Par Maiami turnīra fināla sasniegšanu Ostapenko nopelnīja 650 WTA ranga punktus, kā arī 654 380 dolārus (531 000 eiro). Nākamnedēļ gan viņa saglabās pasaules ranga piekto pozīciju, bet uzvara sestdienas mačā būtu ļāvusi pakāpties uz ceturto vietu.

Pirmo četru geimu laikā neviena no tenisistēm nespēja nosargāt savas serves, tomēr pirmā to paveica tieši Ostapenko, kura neļāva Stīvensai izmantot arī trešo no trim nopelnītajām breikbumbām. Seta lūzums varēja pienākt pirmā seta astotajā geimā, kurā, servējot amerikānietei, Latvijas tenisiste nenosargāja 30:0 pārsvaru un beigās bija spiesta kapitulēt.

Līdz ar to Stīvensa kā pirmā bija ieguvusi divu geimu pārsvaru (5-3). Nākamajā geimā Ostapenko savu servi pārliecinoši nosargāja, bet ASV sportiste tik un tā pēc tam varēja servēt par uzvaru pirmajā setā. Rezultātam esot 30:30, amerikāniete pieļāva dubultkļūdu, un Ostapenko pēc tam izmantoja arī savu trešo breikbumbu, panākot izlīdzinājumu 5-5.

Šajā cīņā tenisistēm pilnībā neveicās ar savu servju nosargāšanu. 11.geimā Stīvensa izmantoja vēl vienu breikbumbu, bet Ostapenko nepalika atbildi parādā, jo veiksmīgi uzņēma pretinieces servi un arī tika pie breika. Līdz ar to pirmā seta liktenis tika izšķirts taibreikā, kas Latvijas tenisistei bija jau sestais šajā turnīrā.

Pēc spraiga pirmā seta, Aļonai Ostapneko neizdevās pašas serve, tādējādi nesanāca pienācīgi pacīnīties par uzvaru. (Foto: EPA/LETA)

Lai arī tā sākums bija līdzvērtīgs, tomēr pēc tam Stīvensa uzvarēja vairākās izspēlēs pēc kārtas, panākot 6:2 un tiekot pie četrām setbumbām. Pirmo no tām Ostapenko lieliskā stilā atspēlēja, turklāt to pašu paveica arī ar nākamajām divām, pietuvojoties līdz 5:6, tomēr pēc tam viņa kļūdījās, kas amerikānietei ļāva gūt uzvaru spraigā pirmajā setā ar 7-6 (7:5).

Pirmais sets ilga teju vienu stundu.

Otrais sets sākās ar ilgu un spraigu geimu, kura laikā Ostapenko kopumā tika pie četrām breikbumbām, turklāt pēdējo no tām viņa izmantoja tikai pēc pieprasīta "challenge", kurā apliecinājās tiesneša kļūda, jo Latvijas tenisistes sistā bumbiņa nelidoja autā.

Tiesa, otrā seta turpinājumā iniciatīva pārgāja Stīvensas pusē, kura nākamajā geimā izmantoja vienīgo breiku un panāca izlīdzinājumu. Pēcāk Latvijas pārstāvei ar serves atņemšanu tik labi nevedās, kamēr amerikāniete vēl vienu breiku ieguva ceturtajā geimā un izvirzījās vadībā ar pārliecinošo 4-1. Pēc konsultācijas ar treneri Ostapenko centās mainīt spēles tempu, tomēr viņai nekādi nesekmējās ar pašas servi, kas ASV tenisistei ļāva iegūt kārtējo breikbumbu, kas tika realizēta, pretiniecei izvirzoties vadībā ar 5-1.

Līdz ar to Stīvensa servēja par uzvaru šajā spēlē, turklāt amerikāniete ar aizsardzības tenisu bija pilnībā izsitusi Ostapenko no rāmjiem. Noslēgumā viņā pārliecinoši izservēja maču un otrajā setā uzvarēja ar pārliecinošo 6-1.

Ostapenko šajā turnīrā bija izlikta ar sesto numuru, bet pasaules rangā viņa atrodas piektajā pozīcijā. Tikmēr Stīvensa turnīrā bija izlikta ar 13.numuru, kamēr rangā viņa ir 12.pozīcijā.

Abas tenisistes savā starpā līdz šim vēl nebija tikušās.

Ostapenko, kura šo turnīru varēja uzsākt no otrās kārtas, pirmajā cīņā ar 6-4, 6-4 pārspēja ungārieti Tīmea Babošu (pasaules 47.rakete), kamēr trešajā kārtā viņa ar rezultātu 6-2, 7-6 (7:2) uzvarēja brazīlieti Beatrīsu Adadžu-Maju, kura WTA rangā atrodama 64.vietā. Savukārt astotdaļfinālā Latvijas tenisiste guva virsroku 7-6 (7:4), 6-3 pār planētas devīto raketi čehieti Petru Kvitovu, bet ceturtdaļfinālā ar 7-6 (7:3), 7-6 (7:5) uzvarēja ranga ceturto numuru Jeļinu Svitoļinu no Ukrainas. Tikmēr pusfinālā viņa ar 7-6 (7:1), 6-3 pieveica šī turnīra lielākā pārsteiguma autori Danielu Rouzu Kolinsu no ASV, kura šīs sacensības sāka vien no kvalifikācijas un rangā atrodas vien 93.vietā.

Latvijas tenisiste pirmo reizi karjerā vienā turnīrā uzvarēja divas TOP10 tenisistes.

Arī Stīvensa Maiami turnīru uzsāka no otrās kārtas. Pirmajā cīņā viņa ar 6-1, 6-3 apspēlēja Austrālijas pārstāvi Ajlu Tomļanoviču (WTA 90.), pēc tam ar 6-7 (1:7), 6-3, 4-0 atradās vadībā pret rumānieti Moniku Nikulesku (WTA 70.), kad pretiniece atteicās no tālākas cīņas. Savukārt astotdaļfinālā amerikāniete ar 6-3, 6-4 uzvarēja pasaules ranga trešo numuru Garvinji Mugurusu no Spānijas, kamēr ceturtdaļfinālā ar 6-1, 6-2 sagrāva arī vācieti Angeliku Kerberi, kura ir planētas desmitā rakete.

Visbeidzot pusfinālā Stīvensa ar 3-6, 6-2, 6-1 pārspēja slaveno Baltkrievijas tenisisti Viktoriju Azarenku, kura rangā pašlaik atrodama 186.pozīcijā.

Pērn Stīvensa parūpējās par vienu no sezonas lielākajiem pārsteigumiem un uzvarēja ASV atklātajā čempionātā, tiekot pie sava pirmā "Grand Slam" titula karjerā. Ceļā pretim šo sacensību uzvarētājas lauriem amerikāniete šī turnīra ceturtdaļfinālā pieveica otro spēcīgāko Latvijas tenisisti Anastasiju Sevastovu, kura gan pēc tam revanšējās otrā līmeņa sezonas noslēguma turnīra "WTA Elite Trophy" turnīra ietvaros.

Stīvensa 2016.gadā guva kreisās pēdas traumu, tāpēc nevarēja spēlēt 11 mēnešus, bet sacensību apritē viņa atgriezās pērn jūlijā Vimbldonas čempionātā. Tur viņa cieta zaudējumu jau pirmajā kārtā, bet pasaules rangā amerikāniete atradās vien pirmā tūkstoša beigās. Tiesa, sezonas turpinājumā viņa startēja izcili un uzvarēja pēc Vimldonas nākamajā "Grand Slam" turnīrā - savās mājās notiekošajā ASV atklātajā čempionātā.

Uzvara "US Open" ir pagaidām pēdējais tituls 25 gadus vecās Stīvensas karjerā, tomēr kopumā viņa ieguvusi nu jau sešus WTA titulus. Tieši finālos viņas rezultāti bijuši izcili, jo uzvaras gūtas visās sešās spēlēs. Savu pirmo trofeju amerikāniete ieguva 2015.gada augustā Vašingtonā, bet 2016.gadā sekoja panākumi Oklendā un Meksikā, bet līdz šim vienīgais "Premier" kategorijas tituls tika iegūts 2016.gada aprīlī Čārlstonā, tomēr tās nebija "Premier Mandatory" raudzes sacensības, kādas ir Maiami.

Tikmēr Ostapenko bilance finālos ir pieticīgāka - seši fināli un divas uzvaras.

Pēc uzvaras ASV atklātajā čempionātā Stīvensa no 83.vietas uzlēca uz 17, bet viņas karjeras rekords ir 11.pozīcija 2013.gadā. Tiesa, nākamajā nedēļā tas tiks labots, jo pirmdien debitēs pirmajā desmitniekā.

Šosezon Stīvensa 13 mačos guvusi deviņas uzvaras, no kurām piecas ir Maiami turnīra ietvaros.

Maiami turnīrā, kas ir sezonas otrās "Premier Mandatory" sacensības, pirmajām 32 tenisistēm pirmā kārta bija brīva, tostarp Latvijas pārstāvēm Ostapenko un Sevastovai.

Pirms gada Ostapenko nepārvarēja Maiami turnīra pirmo kārtu, tāpēc viņai šoreiz bija jāaizstāv desmit WTA ranga punkti, kas nu ir izdevies ar lielu uzviju.

Ostapenko šosezon četras reizes zaudējusi savus pirmos mačus turnīrā, iepriekšējā WTA turnīrā Indianvelsā pārtraucot trīs zaudējumu sēriju. Viņa šajā sezonā WTA turnīros izcīnījusi deviņas uzvaras 16 mačos. Vēl vairākus panākumus viņa izcīnīja Federāciju kausa ietvaros, bet tur visas pretinieces bija rangā daudz zemāk esošas.

Ostapenko pērn jūnijā triumfēja Francijas atklātajā čempionātā, sasniedzot vienu no lielākajiem panākumiem Latvijas sporta vēsturē. Viņa kļuva par pirmo Latvijas tenisisti ranga pirmajā desmitniekā un piedalījās WTA sezonas noslēguma turnīrā. Ostapenko bez triumfa "French Open" izcīnīja uzvaru arī Seulas WTA "International" turnīrā.

Pasaules ranga 17.vietas īpašniece Sevastova, Maiami turnīrā būdama izlikta ar 20.numuru, sestdien apstājās trešajā kārtā, zaudējot titulētajai baltkrievietei Viktorijai Azarenkai.

Tāpat Ostapenko un Sevastova zaudēja dubultspēļu turnīra pirmajā kārtā.