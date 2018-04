RFS futbolisti pārspēj "Jelgavu" un turpina teicami iesākto sezonu

Kā vēstīts, pirms tam iepriekšējo divu sezonu Latvijas čempione Jūrmalas "Spartaks" viesos ar rezultātu 4:2 (4:1) pārspēja "Valmiera Glass"/ViA vienību, trīs vārtus gūstot Aleksejam Višņakovam.

Rīgā notikušajā duelī rezultāts tika atklāts 32.minūtē, kad pēc Lašas Šergelašvili izpildītā soda sitiena ar galvu bumbu vārtos raidīja aizsargs Kaspars Dubra. Otrā puslaika sākumā aktīvāki bija viesi, turklāt pa stabu trāpīja Alans Siņeļņikovs, taču vārtus atkal guva rīdzinieki, pēc Roberta Uldriķa piespēles 65.minūtē "Jelgavu" pārspējot ukraiņu pussargam Maksimam Marušičam. Dubram un Marušičam šie bija otrie vārti sezonā.

Punktu Rīgas komandas uzvaras pielika Gļebs Kļuškins, kurš pamatlaika beigās ar sitienu tukšos viesu vārtos noslēdza RFS pretuzbrukumu. Kļuškinam, kurš iepriekšējās trīs sezonas pārstāvēja "Jelgavu", šie bija pirmie vārti RFS kreklā.

Sezonas pirmajā mačā rīdzinieki ar 3:1 uzvarēja "Metta"/LU komandu, bet pagājušajā nedēļā ar 2:1 pieveica arī "Riga" vienību. Savukārt "Jelgava" sezonu sāka ar 1:0 pārspējot "Spartaku", bet otrajā kārtā ar 0:2 tika atzīts "Ventspils" pārākums.

RFS pirms šīs sezonas piesaistīja jaunu galveno treneri, par to kļūstot lietuviešu speciālistam Valdam Dambrauskam, kurš pirms tam divus gadus trenēja Viļņas "Žalgiris" vienību. Šīs starpsezonas nopietnākie RFS papildinājumi ir vārtsargs Kaspars Ikstens, kurš pārnācis tieši no "Jelgavas", kā arī no šīs dienas pretinieces "Metta"/LU iegūtais Latvijas izlases pussargs Dāvis Indrāns. Tāpat starpsezonā RFS komandas rindas papildināja pussargs Jevgeņijs Kazačoks un baltkrievu uzbrucējs Dmitrijs Platonovs, kuri iepriekš pārstāvēja "Spartaku". Vēl nesagaidot pērnās sezonas beigas, RFS parakstīja līgumu ar vēl vienu Latvijas izlases pussargu Gļebu Kļuškinu, kurš pirms tam arī spēlēja "Jelgavā".

Tikmēr "Jelgava" starpsezonā piedzīvoja nopietnas izmaiņas, jo komandu pameta 15 spēlētāji, kuru vidū bija minētie Ikstens, Gints Freimanis, Mārcis Ošs un Kļuškins. Savukārt Zemgales kluba rindas papildināja jau iepriekš komandu pārstāvējušie Vladislavs Kozlovs, Rjotaro Nakano no Japānas un lietuvietis Mindaugs Grigarāvičs, kā arī pievienojušies vairāki citi leģionāri.

Savukārt Valmierā notikušajā duelī mača rezultātu ar izcili precīzu un tālu brīvsitienu ceturtajā minūtē atklāja Artūrs Pallo, bet mājinieku prieki ilga tikai pāris minūtes, jo Mārcis Ošs vārtu priekšā ar kāju pielaboja Višņakova soda sitienu un panāca neizšķirtu. Kad komandas bija tikušas pāri pusei no pirmā puslaika Višņakovs guva vēl divus vārtus - vispirms precīzi sitot no soda laukuma robežas, bet pēc ar Oļega Dmitrijeva palīdzību panākot 3:1. "Hat-trick" Višņakovs nokārtoja astoņas minūtes pirms pirmā puslaika beigām, kad bija pirmais pie pretinieku aizsarga bloķētās bumbas un raidīja to vārtos.

Otrajā puslaikā vārti tika gūti tikai vienu minūti pirms pamatlaika beigām, kad Valmieras futbolists Kristers Lūsiņš pretuzbrukumu noslēdza ar precīzu raidījumu no tuvas distances. Mača kompensācijas laikā valmierieši vairākas reizes nogādāja bumbu līdz viesu soda laukumam, taču trešos vārtus gūt nespēja.

"Spartakam" sezona sākās ar zaudējumu 0:1 pret "Jelgavu", bet otrajā kārtā ar 3:0 tika sagrauta "Metta"/"Latvijas Universitāte", divus vārtus gūstot Edgaram Gauračam, kurš ir arī kluba ģenerāldirektors.

Jūrmalniekiem ir problēmas ar galveno treneri, jo Samvelam Babajanam no Uzbekistānas Eiropas Futbola federāciju asociācija (UEFA) nav piešķīrusi nepieciešamo licenci, tāpēc viņš nevar vadīt komandu spēlēs. "Spartakam" dots laiks līdz 1.maijam atrastu jaunu galveno treneri, bet pagaidām šos pienākumus uzņemsies asistents Dmitrijs Kalašņikovs, kurš uz soliņa bija jau iepriekšējās divās virslīgas kārtās.

Pirms šīs sezona savu sastāvu čempioni papildināja ar pieredzējušajiem aizsargiem Gintu Freimani un Mārci Ošu, kā arī pussargiem Alekseju Višņakovu, Juriju Žigajevu un Andreju Kovaļovu, kā arī vārtsargu Andreju Pavlovu. Tiesa, vienībā vairs nav iepriekšējās sezonas virslīgas labākā futbolista, krievu pussarga Jevgēņija Kozlova.

Sākotnēji publicētajā virslīgas kalendārā valmieriešiem pirmās četras mājas spēles tika ieplānotas Latvijas Futbola federācijas (LFF) mācību un treniņu centrā Staicelē, jo Vidzemes Olimpiskajā centrā tuvāko mēnešu laikā tiks mainīts mākslīgais segums. Tiesa, seguma maiņu plānots uzsākt apmēram maija vidū, līdz ar to tuvākās divas mājas spēles - sestdien pret "Spartaku" un 22.aprīlī pret RFS - tiks aizvadītas Valmierā.

"Valmiera Glass"/ViA virslīgā atgriezusies pēc 15 gadu pārtraukuma ar diviem zaudējumiem - 1:3 pret "Ventspili" un 0:4 pret "Liepāju"/"Mogo". Iepriekšējā sezonā "Valmiera Glass"/ViA izcīnīja pirmo vietu "komanda.lv" pirmajā līgā un līdz ar to arī ceļazīmi uz virslīgu. Šī komanda starpsezonā papildināja sastāvu ar pieredzējušo uzbrucēju Gati Kalniņu, kurš atgriezies savā dzimtajā pilsētā, bet vienības galvenais treneris ir Gatis Ērglis.

Jau vēstīts, ka trešās kārtas pirmajā spēlē "Riga" pretinieku laukumā ar 1:0 uzvarēja "Metta"/LU, savukārt kārta noslēgsies svētdien, kad Kurzemes derbijā "Ventspils" mājās cīnīsies ar "Liepāja"/"Mogo".

Virslīgas kopvērtējuma vadībā ar maksimāli iespējamiem deviņiem punktiem trīs spēlēs ir RFS, bet tai ar sešiem punktiem seko "Liepāja"/"Mogo", "Ventspils", un "Spartaks". Tikmēr trīs punkti ir "Jelgava" un "Riga" komandām, kamēr "Valmiera Glass"/ViA" un "Metta"/"Latvijas Universitāte" pie punktiem pagaidām vēl nav tikušas.

Šajā sezonā astoņas virslīgas komandas aizvadīs četrus apļus, tādējādi kopumā katra nospēlēs pa 28 mačiem. Sezona noslēgsies 10.novembrī.

Pirms šīs sezonas turnīra rīkotāji noslēdza 2+1 gadu sadarbību ar "Best4Sport TV" kanālu, kas tādējādi pārraidīs virslīgas mačus, kā arī katrā centrālajā kārtas mačā būs studija.

Iepriekšējā sezonā Jūrmalas "Spartaks" otro gadu pēc kārtas izcīnīja valsts čempionu titulu, aiz sevis atstājot "Liepāja"/"Mogo" vienību, kamēr trešā palika "Riga".