Porziņģis ar labu spēli aizsardzībā neglābj "Knicks" no kārtējā zaudējuma

Līdz ar to "Knicks" nedienas izbraukumā turpinās, jo šosezon tā viesos guvusi tikai piecas uzvaras no 21 mača.

Trešdienas spēlē Ņujorkas komanda trešajā ceturtdaļā atradās iedzinējos pat ar 18 punktiem, tomēr noslēdzošajā ceturksnī, pateicoties sekmīgai spēlei aizsardzībā, izdevās atgriezt intrigu. Tiesa, uzvarai ar to bija par maz, turklāt ar apšaubāmiem lēmumiem izskaņā izcēlās tiesneši.

Porziņģis trešdien laukumā pavadīja 33 minūtes, kuru laikā iemeta sešus no 12 divpunktu raidījumiem, divus no septiņiem trejačiem un visus trīs "sodiņus".

Tāpat latvieša kontā deviņas atlēkušās bumbas, seši bloķēti metieni, trīs pārtvertas bumbas un divas piezīmes.

Porziņģis bija "Knicks" rezultatīvākais basketbolists, bet 20 punktus un deviņas atlēkušās bumbas pievienoja Eness Kanters, kamēr pa 18 punktiem iemeta Kortnijs Lī un Maikls Bīzlijs.

Savukārt "Grizzlies" labā 23 punkti Tairīkam Evansam, bet Džamaihalam Grīnam 18 punkti un 13 atlēkušās bumbas. Memfisas vienība šajā mačā spēlēja bez sava līdera Marka Gasola.

Pirmie divi Porziņģa metieni šajā mačā nebija precīzi, bet pie pirmajiem punktiem viņš tika piektajā minūtē, kad veica bumbas triecienu grozā no augšas. Pirmajā ceturtdaļā latvietis iemeta vēl sešus punktus, bet Memfisas vienība pēc pirmajām 12 minūtēm bija vadībā ar 32:31. Spēles sākumā abas vienības vēl cīnījās punkts punktā, bet pēcāk iniciatīva pārgāja "Grizzlies" rīcībā.

Porziņģis pirmā puslaika turpinājumā vairs nebija tik pamanāms, jo "Girzzlies" atzīstami pret viņu darbojās aizsardzībā. Tikmēr mājinieki pamazām ieguva solīdu pārsvaru, pirmo puslaiku noslēdzot ar astoņu punktu vadību (61:53).

Trešajā ceturtdaļā "Knicks" nonāca vēl lielākos iedzinējos, jo vairākkārt "Grizzlies" panāca pat 18 punktu pārsvaru. Ņujorkas komanda aizsardzībā spēlēja ļoti pieticīgi, bet Porziņģis otrā puslaika sākumā iemeta trīspunktnieku, tobrīd panākdams 60:70. Tuvāk viesi gan nepietuvojās, turklāt grozam nesekmīgi uzbruka arī Latvijas basketbolists.

Uzlabojot spēli aizsardzībā, "Knicks" ceturtajā ceturtdaļā izskatījās jau krietni labāk. Porziņģis lieliski nospēlēja ceturkšņa vidū, kad guva sešus punktus pēc kārtas - vispirms viņš iemeta trejaci, bet pēc tam realizēja divpunktnieku ar sodu. Pateicoties arī latvieša sekmīgajai spēlei aizsardzībā un bloķētajiem metieniem, Ņujorkas vienība pamazām pietuvojās, bet 48 sekundes pirms pamatlaika beigām Lī ar tālu trīspunktnieku panāca vairs tikai 99:102.

Tuvāk gan "Knicks" nepietuvojās, turklāt tiesneši izcēlās ar pāris apšaubāmiem lēmumiem, piešķirot piezīmes tieši Ņujorkas komandas basketbolistiem. Vispirms piezīme par it kā pretinieka turēšanu tika Porziņģim, bet 17 sekundes pirms beigām tehnisko piezīmi saņēma Lī, kurš, visticamāk, kaut ko pateica tiesnesim.

"Grizzlies" ar soda metienu palīdzību pēc tam guva vēl trīs punktus, nosargājot uzvaru, bet Lī pēc mača beigām agresīvi centās aprunāties ar tiesnesi, taču komandas biedri viņu no tā apturēja.

"Knicks" ar 20 uzvarām 45 spēlēs Austrumu konferences kopvērtējumā atrodas desmitajā vietām, kamēr "Grizzlies" ar 15 panākumiem 43 mačos ir Rietumu konferences 12.pozīcijā.

"Knicks" nākamo spēli aizvadīs piektdien pret Jūtas "Jazz", turpinot septiņu izbraukuma spēļu sēriju. Mājās "Knicks" atgriezīsies 30.janvārī, kad savā laukumā tiksies ar "Nets" komandu.

Decembra vidusdaļā "Knicks" komanda guva piecas uzvaras sešos dueļos, bet kopš 22.decembra vienība uzvarējusi tikai trīs reizes. Šīs sezonas scenārijs ir identisks pērnajai, kad arī "Knicks" līdz decembra otrajai pusei uzvaru bija nedaudz vairāk par zaudējumiem, tomēr no 25.decembrī aizvadītās tradicionālās Ziemassvētku spēles tai sākās sešu zaudējumu sērija un turpinājumā vienība līdz sezonas beigām vairs neizcīnīja pat divus panākumus pēc kārtas.

Pirms tam trešdien cits latviešu basketbolists Dāvis Bertāns iemeta divus punktus, kamēr viņa pārstāvētā Sanantonio "Spurs" komanda izbraukumā ar 100:95 (31:26, 20:20, 25:18, 24:31) pieveica Bruklinas "Nets".

Bertānam šis bija viens no neizteiksmīgākajiem mačiem šomēnes. 11. janvārī viņš zaudējumā pret Losandželosas "Lakers" no spēles neiemeta nevienu no diviem metieniem, dueli noslēdzot ar diviem punktiem.

Kopumā Bertāns trešdien laukumā pavadīja 22 minūtes, kuru laikā iemeta vienīgo divpunktnieku, bet abi viņa tālmetieni lidoja grozam secen. Latvieša kontā arī viena atlēkusī bumba, divas rezultatīvas piespēles, viena kļūda un divas piezīmes.

"Spurs" sastāvā 34 punktus iemeta Lemarkuss Oldridžs. Savukārt 25 punktus pievienoja Petijs Milss, kurš turklāt pamanījās realizēt septiņus trīspunktniekus, kamēr pieredzējušajam spānim Po Gasolam 13 punkti, 12 atlēkušās bumbas un septiņas rezultatīvas piespēles.

Savukārt "Nets" rindās 20 punktus iemeta Alens Krebs, kamēr Džo Heriss pievienoja 18 punktus.

Pāris stundas pirms šī mača "Spurs" paziņoja, ka nenoteiktu laiku atkal spēlēt nevarēs vienības līderis Kavai Lenards, kurš joprojām turpina rehabilitāciju pēc gūtās kvadricepsa tendinopātijas. Šosezon viņš piedalījies tikai deviņos mačos.

Šo maču veiksmīgāk sāka "Nets" vienība, kas pirmajās minūtēs izvirzījās vadībā ar 19:11, tomēr pēc tam "Spurs" basketbolisti spēles gaitu izlīdzināja, pirmo ceturtdaļu pamanoties noslēgt jau ar piecu punktu vadību (31:26). Bertāns pirmo reizi šajā spēlē iesaistījās septītajā minūtē, pirmās ceturtdaļās beigās aizmetot garām trīspunktnieku, bet pēc tam realizējot pustālo raidījumu.

Turpinājumā Bertāns gan bija nemanāmāks, jo viņš izmeta vēl tikai vienu metienu, ceturtās ceturtdaļas sākumā neiemetot trīspunktnieku. Savukārt pirmais puslaiks kopumā aizritēja līdzvērtīgā cīņā, tomēr lielajā pārtraukumā "Spurs" devās ar piecu punktu vadību (51:46).

"Spurs" basketbolisti aizvadīja ļoti veiksmīgu trešo ceturtdaļu, kas pirmo reizi ļāva pārsniegt desmit punktu pārsvaru. Ceturkšņa vidū viesi no Sanantonio veica 10:0 izrāvienu un panāca jau 17 punktu vadību (67:50), bet pārsvaru turpinājumā gan palielināt neizdevās.

Bertāns laukumā tikmēr bija nemanāms, bet pamatlaika beigās "Nets" pakāpeniski samazināja deficītu, līdz nedaudz vairāk nekā divas minūtes līdz pamatlaika beigām tas bija vairs tikai trīs punkti (88:91). Cīņas noslēgums aizritēja aizraujošā cīņā, bet 53 sekundes pirms beigām Oldridžs iemeta svarīgus divus punktus ar sodu.

Viesi no Sanantonio ar soda metieniem vadību prata nosargāt, bet Bertāns izšķirošajos cīņas brīžos laukumā nebija.

"Spurs" ar 30 uzvarām 46 spēlēs Rietumu konferences kopvērtējumā atrodas trešajā vietā, kamēr "Nets" ar 16 panākumiem 45 cīņās ir Austrumu konferences 13.pozīcijā.

Nākamo spēli "Spurs" aizvadīs piektdien, kad viesosies pie vienas no spēcīgākajām Austrumu konferences vienībām Toronto "Raptors".