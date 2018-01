Porziņģis aizved "Knicks" līdz ilgi gaidītai uzvarai izbraukumā

Līdz ar panākumu "Knicks" vienībai pārtrūka trīs zaudējumu sērija, kurā divas neveiksmes tika ciestas pagarinājumā. "Knicks" basketbolisti šosezon izbraukumā uzvarējuši vien piecās no 20 spēlēm.

"Knicks" bija vadībā no otrās ceturtdaļas sākumam līdz pat mača finālsvilpei. Trešajā ceturtdaļā "Nets" pietuvojās līdz mīnus diviem punktiem, taču "Knicks" ātri atjaunoja drošu vadību un noveda spēli līdz uzvarai.

Porziņģis šajā duelī laukumā pavadīja 26 minūtes, kuru laikā realizēja sešus no 11 divpunktu metieniem, divus no trim tālmetieniem un astoņus no 11 soda metieniem.

Tāpat viņš izcīnīja deviņas atlēkušās bumbas, bloķēja divus metienus, vienu reizi kļūdījās un iekrāja četras piezīmes. "Knicks" ar Porziņģi laukumā iemeta par astoņiem punktiem vairāk nekā ielaida.

Ar 26 punktiem Porziņģis bija rezultatīvākais "Knicks" rindās, bet ar 23 punktiem un desmit bumbām zem groziem atzīmējās Maikls Bīslijs. Savukārt franču saspēles vadītājs Frenks Nilikinā guva desmit punktus, veica desmit rezultatīvas piespēles un izcīnīja septiņas atlēkušās bumbas.

Šajā mačā atpūta tika dota vienam no Ņujorkas komandas vadošajiem spēlētājiem Timam Hārdevejam junioram, kurš tikai pagājušajā nedēļā atgriezās laukumā pēc traumas izdziedēšanas.

Tikmēr debiju "Knicks" rindās piedzīvoja aizsargs Trejs Bērks, kurš astoņās minūtēs guva piecus punktus.

Pretiniekiem 22 punktus guva Demars Kerols, bet 20 punkti bija Kerisa Leverta rēķinā.

Porziņģis pirmo reizi spēlē atzīmējās pēc nospēlētas minūtes, kad panāca 4:0, bet otro grozu viņš guva pusminūti pirms pirmās ceturtdaļas vidus, izvirzot "Knicks" vadīvā ar 15:14. Pēc tam Porziņģis devās atpūsties uz rezervistu soliņa, bet bez viņa laukumā nevienai no komandām neizdevās gūt ievērojamu pārsvaru, ņujorkiešiem spēles pirmo nogriezni uzvarot ar 26:24.

Latvietis ar otrās ceturtdaļas sākumu atkal bija laukumā, otrajā minūtē aizmetot garām divus "sodiņus", bet nedaudz vēlāk ar uzviju atpelnot savu neveiksmi, jo iemeta tālmetienu (33:28). Tuvojoties ceturtdaļas vidum, liepājnieks iemeta arī pustālo, panākdams 40:32 "Knicks" labā. Arī šajā ceturksnī Porziņģis pēc nospēlētām sešām minūtēm tika nomainīts, laukumā atgriezdamies pēc trīs minūšu ilgas atpūtas (48:36). Līdz puslaika beigām Latvijas basketbolists savu kontu papildināja vēl ar diviem punktiem, bet "Knicks" pārtraukumā devās ar rezultātu 52:42 savā labā.

Otrā puslaika otrajā minūtē Porziņģis tika pie iespējas izpildīt soda metienus, šoreiz mezdams nekļūdīgi. Pāris minūtes vēlāk viņš atzīmējās ar trīspunktu gājienu, kā arī iemeta vēl divus "sodiņus", panākdams jau 64:50 viesu labā. Trešajā ceturtdaļā komandas ātri iekrāja piezīmju normu, kā rezultātā piebremzējās spēles gaita.

Ceturtdaļas otrajā pusē Ņujorkas komandas pārsvars tika sadeldēts līdz sešiem punktiem, bet Porziņģis ar precīzu tālmetienu panāca 72:63. Pēc ceturtās piezīmes nopelnīšanas Porziņģis piecas minūtes pirms ceturtdaļas beigām tika nomainīts un latvieša prombūtnē viesu handikaps saruka līdz diviem punktiem.

Tiesa, ceturtās ceturtdaļas pirmajās divarpus minūtēs pārsvars tika atjaunots uz divciparu skaitli - 91:81 "Knicks" labā. Porziņģis laukumā atgriezās septiņas minūtes pirms pamatlaika beigām, kad "Knicks" bija vadībā ar 99:88. Pāris minūtes vēlāk viņš atzīmējās ar drošu "slam dunk", vēlāk iemetot arī divus "sodiņus" (111:90). Divas minūtes pirms finālsvilpes latvietis noslēdza dalību mačā, kurā "Knicks" svinēja uzvaru ar 119:104.

"Knicks" ar 20 uzvarām 44 cīņās ieņem desmito vietu Austrumu konferencē, kur "Nets" ar 16 panākumiem 44 dueļos ir trīs pozīcijas zemāk.

"Knicks" nākamo spēli aizvadīs trešdien Memfisā, kur pret vietējo "Grizzlies" uzsāks sešu izbraukuma maču sēriju. Mājās "Knicks" atgriezīsies 30.janvārī, kad savā laukumā tiksies ar "Nets" komandu.

Decembra vidusdaļā "Knicks" komanda guva piecas uzvaras sešos dueļos, bet kopš 22.decembra vienība uzvarējusi tikai trīs reizes. Šīs sezonas scenārijs ir identisks pērnajai, kad arī "Knicks" līdz decembra otrajai pusei uzvaru bija nedaudz vairāk par zaudējumiem, tomēr no 25.decembrī aizvadītās tradicionālās Ziemassvētku spēles tai sākās sešu zaudējumu sērija un turpinājumā vienība līdz sezonas beigām vairs neizcīnīja pat divus panākumus pēc kārtas.