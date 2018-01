Vizītē Latvijā ieradīsies četri delegāti no Zviedrijas, kuri dienas laikā apmeklēs Siguldas Bobsleja un kamaniņu trasi, Siguldas Sporta centru, kā arī tiksies ar Siguldas un LOK vadību.

52 Foto Eiropas Kausa sacensības skeletonā Siguldas bobsleja un kamaniņu trasē +48

Paredzēts, ka vizītes laikā tiks apspriests iespējamais saprašanās memorands starp abām pusēm par sadarbību Stokholmas Olimpisko spēļu rīkošanā, atsevišķas sacīkstes organizējot Siguldā. Vrubļevskis pauda, ka, iespējams, vizītes laikā varētu notiks arī mutiska vienošanās, taču rakstiska vienošanās, ja Stokholma pieņems lēmumu par kandidēšanu 2026.gada Ziemas Olimpisko spēļu rīkošanai, būtu parakstāma līdz 31.martam. Iespējams, tas varētu notikt vai nu Siguldā, vai Stokholmā.

"Vienošanās Siguldā netiks parakstīta - tas ir pilnīgi skaidrs. Tiks runāts par iespējamā saprašanās memoranda jeb nodomu protokola parakstīšanu un tā iespējamo saturu," uzsvēra Vrubļevskis.

Vrubļevskis zināja teikt, ka Zviedrijas Olimpiskās komitejas un orgkomitejas līmenī notiek ļoti nopietns darbs pie idejas par savas kandidatūras virzīšanu 2026.gada Ziemas Olimpisko spēļu rīkošanai.

"Droši vien jau mutiska vienošanās varētu notikt uzreiz pēc viņu oficiālās vizītes. Bet dokumentālā formā tas varētu tikt noformēts Stokholmā vai Siguldā," piebilda Vrubļevskis.

Viņš gan atzina, ka pagaidām nevar pateikt, cik lieli varētu būt izdevumi, ja Siguldā 2026.gadā notiktu Ziemas Olimpisko spēļu sacensības, taču to, ka "kaut kāda summa" būtu nepieciešama, Vrubļevskis nenoliedza.

"Ir plāni, kuri 2026.gadā jau būs izpildījušies - "Railbaltica", Rīgas lidosta. Olimpiādes sakarā šim nebūs papildu izdevumu. Droši vien gribētos, lai šoseja no Rīgas līdz Siguldai būtu laba - to mums gribēsies arī neatkarīgi no olimpiādes," teica LOK vadītājs.

Zviedrijas delegācijas vizītes laikā Siguldas Sporta centrā pēcpusdienā paredzēts preses brīfings, taču detalizētāka informācija par to tiks sniegta, notikumam tuvojoties, piebilda Vrubļevskis.

Kā ziņots, Stokholma atgriezusies starp pretendentēm uz 2026.gada Ziemas olimpisko un paraolimpisko spēļu rīkošanu, decembrī vēstīja portāls "insidethegames.biz". Stokholmas kandidēšana īpaši aktuāla ir Latvijai, jo tā sacensības kamaniņu sportā, bobslejā un skeletonā vēlas aizvadīt Siguldas trasē.

Iepriekš Stokholma kandidēja arī uz 2022.gada Ziemas olimpisko spēļu rīkošanu, tomēr 2014.gada janvārī atteicās no turpmākas pretendēšanas politiskā atbalsta trūkuma dēļ. Iepriekš Stokholma 1912.gadā rīkojusi Vasaras olimpiskās spēles, bet uz Ziemas Olimpiādēm kopā pretendējusi sešas reizes.

Pašlaik starp interesentēm uz 2026.gada olimpisko spēļu rīkošanu ir arī Kalgari (Kanāda), Sjona (Šveice), Saporo (Japāna) un, iespējams, Soltleiksitija (ASV). Kandidātu izvērtēšanas process nesāksies ātrāk par nākamā gada oktobri.

Lēmums par sacensību rīkotājiem tiks pieņemts 2019.gadā.

Nākamā gada Ziemas olimpiskās spēles notiks Dienvidkorejas pilsētā Phjončhanā, bet 2022.gadā tās uzņems Pekina Ķīnā.