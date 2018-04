Pievilcīgas dāmas, trenēti augumi un eleganti tērpi. Rīgā žilbinoši aizvadīts "IFBB Eiropas Fit Model Kauss 2018”

Starptautiskās sacensības tradicionāli atklāja federācijas prezidente Kristīne Vederņikova un pasākuma goda viesis, Rīgas domes pārstāvis Jefimijs Klementjevs.

Pasākuma rīkotāji ir pārliecināti, ka Latvijas galvaspilsētā “IFBB Eiropas Fit Model Kauss 2018” nebūs pēdējās šāda mēroga pasākums, jo šogad sacensības bijušas tiešām veiksmīgas.

35 sportistes no deviņām Eiropas valstīm: Latvijas, Krievijas, Ukrainas, Polijas, Igaunijas, Austrijas, Lietuvas, Maltas un Baltkrievijas piedalījās sacensībās, kurās, vadoties pēc IFBB noteikumiem, sportistes tika iedalītas trijās auguma kategorijās.

Katras kategorijas dalībnieces sacentās četros raundos, kur divos no tiem skatītāji redzēja tikai sekmīgākās sešas sportistes jeb finālistes. Labākās Eiropas sportistes demonstrēja tiesnešiem un skatītājiem ne tikai savas teicamās ķermeņa formas, līnijas un proporcijas, bet arī sievišķību un grāciju iznāciena raundā vakarkleitās, kas arī tiek vērtēts no tiesnešu puses. Apburošus vizuālie stili, skaisti un fascinējoši peldkostīmi, izsmalcinātas vakarkleitas, skatuves grims un frizūras – visi šie komponenti kopumā uzsver dalībnieču dabisko skaistumu un pievilcīgo, ne pārāk muskuļaini izteikto ķermeņa tonusu.

Sacensības parādīja, ka "Fit model" kategorija ir īpaši aktuāla šodien, un labi iederas IFBB sporta disciplīnās, jo ir ne tikai sportiska, bet arī pievilcīga un estētiski baudāma.

Rezultāti:

Fit model kategorija līdz 163 cm:

1.vieta – Inna Petrova (Krievija)

2.vieta – Oļena Kurdjukova (Ukraina)

3.vieta – Jūlija Mironova (Krievija)

4.vieta – Elīna Āboliņa (Latvija)

5.vieta – Tatjana Jevsejeva (Latvija)

6.vieta – Marika Kasara (Malta)

Fit model kategorija līdz 168 cm:

1.vieta – Marija Jefimova (Krievija)

2.vieta – Patrīcja Kolača-Buka (Polija)

3.vieta – Akvile Judzinskīte (Lietuva)

4.vieta – Zoja Kirzona (Krievija)

5.vieta – Karina Peitlere (Austrija)

6.vieta – Jūlija Korototša (Igaunija)

Fit model kategorija virs 168 cm:

1.vieta – Anželika Moisejenko (Krievija)

2.vieta – Marina Polapa (Ukraina)

3.vieta – Ilona Balvas (Ukraina)

4.vieta – Viktorija Seveļeva (Krievija)

5.vieta – Olga Sibanova (Igaunija)

6.vieta – Aļona Bohana (Krievija)

Pēc katru kategoriju uzvarētājas nominēšanas, notika pēdējais pasākuma uznāciens, kur trīs kategoriju uzvarētājas cīnījās par Absolūtās turnīra čempiones titulu. Līdzīgi, kā pagājušajā gadā, Absolūtās uzvarētājas 2018 kauss aizceļoja uz Krieviju. To izcīnīja Anželika Moisejenko no Maskavas, kura pagājušā gadā bija tikai soļa attālumā no Absolūtās čempiones titula.

Čempionāta informatīvais atbalstītājs Sportacentrs.com nodrošināja sacensību tiešraidi Latvijas un ārvalstu skatītājiem. Starptautiskās Bodibildinga un fitnesa federācijas (IFBB) informatīvais atbalstītājs Eastlabs.ru un Fitnessandmass operatīvi pārraidīja pasākuma gaitu IFBB mājas lapā un dalījās ar foto un video.

Sporta pasākums tradicionāli norisinājās krāšņajā "Studio 69" Koncerta zālē. Pasākumu organizēja Latvijas Bodibildinga, fitnesa un bodifitnesa federācija (IFBB Latvija) sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu. Pasākuma ģenerālsponsors "Studio 69".