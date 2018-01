Šarapova neslēpj, ka īpaši trenējusies, lai iemācītos atsist Sevastovas "bekhendu"

Jau ziņots, ka turnīrā ar 14.numuru izliktā Sevastova cieta zaudējumu divos setos ar rezultātu 1-6, 6-7 (4:7).

Abām tenisistēm šī bija trešā savstarpējā tikšanās, abus iepriekšējos mačus aizvadot pērn septembrī, kad nācās spēlēt sīvas trīs setu cīņas.

Šoreiz uzvaras gūšanai pietika ar diviem setiem.

"Man pret viņu [Sevastovu] allaž bijuši sarežģīti mači, jo viņa spējusi man sagādāt lielas problēmas. Iepriekšējā cīņā uzvarēju, taču ar lielām grūtībām trešā seta taibreikā. Kad pretiniece otrajā setā atspēlēja breiku, pie sevis jau nodomāju, ka arī šoreiz būs trīs seti. Zināju, ka man jau no paša sākuma jāspēlē labi, kas arī izdevās," pēc mača sacīja Šarapova.

Ceturtdien Melburnā ir ļoti karsts, termometra stabiņam tuvojoties 40 grādu atzīmei, tāpēc Šarapova uzsvēra, ka bija svarīgi cīņu neievilkt garumā.

"Esmu laimīga, ka tik karstā dienā uzvarēju divos setos. Jā, esmu sasniegusi tikai trešo kārtu, tomēr domāju, ka pēc uzvaras pār Sevastovu es biju pelnījusi pasmaidīt. Pērn, kad tikāmies ASV atklātajā čempionātā, spēles beigās Sevastova bija svaigāka," Krievijas tenisiste uzsvēra, ka zaudējot otrajā setā, trešajā viņai būtu klājies vēl grūtāk.

Pērn ASV atklātā čempionāta astotdaļfinālā Sevastova uzvarēja ar rezultātu 5-7, 6-4, 6-2, bet pēc nedaudz vairāk kā trim nedēļām Šarapova revanšējās Pekinas WTA "Premier" turnīra pirmajā kārtā, izcīnot uzvaru trīs setu trillerī ar rezultātu 7-6 (7:3), 5-7, 7-6 (9:7).

Šarapova uzsvēra, ka pirms mača ar Sevastovu viņai rūpes sagādāja pretinieces "bekhenda" sitiens (sitiens no "neērtās" puses: labročiem no kreisās, bet kreiļiem no labās), jo iepriekš viņa tieši pēc šiem sitieniem bieži kļūdījās.

"Treniņos daudz trenēju, lai tiktu galā ar šādu sitienu," norādīja slavenā tenisiste, kura ir pieckārtēja "Grand Slam" turnīru uzvarētāja.

Sevastovai sezonas pirmās "Grand Slam" sacensības ir noslēgušās ar izcīnītiem 70 WTA vienspēļu ranga punktiem. Pērn viņa aizkļuva līdz šī turnīra trešajai kārtai, tāpēc neaizstāvēti palikuši 60 punkti. Tiesa, viņa vēl turpina dalību dubultspēļu turnīrā, kur ir sasniegusi otro kārtu.

Jau vēstīts, ka Latvijas dāmu tenisa pirmā rakete Aļona Ostapenko trešdien sasniedza vienspēļu turnīra trešo kārtu, jo ar rezultātu 6-3, 3-6, 6-4 pārspēja ķīnieti Jinjinu Duaņu. Trešajā kārtā viņai pretī stāsies ar 32.numuru izliktā igauniete Anete Kontaveita.