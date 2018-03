U-19 izlase pēdējās minūtēs izrauj Latvijas jaunatnes futbolam vēsturisku uzvaru pret Ungāriju

Tādējādi U-19 izlase kļuva par pirmo jaunatnes valstsvienību no Latvijas, kas elites kvalifikācijas turnīru noslēdza otrajā vietā savā grupā. Tik augstu neviena jauniešu izlase vēl nekad nebija tikusi.

Latvijas izlasei pirmajai izdevās izvirzīties vadībā, kad ar vārtu guvumu izcēlās Marko Regža, panākot 1:0. Nedaudz vēlāk bīstamu sitienu izpildīja malējais uzbrucējs Sombors Bevardi, bumbu raidot pret vārtu pārliktni. Pirmā puslaika turpinājumā ungāri izpildīja dažus bīstamus sitienus Latvijas vārtu virzienā, tomēr 45 minūtes noslēdzās ar minimālu latviešu pārsvaru.

Otrajā spēles nogrieznī kādā no ungāru uzbrukumiem mūsējie zaudēja vārtus. No tuvas distances precīzu sitienu izpildīja Norberts Kundrāks. Lai arī Rihards Matrevics bumbu skāra, tā vienalga ielidoja tīklā un rezultāts vēstīja 1:1. Pēc dažām minūtēm Latvijas izlases rindās savā soda laukumā noteikumus pārkāpa Ķipsts, par ko tiesnesis piešķīra 11 metru sitienu. Pie bumbas stājās Bevardi un pārspēja Matrevicu, panākot 2:1.

Latvijas treneru korpuss izpildīja pirmo maiņu, nomainot Kristeru Čudaru un viņa vietā laižot Kristeru Aldi Puriņu. Tieši Puriņš spēles izskaņā nospēlēja tehniski, apspēlējot dažus ungārus un sitot pa vārtiem, taču pēc rikošeta bumba nonāca pie Regžas, kurš otro reizi spēlē pārspēja pretinieku vārtsargu - 2:2.

Tomēr ar to vēl nekas nebeidzās, jo Latvija devās vēl vienā uzbrukumā. Puriņš izpildīja centrējumu no labā flanga un ar galvu bumbu sita Regža, izraujot Latvijai dramatisku uzvaru 3:2.

Latvijas valstsvienībai šajā mačā nevarēja palīdzēt diskvalificētais aizsargs Roberts Veips, kurš iepriekš bija izpelnījies divas dzeltenās kartītes, bet pārējie spēlētāji bija gatavi mačam. Iepriekšējā spēlē pret Angliju ārpus Latvijas komandas pieteikuma palika diskvalificētie Marko Regža un Roberts Ķipsts, kuri abi spēli pret Ungāriju uzsāka sākumsastāvā.

Tikmēr otrā šīs apakšgrupas mačā Anglija, kas jau bija nodrošinājusi ceļazīmi uz finālturnīru, ar rezultātu 0:2 (0:1) piekāpās Maķedonijai.

Apakšgrupā pa sešiem punktiem bija Anglijai un Latvijai, bet, tā kā savstarpējā duelī pārāki bija angļi, uz finālturnīru brauks futbola dzimtenes pārstāvji. Tikmēr Ungārijai un Maķedonijai bija pa trim punktiem, bet trešajā vietā bija ungāri, kuri guva virsroku savstarpējā spēlē.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka Latvijas U-19 puišu futbola izlase pirmajā mačā pagājušajā trešdienā ar rezultātu 2:1 pārspēja turnīra saimnieces Maķedonijas vienaudžus, bet otrajā mačā ar 0:3 piekāpās turnīra favorītei Anglijai, kas ir pašreizējā Eiropas čempione šajā vecuma grupā. Līdz ar to Aleksandra Basova vadītā komanda zaudēja izredzes iekļūt Eiropas čempionāta finālturnīrā.

Tikmēr Ungārija pirmajā spēlē ar 1:4 zaudēja Anglijai, bet otrajā cīņā ar 4:3 uzvarēja Maķedoniju.

Ungārija ir starp tām komandām, kas pagājušajā gadsimtā regulāri piedalījās U-18 un vēlāk U-19 Eiropas čempionāta finālturnīros, turklāt tā pat trīs reizes izcīnīja zeltu. Tiesa, tas notika salīdzinoši sen - 1953., 1960. un 1984.gadā. Kopumā šī valsts pirmajā četriniekā pamanījusies iekļūt septiņas reizes, bet šajā gadsimtā finālturnīros tā piedalījusies divreiz - 2008.gadā, kad ieņēma trešo vietu, un 2014.gadā, kad finālturnīrs notika Ungārijā, mājiniekiem gan samierinoties ar neizkļūšanu no grupas.

Latvijas izlasē astoņi no 20 kandidātu sarakstā iekļautajiem futbolistiem savas prasmes un zināšanas papildina ārzemēs. Anglijas klubu Vesthemas "United" un Notingemas "Forest" akadēmijās spēlē vārtsargi Rihards Matrevics un Rūdolfs Oskars Soloha. Itālijas kluba "Sampdoria" sistēmā ir aizsargs Veips, bet no pussargiem ārzemēs spēlē Vladislavas Soloveičiks (Sanktpēterburgas "Zeņit", Krievija), Bogdans Samoilovs ("Koln", Vācija) un Aleksejs Saveļjevs ("Hellas Verona", Itālija). Savukārt no uzbrucējiem ārzemju klubu sistēmās ir Jānis Grīnbergs un Oskars Rubenis, kuri spēlē attiecīgi Gelzenkirhenes "Schalke 04" un Maskavas CSKA jauniešu komandās.

Neilgi pirms elites kārtas turnīra sākuma nebija skaidrības, vai uz izlasi tiks uzbrucējs Grīnbergs, kuru nevēlējās atlaist "Schalke 04". Tomēr otrdien viņš pievienojās komandas biedriem.

Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra priekšsacīkšu kārtā, kas notika Horvātijā, Latvijas jaunie futbolisti novembrī ar 1:2 zaudēja Dānijai, cīnījās neizšķirti 0:0 ar mājiniekiem un ar 4:0 sagrāva Sanmarīno. Pateicoties labākai iesisto un ielaisto vārtu bilancei, Latvijai izdevās apsteigt horvātus un ieņemt otro vietu grupā, tādējādi pirmo reizi kopš 2008.gada pārvarot Eiropas čempionāta kvalifikācijas priekšsacīkstes

Latvijas U-19 izlase iepriekšējo reizi Eiropas čempionāta priekšsacīkšu kārtu pārvarēja pirms 2009.gada turnīra. Toreiz trenera Vladimira Beļajeva vadībā Latvija guva otro vietu apakšgrupā un aiz sevis atstāja Itāliju, pret spēcīgajiem itāļiem vārtus iesitot pašreizējiem pieaugušo izlases spēlētājiem Alanam Siņeļņikovam un Kasparam Dubram. Pēc tam elites kārtā Latvija zaudēja Francijai un Rumānijai, bet cīnījās 0:0 ar Norvēģiju.

Pērn U-19 Eiropas čempionāta finālā uzvaru izcīnīja Anglija, kas finālā ar rezultātu 2:1 pārspēja Portugāles vienaudžus. Angļi tādējādi desmito reizi triumfēja Eiropas U-19 čempionātā.