"Es palikšu pārstāvēt Latviju," pirmdien teica Puķītis.

Sapulcē Puķītis ar LOK ar ģenerālsekretāru Žoržu Tikmeru, Latvijas Sporta federāciju padomes (LSFP) prezidentu Einaru Fogeli, Latvijas Slidošanas asociācijas (LSA) valdes priekšsēdētāju Mariku Nugumanovu un Ventspils domes Sporta komisijas pārstāvi Gunti Blumbergu pārsprieda sportista tālākos nākotnes plānus.

22 Foto Roberto Puķītis un Roberts Zvejnieks sacenšas 1000 metru ceturtdaļfinālā +18

"Runājām par to, kur trenēšos un finansiālo pusi. Pagaidām ir variants, kur turpināšu treniņus, bet divu nedēļu laikā to uzzināšu, vai varēšu to darīt iecerētajā vietā," atklāja Puķītis, vēlreiz uzsverot, ka konflikts ar izlases treneri Evitu Krievāni bijis attieksmes dēļ, nevis tāpēc, ka tajā būtu ieinteresēta kāda trešā puse.

Kā sarunā atklāja Nugumanova, otrdien LSA valdes sēdē tiks lemts par Latvijas izlases direktora piesaistīšanu. Tiesa, lēmums par direktora nolīgšanu nekādā veidā neietekmēs Krievāni, kura ar saviem audzēkņiem strādā Jelgavā.

Šomēnes Puķītis paziņoja, ka aizvadījis savas pēdējās sacensības zem Latvijas karoga, jo viņam esot divi piedāvājumi no citām valstīm, vienu no tiem latvietim pieņemot. Šorttrekists arī pauda, ka valsts piederību mainīs attieksmes, nevis naudas dēļ.

Pirms nedēļas Puķītim bija tikšanās ar LOK, Latvijas Olimpiskās vienības (LOV) un LSA vadību, pēc kuras sportists esot paudis gatavību savas domas mainīt. Tiesa, viņš piebilda, ka to darīšot tikai tad, ja šorttreka izlasē mainīsies treneris.

Puķītis piebilda, ka pirms nedēļas viņam izteikti konkrēti solījumi par to, kas mainīsies komandā, turklāt nav noslēpums, ka viņam ir nesaskaņas ar šorttreka treneri Krievāni.

Puķītis iepriekš arī neslēpa, ka viņam ir pretenzijas arī pret LOK prezidentu Aldonu Vrubļevski, taču tās esot atrisinātas. Viņš iepriekš pauda, ka Vrubļevskis pirms olimpiskajām spēlēm telefoniski apsolījis, ka Puķītis Phjončhanas olimpiskajās spēlēs slidos visas trīs distances, tomēr tas neesot noticis.

Februārī Phjončhanas olimpiskajās spēlēs Puķītis bija 11.vietā 1000 un 1500 metru distancēs. Dienvidkorejā startēja arī Roberts Zvejnieks, kurš bija desmitais 500 metros un 15.vietā 1000 metru distancē. Aizvadītajā nedēļā Zvejnieks piedalījās pasaules čempionātā, kur Puķītis nestartēja.