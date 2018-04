Ilgus gadus Rīgā dzīvojošais rēzeknietis Žanis Peiners šobrīd lielākoties uzturas Lietuvā, kur spēlē kaimiņvalsts basketbola klubā Panevēžas “Lietkabelis”, sociālajos tīklos raksta, ka nesen iebraucis Latvijā ar savam darba devējam piederošu automašīnu un kādā brīdī viņu apturējusi policija.

Pēc dokumentu pārbaudes Peineram paziņots, ka par kaimiņvalstī reģistrētas automašīnas izmantošanu uz Latvijas ceļiem, iepriekš nesamaksājot nodevu, pienākas sods no 150 līdz 250 eiro. Noteikumi paredz, ka nodeva par šāda auto lietošanu Latvijā ir 10 eiro dienā.

Katra situācija būtu jāvērtē individuāli

“Policists sākumā pats nespēja atbildēt, vai sods manā gadījumā – kad man pašam ir Latvijā reģistrēts personīgais auto, par kuru maksāju nodokļus – vispār pienākas. Beigās tomēr tika nolemts, ka pienākas. Vēl man paziņoja, ka, ja neieradīšos uz šīs lietas izskatīšanu Daugavpils policijas iecirknī, tad tikšot piemērots augstākajā mērā, proti – 250 eiro,” telefonsarunā ar Jauns.lv izstāstīja Peiners.

Viņš gan papildus izpētījis, ka likumā noteiktais sods esot 150-400 eiro robežās.

“Likums, cik man zināms, attiecas konkrēti uz šoferiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Latvijas teritorijā un principā ir domāts, lai neļautu Latvijas šoferiem reģistrēt auto Lietuvā, kur tas šobrīd ir izdevīgāk. Ja runājam par sodu, šis vairāk ir principa jautājums – vai tiešām ir pareizi, ka manā situācijā, kad pa Latvijas ceļiem braucu ar klubam piederošu auto un nekādi nemēģinu izvairīties no sava auto reģistrēšanas Latvijā, būtu jāmaksā nodeva un sods? Tikmēr mans komandas biedrs no Horvātijas iebrauc ar to pašu auto Rīgā un viņam nekas nav jāmaksā,” izsakās Peiners, uzsverot, ka, viņaprāt, katra situācija būtu vērtējama atsevišķi.

Žanim gan izdevies radušos situāciju atrisināt pavisam vienkāršā veidā, viņš portālā Latvija.lv piereģistrēja savu aktuālo dzīvesvietu Lietuvā un, viņaprāt, mistiskā nodokļa jautājums tika atrisināts. Basketbolists piebilst, ka dzīvesvieta ir obligāti jānorāda.

CSDD pauž, ka noteikumi visiem ir vienādi

Uz basketbolista stāstu portālā “Twitter” reaģējusi arī Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD), paužot: “Mums ļoti žēl, ka tā sanācis, tomēr normatīvo aktu prasības visiem ir vienādas – ja brauc ar ārvalstī reģistrētu automašīnu, tad ir jāmaksā transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis.”

Peiners uz to atkārtoti norādījis, ka viņa situācija, kurā viņam pašam ir Latvijā reģistrēts personīgais auto un komandas biedrs ar to pašu Lietuvas klubam piederošo auto brīvi un bez papildu samaksas pārvietojas pa Latvijas ceļiem, liek izvērtēt, vai ar likumdošanu viss kārtībā: “Kāpēc horvātam Latvijā nav nekas jāmaksā, bet man savā valstī ir? Es savu personīgo auto reģistrēju Latvijā, un nodokļi ir samaksāti. Kāda ir nodokļa un soda būtība manā gadījumā?”

Uz to sekoja CSDD atbilde: “Iespējams, ka horvātam, braucot Horvātijā ar Latvijā reģistrētu auto, arī būtu jāmaksā. Katrā ziņā Skandināvijas valstu iedzīvotājiem, braucot ar ārvalstī reģistrētu auto, ir jāmaksā.”

Kā informē CSDD, sākot ar 2017. gada 1. janvāri persona, kuras deklarētā dzīvesvieta ir Latvijā, Latvijas teritorijā vadīt ārvalstī reģistrētu M1* vai N1** kategorijas transportlīdzekli drīkst, ja ir samaksāts transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis.

Kārtība tiek attiecināta arī uz ārvalstī reģistrētiem nomā ņemtiem transportlīdzekļiem, kā arī transportlīdzekļiem, kuri piedalās ceļu satiksmē, līdz to reģistrācijai Latvijā, ja tos vada persona, kuras deklarētā dzīvesvieta ir Latvijā.

*M1 kategorija – mehāniskie transportlīdzekļi, kas projektēti un būvēti galvenokārt cilvēku un viņu bagāžas pārvadāšanai un kuros papildus transportlīdzekļa vadītāja sēdvietai ir ne vairāk kā astoņas sēdvietas.

**N1 kategorija – mehāniskie transportlīdzekļi, kas projektēti un būvēti galvenokārt kravu pārvadāšanai un kuru maksimālā masa nepārsniedz 3,5 tonnas.

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli maksā atbilstoši automobiļa izmantošanas laikposmam: par dienu (līdz esošās dienas beigām) – 10 eiro; par mēnesi (30 dienas) – 250 eiro; par sešiem mēnešiem (185 dienas) – 600 eiro; par gadu (365 dienas) – 1000 eiro.