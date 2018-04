No Lielbritānijas kompānijas "Siesta Boxing LTD" viņš honorārā saņēmis 300 000 ASV dolāru (243 486 eiro) honorāru, bet no Vācijas kompānijas "Huck Sports Promotion GMBH" - 150 000 eiro honorāru.

Briedis pērn pavasarī uzvarēja Vācijas sportistu Marko Huku, izcīnot Pasaules Boksa padomes (WBC) pasaules čempiona titulu pirmā smagā svara kategorijā. Valsts par šo panākumu viņam piešķīra aptuveni 28 000 eiro lielu prēmiju, ko sportists solīja ziedot labdarībai. Savukārt 300 000 dolāru, visticamāk, samaksāti par Pasaules Boksa supersērijas cīņu pret kubieti Maiku Peresu.

Izglītības un zinātnes ministrija Briedim pārskaitījusi 27 035 eiro, bet algā par darbu Valsts policijā viņš saņēmis 14 333 eiro. Algā no uzņēmuma "Rigvir" viņš saņēmis 10 618 eiro. Briedis pērn guvis ienākumus arī no uzņēmumiem "Virši A", "Ahti", kā arī no Rīgas domes un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, kas izmaksājusi pabalstu.

Brieža kopējie ieņēmumi pērn bijuši aptuveni 472 000 eiro. Vienlaikus viņš deklarācijā nav uzrādījis, ka viņam būtu skaidras vai bezskaidras naudas uzkrājumi, kas pārsniegtu 20 minimālās mēnešalgas jeb 8600 eiro.

Briedis bez inspektora amata pērn darbojies uzņēmumā "Ahti" kā drošības konsultants un uzņēmumā "Rigvir" kā drošības dienesta vadītājs un drošības konsultants.

Brieža īpašumā ir zeme un ēka Olaines pagastā, bet viņam nepieder neviens transporta līdzeklis.

Briedim nav parādsaistību.

Briedim ienākumi par šogad janvāra beigās notikušo boksa cīņu ar Oleksandru Usiku Pasaules Boksa supersērijas pirmā smagā svara kategorijas pusfinālā būs jānorāda šī gada deklarācijā.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka janvāra beigās Briedis pēc skaistas 12 raundu cīņas "Arēnā Rīga" Pasaules Boksa supersērijas pirmā smagā svara kategorijas pusfinālā pēc punktiem piekāpās ukrainim Oleksandram Usikam, kurš tādējādi sasniedza turnīra finālu un ieguva arī iepriekš latvietim piederošo Pasaules Boksa padomes (WBC) čempiona jostu. Līdz ar to ukrainis kļuvis par čempionu divās versijās, jo viņam iepriekš bija arī Pasaules Boksa organizācijas (WBO) josta. Mača rīkotāji izteicās, ka pēc šīs cīņas Briedis kļūšot par miljonāru.