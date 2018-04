Ar Kaspara Bērziņa gūtiem 29 punktiem "Vefiņš" tomēr zaudē Kazaņas "Unics"

"VEF Rīga" sīvā cīņā cieta neveiksmi ar rezultātu 81:89 (20:24, 27:26, 20:19, 14:20).

Bērziņš, kurš jau pirmajā puslaikā sameta 23 punktus, bija šīs spēles rezultatīvākais dalībnieks, trāpot četrus no sešiem divpunktu metieniem un sešus no deviņiem tālmetieniem, kā arī trīs no čeriem "sodiņiem". Tāpat viņš izcīnīja sešas atlēkušās bumbas, tomēr līdz spēles beigām netika, jo laukumu atstāja ar piecām piezīmēm.

Vēl rīdzinieku rindās 19 punktus guva Pols Kārters, bet ar 14 punktiem izcēlās Kens Brauns.

Savukārt "Unics" komandā 18 punktus guva Kvino Koloms, bet 16 pievienoja Džamars Smits.

"VEF Rīga" pirmajā puslaikā divas reizes uz neilgu brīdi bija vadībā, taču otrajā ceturtdaļā nodemonstrēja teicamu sniegumu, atspēlējoties no 12 punktu deficīta, lai gan atpūtā devās esot iedzinējos ar trim punktiem. Tomēr spēles otrajā daļā, vēl reizi panākot nelielu pārsvaru, pie uzvaras neizdevās tikt.

Spēles pirmajā ceturtdaļā ritēja līdzīga spēle, "Unics" komandai uz brīdi panākot 14:8 savā labā. Tomēr pēc tam sekoja Bērziņa un Kārtera precīzi tālmetieni, kas ļāva panākt neizšķirtu.

Pirmā spēles nogriežņa beigās labāki gan bija laukuma saimnieki, kuri pēc desmit minūtēm bija vadībā ar 24:20. Savukārt otrajā ceturtdaļā "Unics" panāca 41:29 savā labā, taču tad lieliski atkal bija Kārters un Bērziņš, pēdējam ar diviem tālmetieniem panākot jau 44:43 Latvijas kluba labā.

Puslaika beigas gan labāk nospēlēja Kazaņas basketbolisti, panākot trīs punktu pārsvaru 50:47.

Trešajā ceturtdaļā mājinieki tālāk par pieciem punktiem netika, piedevām viesi pusotru minūti pirms šī nogriežņa beigām bija priekšā arī ar 67:64. Spēles noslēdzošajā daļā labāki tomēr bija "Unics" vīri, kuri pārtrauca rīdzinieku divu uzvaru sēriju turnīrā.

Līdz regulārā čempionāta noslēgumam rīdziniekiem atlikušas vairs tikai piecas spēles, turklāt lielākoties būs jāspēkojas ar spēkos līdzvērtīgām komandām. "VEF Rīga" Vienotās līgas kopvērtējumā ar septiņām uzvarām 20 spēlēs ieņem desmito vietu, bet tāda pati bilance ir arī astotajā vietā esošajai Andreja Gražuļa pārstāvētajai Permas "Parma", ko vada Nikolajs Mazurs, kā arī "Ņižņij Novgorod" un Minskas "Cmoki", kur viens no treneriem ir Edmunds Valeiko.

Tikmēr "Unics" ar 17 uzvarām 19 mačos ir otrajā vietā.

Rīdziniekiem pēdējā laikā Vienotajā līgā bija klājies sekmīgi, jo iepriekšējo astoņu maču laikā gūtas sešas uzvaras, vienīgos zaudējumus piedzīvojot pret spēcīgajām Sanktpēterburgas "Zeņit" un Maskavas CSKA.

Ar "Unics" komandu rīdzinieki tikās 21.martā, piedzīvojot neveiksmi savā laukumā ar 69:81. Kazaņas klubs šajā sezonā startēja ULEB Eirokausā, kur nepārvarēja ceturtdaļfinālu.

Tikmēr "VEF Rīga" komanda "OlyBet" Latvijas Basketbola līgas (LBL) turnīrā ar 18 uzvarām 20 mačos ir otrā, tomēr regulārā turnīra noslēgumā tā var apsteigt pirmajā vietā esošo "Ventspili".

Vienotās līgas galvgalī ar 18 uzvarām 20 spēlēs atrodas CSKA, bet tai ar 17 panākumiem 19 cīņās seko tieši "Unics", kamēr pirmo trijnieku ar 13 uzvarām 18 mačos noslēdz "Zeņit".

Šajā Vienotās līgas sezonā regulārajā turnīrā startē tās pašas 13 komandas, kas iepriekšējā sezonā, aizvadot divu apļu turnīru, bet pēc tam astoņām labākajām kvalificējoties "play-off" cīņām. Turnīrā startē deviņas Krievijas komandas, kā arī pa vienai vienībai no Latvijas, Igaunijas, Baltkrievijas un Kazahstānas.

Iepriekšējā sezonā par čempioniem tika kronēti Maskavas CSKA basketbolisti, kuri finālsērijā ar 3-0 pārspēja Maskavas apgabala "Himki" vienību.

Septiņās no astoņām iepriekšējām Vienotās līgas sezonām par čempioni kronēta CSKA, bet 2011.gadā uzvarēja "Himki".