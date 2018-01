Porziņģa karjeras rekords nepalīdz "Knicks" noturēt pārsvaru pret spožo Deivisu un "Pelicans"

Aizvadītajā cīņā "Knicks" savā laukumā ar rezultātu 118:123 (29:13, 28:35, 39:34, 13:27, 9:14) pagarinājumā piekāpās Ņūorleānas "Pelicans".

"Knicks" vienība pamatlaikā vadību neatdeva ne reizi, tomēr trīs sekundes pirms pamatlaika beigām viesi pirmoreiz kopš paša dueļa ievada panāca izlīdzinājumu, bet pagarinājumā arī nodrošināja panākumu. "Pelicans" sastāvā lielisku sniegumu nodemonstrēja 48 punktus sametušais Entonijs Deiviss.

Ņujorkas basketbolisti piedzīvoja desmito zaudējumu pēdējo 12 spēļu laikā, turklāt nākamos septiņus mačus aizvadīs pretinieku laukumā. Pagarinājumā "Knicks" zaudēja otro reizi pēdējo trīs maču laikā, turklāt vienība cietusi neveiksmes visos trijos šīs sezonas dueļos, kas bijuši ilgāki par 48 minūtēm.

Porziņģis 22 no saviem punktiem iemeta pirmajās trijās ceturtdaļās, nākamajās 12 minūtēs, kad "Knicks" izlaida 14 punktu pārsvaru, palika "sausā", bet pagarinājumā izcēlās ar tālmetienu.

Kopā šajā mačā Porziņģis laukumā bija 44 minūtes, trāpot sešus no 14 divpunktu raidījumiem, četrus no desmit tālmetieniem un vienu no diviem soda metieniem. Tāpat latvietis pievienoja sešas atlēkušās bumbas, izpildīja trīs rezultatīvas piespēles, piecas reizes pārtvēra bumbu, bloķēja divus metienus, pieļāva trīs kļūdas un nopelnīja piecas piezīmes.

Latvieša +/- rādītājs bija +11, kas bija labākais mačā, tomēr vēl pēc trim ceturtdaļām viņam tas bija +26.

Piecas pārtvertas bumbas ir labākais sasniegums Porziņģa līdzšinējā NBA karjerā.

"Knicks" komandā bez Porziņģa 25 punktus iemeta arī Tims Hārdevejs juniors, ar 22 punktiem un astoņām rezultatīvām piespēlēm izcēlās Džerets Džeks, bet 18 punkti un desmit bumbas zem groziem bija Enesam Kanteram.

Zīmīgi, ka Džeks trāpīja pirmos deviņus no desmit metieniem, tomēr dueli noslēdza ar četriem garām aizmestiem raidījumiem.

Tikmēr "Pelicans" sastāvā Deiviss pie 48 punktiem pievienoja arī 17 atlēkušās bumbas, bet 31 punktu sameta Džrū Holidejs, kurš īpaši rezultatīvi nospēlēja pagarinājumā.

Vēl viens Ņūorleānas vienības līderis Demarkuss Kazinss šoreiz atzīmējās ar 15 punktiem un 16 bumbām zem groziem, kaut kopumā nerādīja pārāk pārliecinošu sniegumu.

Mačs sākās ar ātru basketbolu un jau trešajā minūtē Porziņģis bija savācis piecus punktus, trāpot pustālo raidījumu un trejaci. Turpinājumā Porziņģa bumbas trieciens panāca jau 15:8, bet vēl pēc laika viņa pustālais raidījums uz tablo uzstādīja rezultātu 22:13. Šai epizodei sekoja arī Porziņģa bloks un "Knicks" atradās samērā drošā vadībā, kaut dažbrīd latvietim bija grūti aizsardzībā apturēt Deivisu.

Līdz pirmās ceturtdaļas beigām "Pelicans" basketbolistiem nekas neizdevās un Ņujorkas vienība jau bija priekšā ar 29:13. Otrās ceturtdaļas vidū "Knicks" atkal jau bija mazāks par desmit punktiem un tobrīd laukumā atgriezās arī Porziņģis. Kādu laiku mājinieku vadība bija zem desmit punktiem, tomēr pirmā puslaika beigu daļā "Knicks" atguva 15 punktu vadību. Tiesa, tam sekoja vairākas neveiksmīgas epizodes tieši latvieša izpildījumā - ļoti ātri izpildītam viņa neprecīzam tālmetienam sekoja trīs ātri ielaisti punkti un uzreiz pēc tam latvietis tika pie soda uzbrukumā. Puslaiks noslēdzās ar Deivisa pēdējo sekunžu tālmetienu un "Knicks" pārsvars bija sarucis līdz 57:48. Otrajā ceturtdaļā Porziņģa rēķinā bija vien divi punkti.

Otrajā puslaikā "Knicks" galvenais treneris Džefs Hornačeks jau pēc minūtes pieprasīja pārtraukumu, jo nebija apmierināts ar savu spēlētāju darbībām. Pirmajās minūtēs Ņujorkas vienības pārsvars saglabājās 5-8 punktu robežās, bet tuvāk viņi pretiniekiem pietuvoties neļāva. "Knicks" pārsvaru virs desmit punktiem atjaunoja Porziņģa tālmetiens (72:60), bet trešajā ceturtdaļā kopā Porziņģis pamanījās samest 11 punktus, izceļoties arī ar vēl vienu bumbas triecienu. Savukārt viesi regulāri pieļāva kļūdas un Ņujorkas basketbolisti savu pārsvaru nostabilizēja 15 punktu robežās.

Pēc trim ceturtdaļām "Knicks" bija vadībā ar 96:82, bet Porziņģis bija sasniedzis 22 iemestos punktus, kā arī +26 punktus +/- rādītājā. Tikmēr Deiviss bija iemetis jau 35 punktus.

Cenšoties samazināt deficītu, ceturtās ceturtdaļas ievadā "Pelicans" sastāvā laukumā bija visi līderi un, kad Porziņģis atgriezās laukumā, mājinieki bija priekšā vairs tikai ar 98:90. Ceturtdaļas vidū spēle kļuva arvien nervozāka un rezultāts auga ļoti lēnām. Pēc Porziņģa noteikumu pārkāpuma Deiviss ar soda metieniem samazināja viesu deficītu jau līdz četriem punktiem, turklāt divas minūtes pirms pamatlaika beigām "Pelicans" pietuvojās arī līdz 105:107.

Pusminūti pirms pamatlaika beigām, kad komandas šķīra vien divi punkti, "Knicks" zem groza apturēja Deivisu. Nākamajā uzbrukumā desmit sekundes pirms pamatlaika beigām Porziņģis uzbruka grozam, bet nespēja realizēt metienu, turklāt metiena laikā trāpīja ar elkoni pa seju Deivisam, tomēr tiesneši pārkāpumu nefiksēja. Līdz ar to "Pelicans" komandai atlika pamatlaika noslēdzošais uzbrukums, ko Deiviss no groza apakšas trāpīja un panāca izlīdzinājumu. Komandas pie rezultāta 109:109 devās pagarinājumā.

Pieliktās minūtes ar tālmetienu sāka Hārdevejs, tomēr uz to "Pelicans" atbildēja ar četru punktu uzbrukumu un pirmoreiz mačā izvirzījās vadība. Kaut uzreiz Porziņģis trāpīja tālmetienu, pagarinājumā rezultatīvi uzbruka Holidejs, kurš iemeta septiņus punktus un atkal ar 118:117 vadībā bija "Pelicans", šoreiz pārsvaru vairs neatdodot.

Minūti pirms beigām Deiviss iemeta ļoti grūtu metienu pret Porziņģi un pēc tam visi "Knicks" mēģinājumi izglābties cieta neveiksmi.

Decembra vidusdaļā "Knicks" komanda guva piecas uzvaras sešos dueļos, bet kopš 22.decembra vienība uzvarējusi tikai divas reizes. Šīs sezonas scenārijs ir identisks pērnajai, kad arī "Knicks" līdz decembra otrajai pusei uzvaru bija nedaudz vairāk par zaudējumiem, tomēr no 25.decembrī aizvadītās tradicionālās Ziemassvētku spēles tai sākās sešu zaudējumu sērija un turpinājumā vienība līdz sezonas beigām vairs neizcīnīja pat divus panākumus pēc kārtas.

Ar 19 uzvarām 43 spēlēs "Knicks" pagaidām vēl saglabā desmito vietu Austrumu konferencē, kamēr "Pelicans" ar 22 uzvarām 42 spēlēs ir sestajā vietā Rietumos.

Nākamajā mačā "Knicks" jau pirmdien turpat Ņujorkā viesosies pie Bruklinas "Nets", turklāt arī šī būs agrā spēle un sāksies jau plkst.22 pēc Latvijas laika.

Zīmīgi, ka plkst.22 pirmdien sāksies arī Dāvja Bertāna pārstāvētās Sanantonio "Spurs" komandas cīņa viesos ar līgas pastarīti Atlantas "Hawks".