Bertānam zema precizitāte zaudētā spēlē

Bertāns šajā mačā trāpīja tikai vienu no astoņiem trejačiem, no perimetra realizējot 12,5% metienu, taču arī pārējie "Spurs" basketbolisti šajā spēles elementā neizcēlās, no trīspunktu metienu līnijas uzbrūkot ar 26,5% precizitāti.

"Spurs" komandai pārtrūka 14 savā laukumā nezaudētu spēļu sērija, mājās piedzīvojot pirmo zaudējumu kopš 11.novembra un tikai trešo šajā sezonā. Tiesa, svētdien "Spurs" komanda cieta otro zaudējumu pēc kārtas, jo pirms divām dienām viesos piekāpās Toronto "Raptors" basketbolistiem. Iepriekšējo reizi divus mačus pēc kārtas Sanantonio komanda zaudēja decembra vidū.

Grega Popoviča trenētajai komandai šobrīd ir neliela krīze, jo pēdējos 12 mačos ir piedzīvotas septiņas neveiksmes, bez tam šogad "Spurs" vēl nav uzvarējuši divos mačos pēc kārtas, pēdējo reizi uzvaru sēriju piedzīvojot decembra izskaņā.

Mačā pret "Pacers" laukuma saimnieki izgāza trešo ceturtdaļu, kurā pēdējās sešās ar pusi minūtēs guva tikai divus punktus, kamēr pretinieki sameta 15 un panāca vadību 71:56, "Spurs" komandai beigās vairs neatspēlējoties.

Bertāns laukumā bija 20 minūtes un 56 sekundes, trāpot divus no četriem divpunktu metieniem un vienu no astoņiem tālmetieniem. Tāpat latvietis izcīnīja trīs atlēkušās bumbas, izdarīja vienu rezultatīvu piespēli, bloķēja vienu metienu un nopelnīja trīs piezīmes, bet ar viņu laukumā "Spurs" ielaida par astoņiem punktiem vairāk nekā iemeta.

Sanantonio komandā rezultatīvākais ar 14 punktiem bija Pau Gazols, bet pa 12 punktiem pievienoja Tonijs Pārkers un Brins Forbss, kamēr Lemarkuss Oldridžs izcēlās ar desmit punktiem un desmit atlēkušajām bumbām.

"Spurs" komandai savainojumu dēļ nepalīdzēja Kavai Lenards, kā arī Rūdijs Gejs un Manu Džinobili.

Tikmēr "Pacers" sastāvā Viktors Oladipo guva 19, Derens Kolisons 15, bet Tadeuss Jangs 14 punktus, kamēr lietuviešu centrs Domants Sabonis, nospēlējot gandrīz 28 minūtes, pievienoja deviņus punktus un trīs atlēkušās bumbas zem groziem. No spēles lietuvietis gan trāpīja tikai divus no astoņiem metieniem.

Tieši Sabonis atklāja šī mača rezultātu, drīz vien viesiem panākot arī 8:2 savā labā. Nākamos deviņus punktus gan guva laukuma saimnieki un spēles pirmais puslaiks kopumā aizritēja ļoti līdzīgā cīņā, nevienai komandai lielu pārsvaru neiekrājot.

Bertāns pirmo reizi laukumā devās nepilnas piecas minūtes pirms pirmās ceturtdaļas beigām, realizējot savu pirmo pustālo metienu mačā, tobrīd panākot 16:14 "Spurs" labā. Zīmīgi, ka nākamos savus punktus latvietis guva vien spēles pēdējā ceturtdaļā, pa vidu septiņas reizes esot neprecīzs no tālmetienu līnijas.

Pēc 24 nospēlētām minūtēm "Spurs" bija iedzinējos ar 43:46, spēles otrajā daļā tā arī nespējot ne reizi būt vadībā. Bertāns trešajā ceturtdaļā laukumā devās piecas ar pusi minūtes pirms tās beigām, tobrīd "Spurs" komandas uzbrukumam pamatīgi buksējot. Arī latvietis nespēja neko mainīt, jo minūtes un 16 sekunžu laikā viņš netrāpīja trīs tālmetienus pēc kārtas, kamēr "Pacers" veica izrāvienu 15:2, panākot jau 15 punktu pārsvaru 71:56.

Spēles noslēdzošajā daļā "Spurs" uzsāka pakaļdzīšanos, kurā aktīvs bija arī Bertāns. Nākot laukumā uz maiņu ceturto reizi šajā mačā, viņš ar caurgājienu un, beidzot, arī precīzu tālmetienu starpību samazināja līdz 76:83. Tomēr atlikušajās piecās minūtēs "Spurs" izglābties nespēja, tā arī nespējot tikt tuvāk par sešiem punktiem.

"Spurs" ar 30 uzvarām 48 spēlēs noslīdējusi uz ceturto vietu Rietumu konferences kopvērtējumā, garām palaižot Minesotas "Timberwolves", kam ir līdzīga bilance. Tikmēr "Pacers" ar 25 uzvarām 47 spēlēs ir sestajā pozīcijā Austrumu konferencē.

Nākamo spēli "Spurs" aizvadīs otrdien, kad uzņems NBA vicečempioni Klīvlendas "Cavaliers". Bertāna pārstāvētā vienība savā laukumā aizvadīs sešus no nākamajiem septiņiem mačiem, bet pēc tam sāksies, tā dēvētais, rodeo izbraukums, kurā sešas spēles pēc kārtas būs pretinieku laukumā.

Svētdien citā spēlē latviešu zvaigzne Kristaps Porziņģis guva 17 punktus, tomēr viņa pārstāvētā Ņujorkas "Knicks" komanda ielaida lielāko punktu skaitu šosezon un ar rezultātu 107:127 (29:30, 34:27, 26:30, 18:30) viesos piekāpās Losandželosas "Lakers".