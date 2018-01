Jau vēstīts, ka Briedis un Usiks sestdien "Arēnā Rīga" tiksies Pasaules Boksa supersērijas pusfināla cīņā pirmā smagā svara kategorijā. Šī dueļa uzvarētājs Pasaules boksa supersērijas finālā tiksies ar kubieti Junieru Dortikosu vai krievu Muratu Gasijevu.

Par godu publiskajam treniņam tirdzniecības centrā tika uzstādīts boksa rings.

Kā pirmais savu treniņu aizvadīja pašreizējais Pasaules Boksa organizācijas (WBO) čempions Usiks, kurš iesildoties skaļas mūzikas pavadībā, klātesošajiem dažbrīd arī parādīja deju kustības. Pēc tam sekoja neliels sparinga darbs ar treneri un beigās viņš skatītājiem arī nodemonstrēja savas spējas staigāt uz rokām.

Usiks jau iepriekš vairākkārt bijis Rīgā, tostarp klātienē vēroja arī 2016.gada maijā "Arēnā Rīga" notikušo Brieža cīņu ar nigērieti Olanrevaju Durodolu. Viņu uz Latvijas galvaspilsētu bija uzaicinājuši draugi, lai atzīmētu sievas dzimšanas dienu.

Jāpiebilst, ka dažiem klātesošajiem skatītājiem rokās bija arī Ukrainas karogi.

Infografika (Foto: Publicitātes foto)

Tikmēr sekojošais Brieža treniņš, skatītājiem par godu, bija vēl intensīvāks, kaut arī nedaudz īsāks. Pēc nodarbības Latvijas bokseris sanākušajiem sacīja, ka viņš ar savu komandu svētdien atgriezies mājās no intensīvas treniņnometnes Spānijā.

"Cīņa būs nopietnākā un skatāmākā. Ceru, ka parādīsim pasaules līmeņa boksu," bilda Briedis. "Esmu gatavs visiem 12 raundiem, ja būs nepieciešams."

Abu bokseru treniņš notika kā iesildošais pasākums pirms gaidāmās cīņas. Līdzīgs pasākums notika arī pirms Brieža iepriekšējās cīņas ar Maiku Peresu, taču toreiz publikas interese bija krietni mazāka, savukārt kubietis treniņā nemaz neuzvilka boksa cimdus.

Briedis šai cīņai jau kopš pagājušā gada novembra gatavojās Spānijā, gada nogalē uz pāris dienām ierodoties dzimtenē.

"Spānija bija jauns eksperiments, jo jutām, ka kaut kas jāpamaina no psiholoģiskās puses, jo uz vietas sadzīviskās lietas novērš uzmanību. Tas izdevās veiksmīgi, bet, protams, pilnībā to redzēsim sestdien," aģentūrai LETA sacīja Brieža pārstāvis Raimonds Zeps, piebilstot, ka šajā treniņnometnē gatavošanās bijusi profesionālāka nekā iepriekš. "Šobrīd arī finansu dēļ ir iespēja sagatavoties profesionālāk, varam izdarīt lietas, ko pirms tam nevarējām."

Infografika (Foto: Publicitātes foto)

Briedis arī pirms cīņas turpinās trenēties divas reizes dienā, taču viņam būs jāapmeklē arī citi pasākumi. Šīs nedēļas plāniem visam klāt arī ir gājiens trešdien pie valsts prezidenta Raimonda Vējoņa, lai saņemtu trīs zvaigžņu ordeni. "Ir viens publiskais pasākums dienā ar ko rēķināmies, bet tam paralēli joprojām risinās arī divi treniņi dienā," norādīja Zeps.

Boksa eksperti par šīs cīņas favorītu uzskata Usiku.

"Zināmā mērā, tā kā Mairis nav favorīts, pirms šīs cīņas viņam ir psiholoģiski vieglāk, jo iepriekš vienmēr bijis spiediens. Vienīgi duelī ar Marko Huku bija citādāk, bet tā cīņa bija par čempionu titulu," uzskata boksera pārstāvis.

Brieža un Usika cīņa izsaukusi lielu ažiotāžu, jo pirmajās divās dienās tika izpirkta puse biļešu. Tiesa, arī šobrīd līdzjutēji tās vēl var iegādāties.

"Biļetes vēl ir pieejamas, tendence rāda, ka parasti visaktīvāk pērk pēdējā nedēļā," atzina Zeps.

Iepriekš izskanēja informācija, ka no Ukrainas, lai atbalstītu Usiku, varētu ierasties aptuveni 5000 līdzjutēju. "Ziņas par iespējamo ukraiņu skaitu līdz šim bijušas no Usika komandas. Pilnīga pārliecība cik daudzi ieradīsies mums šobrīd nav, taču viņu komanda turpina apgalvot, ka tur ir ļoti liela ažiotāža. Usiks ir līdzīgs nacionālais varonis kā Mairis Latvijā, interese no viņu žurnālistiem arī ir ļoti liela," piebilda Zeps.

Pirms nedēļas pašreizējais pasaules čempions boksā pirmajā smagajā svarā Starptautiskās Boksa federācijas (IBF) versijā Murats Gasijevs no Krievijas, kurš arī piedalās supersērijā, paziņoja, ka nolēmis pāriet smagajā svarā, ja uzvarēs savās nākamajās divās cīņās Pasaules boksa supersērijā. Briedis par šādu iespēju pagaidām nav domājis.

"Esam savstarpēji runājuši par smagsvariem, bet palikām pie tā, ka tālāk domāsim pēc cīņas ar Usiku. Mairis nav no tiem, kas publiski bārstās ar prognozēm," uzsvēra Zeps.

Jau vēstīts, ka Briedis septembrī supersērijas ceturtdaļfinālā pēc punktiem pieveica Maiku Peresu no Kubas, aizstāvot WBC čempiona jostu. Tikmēr Usiks savā ceturtdaļfinālā pārspēja vācieti Marko Huku, nosargājot WBO čempiona jostu.

Pašlaik 33 gadus vecais Briedis savas profesionāļa karjeras laikā izcīnījis uzvaras visās 23 cīņās, 18 gadījumos panākumu gūstot ar nokautu. Viņa nākamais pretinieks, 31 gadu vecais Usiks arī uzvarējis visās 13 cīņās, tostarp 11 ar nokautu.

Dortikoss ceturtdaļfinālā pārspēja krievu Dmitriju Kudrjašovu, savukārt Gasijevs no uzveica poli Kšištofu Vlodarčiku.

Fināls maijā risināsies Saūda Arābijas pilsētā Džidā.

Supersērijas čempions ne tikai iegūs Muhameda Ali vārdā nosauktu balvu, bet arī kļūs par visu četru prestižāko pasaules čempiona jostu īpašnieku, pie viena nopelnot iespaidīgu naudas balvu, kas mērāma vairākos miljonos dolāru.