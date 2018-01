Kanādas valstsvienībai pirms Phjončhanas olimpiskajām spēlēm Rīgā būs treniņnometne, 4.februārī ar mājiniekiem aizvadot pārbaudes maču "Arēnā Rīga", bet divas dienas vēlāk tiekoties arī ar Baltkrieviju. Tiesa, kanādiešu rindās nebūs neviena Nacionālās hokeja līgas (NHL) hokejista, jo šī turnīra spēlētāji Olimpiādē nepiedalīsies. Neskatoties uz to, Kanādas izlases sastāvs būs visnotaļ spēcīgs, izlasi veidojot pārsvarā no Eiropas klubos spēlējošajiem hokejistiem. Sastāvā ir arī Rīgas "Dinamo" aizsargs Karls Stolerijs.

Tikmēr LHF arī sākusi darbu pie Latvijas izlases sastāva veidošanas.

"Mēs esam apzinājuši visus Eiropā spēlējošos hokejistus," LHF citē organizācijas ģenerālsekretāra Viestura Koziola teikto. "Viņi visi ir piekrituši pārstāvēt izlasi, taču tā kā šī spēle nenorisināsies starptautiskajā logā, šobrīd risinām pārrunas ar viņu pārstāvētajiem klubiem. Varu atklāt, ka mačā pret Kanādu mūsu valstsvienības rindās spēlēs arī Elvis Merzļikins, Kaspars Daugaviņš, Oskars Bārtulis, Ronalds Ķēniņš. Tāpat ļoti liela iespējamība, ka redzēsim Mārtiņu Karsumu un Artūru Kuldu, kuri abi izteikuši vēlmi pārstāvēt izlasi. Ar viņu klubiem šobrīd aktīvi runājam, lai 4.februārī varam doties laukumā labākajā sastāvā. Mums būs arī pieejami visi labākie Rīgas "Dinamo" hokejisti."

Merzļikins un Ķēniņš šosezon spēlē Šveices čempionātā, attiecīgi "Lugano" un Cīrihes "Lions" komandās, izlases kapteinis Daugaviņš pārstāv Kontinentālās hokeja līgas (KHL) klubu Ņižņijnovgorodas "Torpedo", bet Bārtulis spēlē šīs līgas vienībā Ufas "Salavat Julajev".

Tikmēr Kanādas izlasē, kura dosies uz Phjončhanu, vislielākā pārstāvniecība ir no Kontinentālās Hokeja līgas (KHL), kur šobrīd spēlē 13 valstsvienībā iekļuvušie hokejisti. Četri spēlētāji ir no Šveices augstākās līgas (NLA), pa trim no Amerikas Hokeja līgas (AHL) un Zviedrijas, bet pa vienam no Vācijas un Austrijas līgām.

Kanādas izlasē iekļautie 25 hokejisti kopā aizvadījuši 5544 mačus NHL.

Koziols norāda, ka darba pie Latvijas un Kanādas izlašu spēles organizēšanas ir ļoti daudz, jo Kanādas puses prasības organizatoriskajā ziņā esot milzīgas.

Kanādas izlase aizvadītā gada nogalē triumfēja tradicionālajā Špenglera kausa izcīņā, finālā ar 3:0 uzvarot Šveices valstsvienību. Šajā turnīrā spēlēja arī Rīgas "Dinamo", taču netika pusfinālā.

"Par Kanādas izlases spēku pagājušā gada nogalē varējām pārliecināties jau Špenglera kausa izcīņā, kur tā pārliecinoši dominēja visā turnīrā. Pie tam viņiem nevarēja palīdzēt vairāki vadošie spēlētāji no KHL. Mūsu izlases spēlētājiem būs liela motivācija aizvadīt lielisku cīņu un parādīt savu varēšanu. Tāpat Latvijas galvenais treneris Bobs Hārtlijs ir kanādietis. Pieņemu, ka Bobam zināmā mērā šī spēle varētu būt principiāla. Latvijā un Kanādā hokejs jau izsenis ir sporta veids numur viens, tādēļ februāra sākumā mūs Rīgā sagaida lieli hokeja svētki," uzskata Koziols.

Zīmīgi, ka Kanādas izlase Rīgā viesosies arī maijā, aizvadot treniņnometni pirms pasaules čempionāta un pārbaudes mačā atkal tiekoties ar Latviju. Tad Kanādas izlasē jau varēs būt NHL klubu spēlētāji.

Kanādas izlase iepriekš pārbaudes spēles Rīgā aizvadījusi 2003. un 2005.gadā. Pirmajā reizē Latvija piekāpās ar 1:3, bet otrajā duelī tika piedzīvota vēl viena neveiksme ar 3:5.

Biļetes uz spēli var iegādāties visās "Biļešu serviss" tirdzniecības vietās un internetā. Lētākā biļešu cena uz šo maču ir astoņi eiro.

Kamēr citas izlases piedalīsies olimpiskajās spēlēs, kas ilgs no 9. līdz 25.februārim, Latvijai februāra vidū ir ieplānots Eiropas Hokeja izaicinājuma (EIHC) turnīrā Dānijā.