Izskan versija, ka Skudru "Torpedo" trenera amatā nomainīs Hārtlijs

Kā vēstīts, "Torpedo" trešdien paziņoja, ka nepiedāvās Latvijas speciālistam Pēterim Skudram jaunu līgumu. Aizvadītajā sezonā Kaspara Daugaviņa pārstāvētā "Torpedo" apstājās Gagarina kausa izcīņas Rietumu konferences ceturtdaļfinālā.

Kā vēsta portāls, starp kandidātiem uz "Torpedo" galvenā trenera amatu ir arī Aleksandrs Andrijevskis un Pāvels Torgajevs. Andrijevskis iepriekš strādāja Vladivostokas "Admiral" komandā, bet Torgejavs stūrēja Čerepovecas "Severstaļ".

Skudra par "Torpedo" galveno treneri tika iecelts 2013.gadā, bet pa šo laiku vairākkārt uzvirmojušas runas, ka latvietis izraisījis interesi no vairākām spēcīgākām KHL komandām. Viņa vadībā "Torpedo" piecas sezonas pēc kārtas iekļuva Gagarina kausa izcīņā, labāko rezultātu sasniedzot 2016.gadā, kad aizkļuva līdz konferences pusfinālam.

Hārtlijs par Latvijas izlases treneri kļuva 2016.gada nogalē, noslēdzot vienošanos pēc sistēmas 1+1. Viņa vadībā Latvijas hokeja izlase pērn maijā pasaules čempionātā Vācijā izcīnīja desmito vietu, kas komandai bija labākais sasniegums kopš 2012.gada. Augustā tika panākta vienošanās, ka Hārtlijs Latvijas izlasi vadīs līdz 2022.gada olimpiskajām spēlēm.

Hārtlijam ir liela pieredze darbā Nacionālajā hokeja līgā (NHL), kur viņš ir trenējis trīs klubus. No 1998. līdz 2003.gadam kanādietis vadīja Kolorādo "Avalanche" komandu, kurā pirmajās divās sezonās vēl spēlēja Sandis Ozoliņš. No 2003. līdz 2008.gadam viņš bija Atlantas "Thrashers" galvenais treneris, bet no 2012.gada līdz 2015./2016.gada sezonas beigām Hārtlijs stūrēja Kalgari "Flames" klubu.

Kanādietis 2011./2012.gada sezonā strādāja arī Šveices augstākās līgas (NLA) klubā Cīrihes "Lions", kurā spēlēja Latvijas izlases uzbrucējs Ronalds Ķēniņš, aizvedot komandu līdz valsts čempionu titulam.

Hārtlijs trenera karjeru sāka 1987.gadā, sākumā strādājot ar Kanādas junioru klubiem, bet 1993.gadā viņš pārcēlās uz Amerikas Hokeja līgu (AHL), kur vadīja Kornvolas "Aces" un Hēršijas "Bears" komandu, ar kuru 1997.gadā izcīnīja Kaldera kausu.

Savukārt ar Kolorādo "Avalanche" Hārtlijs 2001.gadā izcīnīja Stenlija kausu. Tāpat viņš piecas reizes NHL savus vadītos klubus ir aizvedis līdz izslēgšanas spēļu konferenču fināliem.

Hārtlijs 2015.gadā tika atzīts par NHL sezonas labāko treneri, iegūstot Džeka Edamsa vārdā nosaukto balvu.