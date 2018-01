Andrejs Pokumeiko desmit raundu cīņā pussmagajā svarā spēkosies ar šveicieti Joanu Kongolo, turklāt kā desmit raundu cīņas likme būs šveicietim piederošā Pasaules Boksa padomes (WBC) starptautiskā sudraba josta.

Kongolo uzvarējis visās desmit līdzšinējās cīņās, no tām četrās ar nokautu, kamēr Pokumeiko no 16 uzvarām 12 guvis ar nokautu, taču piedzīvojis 12 zaudējumus un vienreiz cīnījies neizšķirti.

Ričards Bolotņiks astoņu raudu sacensībā boksēs pret kādreizējo WBC starptautisko čempionu pirmajā smagajā svarā Mikiju Nīlsenu no Dānijas, kurš no 24 uzvarām 15 svinējis ar nokautu un cietis tikai vienu zaudējumu. Viņš bija Brieža sparingpartneris pirms gaidāmās cīņas ar Usiku. Bolotņiks guvis desmit uzvaras, no tām četras ar nokautu, piedzīvojis trīs zaudējumus un vienu cīņu beidzis neizšķirti.

Ar pagaidām grūtāko pretinieku savā līdzšinējā profesionālajā karjerā nāksies cīnīties Jevgeņijam Aleksejevam, kurš uzvarējis visās septiņās pirmajās cīnās, kurās sešas reizes uzvarējis priekšlaikus. Viņa sestdienas pretinieks būs Moriss Positi no Francijas ar 17 uzvarām (septiņas ar nokautu) un 12 zaudējumiem.

Savu astoto cīņu profesionāļos aizvadīs Nikolajs Grišuņins, kura pretinieks būs ungārs Jožefs Darmošs ar astoņām uzvarām, septiņām ar nokautu, vienu zaudējumu un diviem neizšķirtiem. Daudzkārtējais Latvijas amatieru čempions Grišuņins savā iepriekšējā mačā cīnījās neizšķirti, bet pirms tam trīs no sešām uzvarām guva ar nokautu.

Citās sacensībās pirms galvenās vakara cīņas 2016.gada Riodežaneiro olimpisko spēļu bronzas medaļas ieguvējs Filips Hrgovičs no Horvātijas tiksies ar Tomu Litlu no Apvienotās Karalistes smagsvaru cīņā, Vācijas pārstāvis iepriekšējās olimpiskajās spēlēs Araiks Marutjans tiksies ar ungāru Rihardu Heģi vidējā svarā, vēl nezaudējušais zviedru smagsvars Oto Valins spēkosies ar Srdanu Govedaricu no Bosnijas un Hercegovinas, kā arī Usika sparingpartneris Mikaels Lavals no Apvienotās Karalistes mērosies spēkiem ar pieredzējušo ungāru Ištvanu Orsosu.

Galvenā vakara cīņa būs Brieža un Usika duelis. Šīs cīņas uzvarētājs Pasaules boksa supersērijas finālā tiksies ar kubieti Junieru Dortikosu vai krievu Muratu Gasijevu.

Boksa eksperti par Brieža un Usika dueļa favorītu uzskata ukraini, taču Usika sparingpartneris Aleksejs Papins, kurš arī ir pirmā smagā svara bokseris, uzskata, ka Briedis var sagādāt pārsteigumu.