Merzļikins un Ķēniņš savā starpā cīnīsies par Šveices čempionāta zeltu

Merzļikina pārstāvētā "Lugano" pusfināla sērijas sestajā spēlē savā laukumā ar 6:2 (2:1, 3:0, 1:1) pārspēja "Biel-Bienne" vienību, sērijā līdz četrām uzvarām uzvarot ar 4-2.

Latvijas vārtsargs šajā cīņā atvairīja 30 no 32 pretinieku metieniem. Šī mača galvenais varonis tikmēr bija "Lugano" hokejists Alesio Bertadžija, kurš guva trīs vārtus jeb "hat-trick".

Zīmīgi, ka Lugāno komandas hokejisti sēriju iesāka ar diviem zaudējumiem, bet pēc tam izcīnīja četras uzvaras pēc kārtas.

"Lugano" par Šveices čempioni kļuvusi septiņas reizes, bet pēdējo reizi tas notika tālajā 2006.gadā.

Tikmēr Ķēniņa pārstāvētā Cīrihes "Lions" sestdien savā laukumā ar 3:2 (1:2, 1:0, 0:0, 1:0) pagarinājumā pieveica "Bern", sērijā arī uzvarot ar 4-2.

Ķēniņš šajā spēlē laukumā pavadītajās 16 minūtēs un 19 sekundēs ar rezultativitāti neizcēlās, bet veica četrus metienus pa vārtiem un nopelnīja neitrālu lietderības koeficientu.

Uzvaru Cīrihes komanda pagarinājuma trešajā minūtē nodrošināja Piuss Zuters.

Ķēniņš izslēgšanas turnīrā 11 spēlēs guvis trīs vārtus un veicis trīs rezultatīvas piespēles, būdams starp komandas rezultatīvākajiem spēlētājiem. Savukārt regulārajā čempionātā viņam neklājās tik labi, jo uzbrucējs 40 mačos guva vienus vārtus un veica deviņas rezultatīvas piespēles.

"Lions" klubs par Šveices čempionu kļuvis astoņas reizes, iepriekšējo reizi to paveicos 2014.gadā, bet 2012.gadā komanda kopā ar Ķēniņu to paveica, kad to trenēja Bobs Hārtlijs, kurš pašlaik vada Latvijas valstsvienību.

Pateicoties iekļūšanai Šveices čempionāta finālā, "Lugano" un "Lions" komandas nodrošinājušas iespēju nākamsezon sacensties Starptautiskās Ledus hokeja federācijas (IIHF) Čempionu līgā.

Ceturtdaļfinālā "Lugano" ar 4-1 pārspēja "Fribourg-Gotteron" vienību, kamēr "Lions" ar tādu pašu rezultātu uzvarēja "Zug" hokejistus.

"Lugano" regulārajā čempionātā ieņēma ceturto vietu, bet "Lions" bija septītā. Tikmēr devītajā vietā bija vārtsarga Ivara Punnenova pārstāvētā Langnau "Tigers", kam sezonas beigās pievienojās uzbrucējs Tomas Andersons, latviešu pārstāvētajai komandai piedaloties vājāko komandu turnīrā, kurā tika saglabāta vieta NLA.