lēmumu nedrīkst uzspiest," bilda Gorkša bijušais komandas biedrs.

Tieši "Liepāja" bija viena no diviem LFF biedriem, kas ierosināja rīkot aizklātu balsojumu par prezidenta kandidātiem.

"No visiem trim kandidātiem tieši Kaspars prot vislabāk pārstāvēt Latvijas futbola intereses visos līmeņos, turklāt to viņš parādīja arī savā priekšvēlēšanu kampaņā, tiekoties ar ministriem un pašvaldību vadītājiem. Jau ir iesācis sarunas par finanšu piesaisti infrastruktūrai. Tieši papildus finansējumi šobrīd ir vajadzīgi visvairāk, jo kopējā infrastruktūra Latvijas futbolā ir sāpīgs jautājums. Ļoti ceru, ka pa šiem diviem gadiem šajā virzienā tiks iesākti kādi nopietni darbi. Zināmi arī Kaspara labie sakari gan UEFA, gan FIFA organizācijās, turklāt viņš spēlējis augstā līmenī ārzemēs. Viņa sakari var ļoti noderēt. Tās ir galvenās atšķirības no Ļašenko un Kļaviņa," Gorkša plusus uzskaitīja Verpakovskis.

Jau 3.maijā Gorkša vadībā notiks pirmā LFF valdes sēdē, kurā tiks lemts arī par jauno Latvijas futbola izlases galveno treneri, uz kuru šobrīd pretendē pieci ārzemju speciālisti.

"Teorētiski gan pastāv iespēja, ka jaunais prezidents var piedāvāt izskatīt kādu savu kandidatūru. Cik es saprotu, tā tas nenotiks. Šobrīd ir viens izteikts favorīts. Pēdējā sarakstā bija pieci pretendenti. Ar viņiem tika veiktas videointervijas, un no tām izkristalizējās viens izteikts līderis, kam mēs vienprātīgi piekritām: šī kandidatūra būtu vispiemērotākā Latvijas izlasei," sacīja Verpakovskis, kurš bija LFF izveidotā darba grupā piecu cilvēku sastāvā, kurai līdz 25.aprīlim bija jāsagatavo Latvijas izlases galvenā trenera amata kandidātu saraksts.