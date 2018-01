Mača otrajā ceturtdaļā līdz galam neskaidru iemeslu dēļ Floridas kluba kluba veterāns Ārons Aflalo pamatīgi noskaitās uz vienu no Serbijas labākajiem basketbolistiem Nemanju Bjelicu no Minesotas "Timberwolves". Orlando vienības spēlētājs atklāti sita Bjelicam pa seju, bet netrāpīja. Serbu spēlētājs necentās iesaistīties asumos, saķerot oponentu aiz kakla un ņeļaujot sev darīt pāri, tomēr abi iesaistītie basketbolisti tika noraidīti no laukuma.

Vēlāk Bjelica sarunā ar ASV medijiem pastāstīja savu skatījumu uz notikušo: "Es nevēlos sevi padarīt par upuri, bet viņš man sita. Es centos aizstāvēt sevi un nomierināt viņu, jo viņš bija nevaldāms. Es nezinu, kas bija viņa problēma, bet es centos aizstāvēt sevi un savu ģimeni."

Jādomā, "Magic" veterāns par šo epizodi saņems arī kādu soda naudu un diskvalifikāciju, savukārt serbs, visticamāk, tiks cauri sveikā.

Pašā spēlē "Magic" izcīnīja uzvaru pār vienu no Rietumu konfereces līdervienībām ar rezultātu 108:102.