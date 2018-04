Vulverhemptonas "Wanderers" pēc 6 gadu pārtraukuma atgriežas Anglijas premjerlīgā

"Fullham" vienībai, kas ieņem trešo vietu, līdz turnīra beigām atlikuši trīs mači, bet turnīra līdere "Wanderers" ir desmit punktu attālumā, līdz ar to Vulverhemptonas futbolisti sezonu noslēgs ne zemāk par otro vietu.

"Wanderers" vienību 2016.gadā iegādājās Ķīnas investoru grupa "Fosun International", veicot lielas investīcijas, kas jūlijā par "Championship" rekordlielu summa, 15,8 miljoniem sterliņu mārciņu (18,2 miljoniem eiro) ļāva iegādāties portugāļu pussargu Rūbenu Nevešu.

Tiesa, "Wanderers" lielos tēriņus kritizējušas citas "Championship" komandas.

"Wanderers" iepriekšējo reizi premjerlīgā spēlēja no 2009. līdz 2012.gadam, bet 2012./2013.gada sezonā uzreiz no "Championship" izkrita uz pēc spēka trešo līgu jeb "League One". Tiesa, jau pēc viena gada Vulverhemptonas vienība atgriezās otrajā spēcīgākajā Anglijas čempionātā.

2013.gadā "Wanderers" rindās īrē atradās latviešu aizsargs Kaspars Gorkšs.

Vietu premjerlīgā automātiski nodrošina "Championship" divas spēcīgākās komandas, bet pārējās četras vienības piedalās pārspēlēs. Par otru automātisko ceļazīmi uz spēcīgāko līgu notiek aktīva cīņa - otrajā vietā ar 83 punktiem un vienu spēli rezervē ir Kārdifas "City", tālāk ar 82 punktiem seko "Fullham", bet 79 punktus iekrājusi Birmingemas " Aston Villa".

Tikmēr premjerlīgu atstās trīs vājākās komandas, starp kurām šobrīd ir Vestbromvičas "Albion", Stokas "City" un "Southampton".