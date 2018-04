Kopš baisā kritiena pagājušās jau vairāk nekā divas nedēļas, bet jaunais sportists joprojām ne tuvu vēl nav atguvies no baisā kritiena.

Makevs sarunā ar Kalifornijas laikrakstu "The Mercury News" atklājis savas izjūtas pēc biedējošākā mirkļa viņa dzīvē: "Manā galvā lēkāja neskaitāmas domas. Es jutos pazudis. Vienīgais, ko spēju darīt, bija raudāt un lūgties. Es vienkārši cerēju, ka viss kārtībā," stāsta Patriks Makevs.

Makevs pēc kritiena nejuta kājas un viņš neslēpj, ka baidījies no paša ļaunākā. Neskatoties uz to, ka drīz vien viņš atkal sajutis kājas un tagad spēj staigāt, tā drausmīgā sajūta un atmiņas viņu nepamet. "Es joprojām ar to sadzīvoju, cenšos tikt pāri tam mirklim un aizmirst to. Tas ir ļoti smagi, jo neapšaubāmi šis bija viens no smagākajiem brīžiem manā dzīvē."

Makevs atklāj, ka jau tajā pašā vakarā slimnīcā ieradās viņa komandas biedri ar galveno treneri Stīvu Keru priekšgalā, bet viņa vecāki ieleca pirmajā lidmašīnas reisā uz Sanfrancisko no vairāk nekā 3200 kilometru attālās Sentluisas, lai būtu kopā ar savu dēlu.

Pirmie mediķu slēdzieni nākamajā rītā izrādījās gana cerīgi un nopietnas traumas jaunajam basketbolistam netika konstatētas. Ārstu slēdziens: mugurkaula kontūzija jostasvietā. Magnētiskā rezonanse, rentgens un datortomogrāfija krūtīm, mugurkaulam un kājām nekādus būtiskus bojājumus neuzrādīja, tāpēc basketbolists jau nākamajā vakarā tika izrakstīts no slimnīcas.

"Sadzirdot, ka viss ar mani būs kārtībā, deva milzu atvieglojumu gluži kā nomestu smagumu no saviem pleciem. Tas prasīs laiku, lai atgrieztos par 100 procentiem atpakaļ tur, kur biju iepriekš, bet tajā brīdī ziņa, ka atkal spēšu staigāt, bija pats patīkamākais."

Pēc nelaimīgā kritiena pagājušas jau vairāk nekā divas nedēļas, bet Makevam muguras apakšdaļa sāp nepārtraukti. Viņš lieto daudz pretsāpju līdzekļu, kuri nedod vajadzīgo rezultātu.

"Es nespēju pagulēt! Tas nav tāpēc, ka domātu par negadījumu, bet gan sāpes tur mani nomodā visu nakti," stāsta "Warriors" basketbolists.

Patriks Makevs šobrīd nevar palīdzēt Goldensteitas komandai NBA izslēgšanas spēļu pirmās kārtas sērijā pret Dāvja Bertāna pārstāvēto Sanantonio "Spurs", tomēr viņš apzinās, ka basketbols nav galvenais dzīvē. "Viss varēja būt daudz sliktāk nekā ir šobrīd. Esmu priecīgs, ka spēju stāvēt uz savām abām kājām. Dzīvē ir daudz svarīgāka par basketbolu. Man joprojām ir iespēja darīto to, ko es mīlu, varēt joprojām staigāt, pārvietoties paša spēkiem. Es savā galvā biju pārdomājis visus sliktākos scenārijus. Es pateicīgs, ka nekas no tā nav piepildījies. Tas ir savā ziņā smagi, ka pašlaik nevaru spēlēt spēli, kuru mīlu, bet notikušais liek saprast, ka dzīvē daudz kas ir lielāks par basketbolu."

Makevs apzinās, ka viņam priekšā ir garš un smags rehabilitācijas posms, bet viņš tam ir gatavs. "Warriors" aizsargs pastāstīja, ka komandas galvenais treneris Stīvs Kers, kuram pašam arī ir bijušas nopietnas problēmas ar muguru, gandrīz katru dienu interesējas par sava spēlētāja veselības stāvokli un atlabšanas tempu.

Jauns.lv jau ziņoja, ka mača trešās ceturtdaļas izskaņā Makevs saņema piespēli un devās triekt bumbu grozā no augšas, tomēr par nelaimi viņam apakšā tajā brīdī atradās veterāns Vinss Kārters. "Warriors" jaunais spēlētājs zaudēja līdzsvaru un šausminoši nokrita. Viņš pats saviem spēkiem vai arī ar komandas biedru palīdzību nespēja piecelties, jo nejuta kājas. Basketbolists no laukuma tika novests uz nestuvēm un nogādāts slimnīcā.

Par notikušo ļoti pārdzīvoja visi spēlē iesaistītie - gan "Warriors" spēlētāji, gan viņu pretinieki, gan līdzjutēji. Goldensteitas kluba galvenais treneris Stīvs Kers izmisumā nespēja valdīt emocijas, savukārt leģendārais Vinss Kārters knapi valdīja asaras.

Neviens, zinot Kārteru, nevaino viņu šajā epizodē. Arī pats slavenais uzbrucējs cer, ka ar Makevu nekas traks nebūs noticis. "Warriors" viena no spilgtākajām zvaigznēm Kevins Durants atzina, ka viņa komandā neviens notikušajā nevaino Kārteru un apzinās, ka tā bija nelaimīga spēles epizode.

Pats 41 gadu vecais Vinss Kārters atzina, ka cer uz to labāko: "Es ceru, ka viņam viss būs kārtībā. Es spēlēju šo spēli, jo mīlu basketbolu, un es nevēlos redzēt, kā jauni puiši gūst savainojumus. Viņam būs spoža nākotne."