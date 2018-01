Ratorgujevam kļūdas šaušanā liedz pacīnīties par augstu vietu PK masu starta sacensībās

Tikmēr par sacensību uzvarētāju kļuva vienu kļūdu šaušanā pieļāvušais norvēģis Juhanness Tīngnēss Bē, kurš finišu sasniedza pēc 37 minūtēm un 11,2 sekundēm.

Viņš par 4,5 sekundēm apsteidza divus mērķus nesašāvušo francūzi Martēnu Furkadu, kamēr uz goda pjedestāla zemākā pakāpiena kāpa vēl viens Francijas biatlonists Antonēns Gigonnā,

Savukārt Rastorgujevs finišēja 20.vietā 30 dalībnieku konkurencē un pirmās vietas ieguvējam zaudēja vienu minūti un 27,7 sekundes.

Sacensību sākums Latvijas vadošajam biatlonistam bija veiksmīgs, jo pirmajā ugunslīnijā viņš sašāva visus mērķus un uz otro šaušanu viņš ieradās ceturtajā pozīcijā. Tiesa, tajā tika pieļauta viena kļūda, kas lika izkrist no labāko desmitnieka, bet trešajā ugunslīnijā viņš arī kļūdījās vienreiz, kamēr ceturtajā pieļāva jau divas kļūdas.

Vēlāk plkst.15.40 pēc Latvijas laika 12,5 kilometru masu startu aizvadīs dāmas. Šajās sacensībās Latviju pārstāvēs Baiba Bendika, viņai trasē dodoties ar 27.numuru. Sacensības tiešraidē pārraidīs Latvijas Televīzijas (LTV) 7.kanāls.

Latvijai sākās veiksmīgi, jo individuālajās distancēs 20 kilometros vīriem Rastorgujevs izcīnīja 15.vietu, bet 15 kilometros dāmām Bendika bija desmitā, sasniedzot savu labāko rezultātu šajā disciplīnā. Vēl vīriem 69.vietu ieņēma Muižnieks, kamēr Bricis ierindojās 74.pozīcijā

Pēc tam piektdien Daumants Lūsa, Oskars Muižnieks, Ilmārs Bricis un Aleksandrs Patrijuks ieņēma 22.vietu 4x7,5 kilometru stafetes sacensībās, kamēr sestdien dāmu konkurencē Latvija nebija pārstāvēta.

Pasaules kausa kopvērtējumā līderis ar 612 punktiem ir francūzis Martēns Furkads, bet viņam ar 562 punktiem seko norvēģis Juhanness Tīngnēss Bē. Tikmēr trešais ar 399 punktiem ir Slovēnijas pārstāvis Jakovs Faks.

Savukārt Rastorgujevs ar 203 punktiem ir 18.vietā, bet Muižnieks ar sešiem punktiem ir 81.pozīcijā.

Tikmēr sievietēm Pasaules kausa kopvērtējumā līdere ar 454 punktiem ir Anastasija Kuzmina, bet viņai ar 429 punktiem seko somiete Kaisa Mekereinena. Trešo vietu ar 378 punktiem ieņem Doroteja Vīrere no Itālijas.

Savukārt Bendika izcīnījusi 43 punktus, kas viņai dod 51.vietu. Zīmīgi, ka visus šīs sezonas punktus latviete izcīnījusi individuālajā distancē, kuras kopvērtējumā viņa ir augstajā 16.vietā.

Pagājušajā nedēļā notikušajā posmā Oberhofā Rastorgujevs un Bricis nepiedalījās. Savukārt pārējie biatlonisti sprintā neiekļuva pirmajā sešdesmitniekā un nekvalificējās iedzīšanai, kamēr vīru stafetē Latvija izcīnīja 19.vietu.

Tikmēr Bendika, kā arī viņas treneris Bricis, piedalījās Starptautiskās Biatlona savienības (IBU) kausa sacensībās.

Sezonas pirmajā posmā Estešundā Rastorgujevs 20 kilometru individuālajā distancē izcīnīja astoto vietu, kamēr Muižnieks bija 48.pozīcijā. Tajā pašā posmā Rastorgujevs bija astotais sprintā, bet pēc tam viņam pirmajā desmitniekā nav izdevies iespraukties.

Tikmēr Muižnieks sezonas turpinājumā tika pie saviem karjerā pirmajiem Pasaules kausa punktiem, bet Bricis Pasaules kausā šosezon iepriekš bija piedalījies tikai stafetē, kur latvieši Hohfilcenē izcīnīja augsto desmito vietu.

Savukārt Bendika sezonas pirmajā trimestrī punktos tika reizi, kad pirmajā Pasaules kausa etapā ar tikai vienu nesašautu mērķi no 20 izcīnīja 29.vietu 15 kilometru individuālajā distancē.

Nākamajā nedēļā ar posmu Anholcā noslēgsies sezonas otrais trimestris, 21.datumā beidzoties olimpiskajai kvalifikācijai, bet sezonas kulminācija būs februārī, kad Phjončhanā norisināsies Ziemas olimpiskās spēles. Pēc olimpiskajām spēlēm norisināsies vēl trīs posmi, sezonai noslēdzoties marta beigās ar etapu Tjumeņā.

Iepriekšējā sezonā Latvijas vīriem tika nodrošinātas divas vietas Phjončhanas olimpiskajās spēlēs, vien pavisam nedaudz atpaliekot no iespējas uz Dienvidkoreju doties ar pilnu stafetes komandu, bet Bendikai par ceļazīmi uz Olimpiādi jācīnās vēl šajā sezonā, latvietei šobrīd esot ļoti tuvu braukšanai uz četrgades prestižākajām sacensībām.