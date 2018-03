Jau ziņots, ka šottreka sabiedrību satricinājis konflikts, jo viens no vadošajiem šī sporta veida Latvijas pārstāvjiem Roberto Puķītis bija gatavs mainīt valsts piederību. Tiesa, pēc sarunām ar Latvijas Olimpisko komiteju (LOK), LSA un Latvijas Sporta federāciju padomi (LSFP), viņš savas domas ir mainījis.

Pirmdien tika ziņots, ka LSA valde plāno iecelt Latvijas šorttreka izlases direktoru, tomēr tas nav noticis.

"Par šo jautājumu otrdien valdes sēdē nelēmām, jo no šottreka jeb precīzāk Edvīna Silova puses pirmdien vēlu vakarā un šorīt no rīta izskanēja paziņojums, ka šottrekisti plāno atdalīties no LSA un veidot savu federāciju," sacīja Liepiņš, kā arī LSA valdes priekšsēdētāja Marika Nugumanova.

22 Foto Roberto Puķītis un Roberts Zvejnieks sacenšas 1000 metru ceturtdaļfinālā

"Jau pērn LSA pilnsapulcē tika pieņemts lēmums, ka šorttrekisti var izmantot šādu iespēju, taču līdz šim par to nekas neliecināja. Arī pēc vakardienas sarunām ar Roberto Puķīti, situācija bija pavisam cita, bet tagad tā ir mainījusies. Jāgaida, kādi būs konkrēti soļi no tiem cilvēkiem, kas vēlas atdalīties," norādīja Liepiņš.

"Šādā situācijā šobrīd izvēlēties izlases direktoru būtu aplami," piebilda Liepiņš, kurš LSA atbild tieši par šorttreku.

Pēc Liepiņa teiktā Edvīns Silovs, kurš ir Latvijas ātrslidotāja Haralda Silova tēvs, sadarbojas un atbalsta Evitu Krievāni, kurai Jelgavā ir sava šorttreka grupa. Jāpiebilst, ka Puķītim tieši ar Krievāni bijušas lielākās nesaskaņas.

47 Foto Puķītis un Zvejnieks iekļūst šorttreka 1000 metru distances ceturtdaļfinālā

Februārī Phjončhanas olimpiskajās spēlēs Puķītis bija 11.vietā 1000 un 1500 metru distancēs. Dienvidkorejā startēja arī Roberts Zvejnieks, kurš bija desmitais 500 metros un 15.vietā 1000 metru distancē. Zvejnieks martā piedalījās arī pasaules čempionātā, kur Puķītis nestartēja.