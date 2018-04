Pasaules rekordists 100 un 200 metru distancēs Bolts izteicās, ka cilvēki ļoti kļūdās, ja uzskata, ka sprinteris varētu atgriezties vieglatlētikā 2020.gada olimpiskajās spēlēs. "Karjeras laikā esmu sasniedzis visu, ko esmu vēlējies, tādēļ vēlos sākt darīt kaut ko citu. Saņemt par to naudu ir patīkami, taču vēl labāk ir sasniegt to, ko tu dzīvē esi vēlējies," stāstīja Bolts.

"Ir jauki saņemt vēstules ne tikai no sportistiem, bet arī no parastiem cilvēkiem, kuri izsaka pateicības par to, ka esmu viņus motivējis tiekties pretī saviem mērķiem," stāstīja Bols. "Esmu laimīgs, ka varu iedvesmot cilvēkus." Marta izskaņā Bolts devās uz pārbaudēm Vācijas bundeslīgas komandā Dortmundes "Borussia" un aizvadīja dažus treniņus kopā ar komandu.

Planētas ātrākais cilvēks apzinās, ka pagaidām viņš vēl nevar iekļūt kādā profesionālā komandā. "Mana karjera pagaidām ir agrīnā stadijā. Strādāju, lai kļūtu labāks," teica Bolts. Bolts ironiski atbildēja, ka viņa mīļākais klubs Mančestras "United" par viņu interesi nav izrādījis.

Bolts ir pasaules rekordists 100 metru distancē un līdz šim vēl neviens sportists nav spējis skriet ātrāk par viņa 2009.gadā uzrādīto 9,58 sekunžu atzīmi. Jamaikietim pieder arī 200 metru rekords, 2009.gadā attiecīgo distanci veicot 19,19 sekundēs. Bolts sprintera karjeru noslēdza pēc pagājušā gada pasaules čempionāta. Viņš ir pasaules rekordists 100 un 200 metros, astoņu olimpisko zelta medaļu un 14 pasaules čempionāta medaļu īpašnieks.