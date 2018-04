Noskaidroti UEFA Čempionu līgas pusfinālu pāri

Pusfināla spēles notiks 24.-25.aprīlī un 1.-2.maijā.

Finālā iekļūs komanda, kas uzvarēs divu spēļu summā, bet izšķirošais mačs notiks 26.maijā Ukrainas galvaspilsētā Kijevā.

"Real" un "Bayern" pirmā cīņa notiks Minhenē, kamēr atbildes spēle gaidāma Madridē.

"Real" un "Bayern" komandas Eiropas klubu turnīros līdz ar to tiksies jau 25. un 26.reizi, kas Vecajā kontinentā ir visu laiku savstarpējām spēlēm bagātākais duelis starp dažādu valstu vienībām. Abi klubi UEFA Čempionu līgā tiksies jau otro gadu pēc kārtas. Pērn ceturtdaļfinālā "Real" divu maču summā uzvarēja ar 6:3, pēcāk savā īpašumā iegūstot arī trofeju.

Savukārt Eiropas spēcīgākā klubu turnīra pusfinālā "Real" un "Bayern" tiksies jau septīto reizi.

Zīmīgi, ka izlozes laikā "Bayern" oficiāli paziņoja par jaunu galveno treneri - no nākamās sezonas komandu trenēs horvātu speciālists Niko Kovačs, kurš stāsies pieredzējušā Jupa Heinkesa vietā. Līdz ar to Heinkesam ir iespēja no Minhenes kluba atvadīties ar UEFA Čempionu līgas trofeju. Zīmīgi, ka to viņš paveica 2013.gadā, kad iepriekš noslēdza savas gaitas kā "Bayern" galvenais treneris.

"Real" par spēcīgāko klubu Eiropā kļuvis 12 reizes, kamēr "Bayern" kontā ir piecas trofejas.

"Real" zvaigzne Krištianu Ronaldu pēdējos trīs mačos pret "Bayern" pamanījies gūt septiņus vārtus.

Tikmēr "Liverpool" un "AS Roma" pusfināla pārī pirmā cīņa notiks Anglijā, bet atbildes duelis būs Itālijā.

"Liverpool" un "AS Roma" savā starpā tikušās piecas reizes, katrai komandai izcīnot pa diviem panākumiem un vienu reizi spēlējot neizšķirti.

Šīs vienības savstarpēju maču aizvadīja 1984.gada Eiropas kausa finālā, toreiz Anglijas komandai izcīnot uzvaru pēcspēles 11 metru sitienos.

"Livrpool" par spēcīgāko komandu Eiropā kļuvusi piecas reizes, iepriekšējo titulu izcīnot 2005.gadā, kamēr "AS Roma" pie tik nozīmīgām trofejām vēl nav tikusi.

"AS Roma" ir bijušais klubs "Liverpool" līderim Mohamedam Salāham. Šīs Itālijas vienības rindās viņš 65 A sērijas spēlēs laika posmā no 2015. līdz 2017.gadam guva 29 vārtus.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka iepriekšējo divu gadu UEFA Čempionu līgas uzvarētāja "Real" pusfinālā iekļuva pēc tam, kad divu maču summā ar 4:3 pieveica Turīnas "Juventus" no Itālijas, izšķirošos vārtus gūstot vien pēc strīdīga 11 metru soda sitiena, kamēr "Bayern" divu maču summā ar 2:1 pārspēja Spānijas komandu "Sevilla".

Savukārt "AS Roma" ceturtdaļfinālā no UEFA Čempionu līgas negaidīti izslēdza Spānijas grandu "Barcelona". Divu maču summā rezultāts bija neizšķirts 4:4, bet tālāk tika Itālijas komanda, jo izbraukumā iesita vairāk vārtu. "Liverpool" tikmēr ceturtdaļfinālā droši ar 5:1 apspēlēja Anglijas premjerlīgas līderi Mančestras "City".

Par par UEFA Čempionu līgas uzvarētājiem kļuva Madrides "Real", kas finālā ar 4:1 pārspēja Turīnas "Juventus".

Kijevā UEFA Čempionu līgas fināls notiks pirmo reizi vēsturē.