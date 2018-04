"Liverpool" futbolisti līksmo par panākumu. (Foto: AFP/Scanpix/LETA)

"Liverpool" savā laukumā pārsteidz Mančestras "City"; "Barcelona" pārmāca Romu

Futbols LETA

Čempionu līgas futbolā ceturtdaļfinālu mačos uzvaras trešdien izcīnīja Anglijas klubs "Liverpool" un "Barcelona" no Spānijas, kas pārspēja attiecīgi citu angļu vienību Mančestras "City" un "AS Roma" no Itālijas.