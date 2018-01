Rīdzinieku labā vārtus guva aizsargs Karls Stolerijs, kurš izcēlās skaitliskajā vairākumā, tomēr pēc tam pretinieki vēl pirmajā trešdaļā atspēlējās, bet vēl divas reizes izcēlās noslēdzošajā spēles daļā. Par labāko "Dinamo" rindās šajā mačā atzina somu aizsargu Ansi Salmelu.

Viesiem piederēja pārsvars, taču Rīgas "Dinamo" spēlētāji parādīja atzīstamu cīņassparu, tomēr pārtraukt divu zaudējumu sēriju Ģirta Ankipāna trenētā komanda nespēja. Tiesa, iepriekšējos divos mačos "Dinamo" izcīnīja pa punktam.

Spēli aktīvāk iesāka laukuma saimnieki, kuri trešajā minūtē ieguva skaitlisko vairākumu, kad noteikumus pārkāpa "Ak Bars" vārtsargs Emiļs Garipovs, kurš piedevām saņēma arī desmit minūšu disciplinārsodu. Pirmais vairākums netika izmantots, taču devītajā minūtē, atkal iegūstot viena spēlētāja pārsvaru, pietika ar 18 sekundēm, lai atklātu rezultātu.

No zilās līnijas spēcīgi meta Salmela, taču Garipovs ripu atsita vārtu priekšā, kur tā no burzmas nonāca pa metienam Stolerijam un viņš ripu raidīja zem vārtu pārliktņa.

Nonākot iedzinējos, aktivizējās arī "Ak Bars", perioda beigās īsā laikā divas reizes pārspējot rīdzinieku vārtsargu Jāni Kalniņu. Vispirms, esot trīs pretinieku ielenkumā, precīzu metienu no tuvas distances izdarīja Vladimirs Tkačovs, bet pusotru minūti pirms trešdaļas beigām viesus vadībā straujā pretuzbrukumā izvirzīja Antons Landers. Šajā epizodē ne pārāk veiksmīgi nospēlēja Kalniņš, kuram ripa pārlēca pār kājsargu.

Otrajā perioda mājinieki vispirms divas reizes izturēja mazākumā, taču pēc tam paši neko ļoti bīstamu pie pretinieku vārtiem izveidot nespēja, lai arī reizi "Dinamo" bija vairākumā. Kalniņam darba netrūka, jo bieži vien komandas biedri pavirši nospēlēja aizsardzībā, ļaujot pretiniekiem nonākt metienu pozīcijās, tomēr vārtsargs nekļūdījās.

Emocijām bagāts bija trešais periods, kura sākumā desmit minūšu disciplinārsodu nopelnīja Miķelis Rēdlihs. Viņš aktīvi protestēja par tiesnešu nolaidību, kuri neievēroja, ka "Ak Bars" hokejists iesit pa Kalniņa cimdu brīdī, kad ripa jau piespiesta pie ledus.

Rīdzinieki pēdējā trešdaļā darbojās daudz aktīvāk, divas reizes labā metiena pozīcijā nonākot aizsargam Aleksejam Jerofejevam, taču Garipovs bija uzdevuma augstumos. Perioda vidū "Dinamo" ieguva vairākumu un ļoti tuvu neizšķirta panākšanai bija Stolerijs, taču viņa mestā ripa trāpīja pa vārtu pārliktni.

Spēles beigas laukuma saimniekiem gan neizdevās, jo Salmela saņēma diskutējamu noraidīju, bet vairākumā Džastins Azevedu izdarīja spēcīgu šķīlienu no iemetiena apļa, panākot 3:1. Savukārt divas ar pusi minūtes pirms pamatlaika beigām mērķi sasniedza arī Ate Ohtamā spēcīgais metiens no zilās līnijas, pieliekot šai cīņai punktu.

Arī šajā mačā, tāpat kā iepriekšējā cīņā pirmdien, Rīgas "Dinamo" aktīvākie fani protestēja pret kluba vadības lēmumu aizliegt pazīstamajam līdzjutējam "Jurčikam Raganai" apmeklēt komandas spēles maskā. Mājinieku kluba fanu sektorā šoreiz tika izklāts liels komandas krekls, bet līdzjutēji spēlei sekoja no citiem sektoriem.

Kā vēstīts, pirmdien "Dinamo" oficiāli zaudēja cerības sasniegt izslēgšanas turnīru. Rīgas hokejisti zaudētās "play-off" cerības varēja remdēt ar uzvaru pār "Soči" vienību, taču pamatlaika beigās tika izlaista vadību un "bullīšos" ciests zaudējums ar 3:4.

Rīgas "Dinamo" komanda pagājušā gada izskaņā Šveicē piedalījās prestižajā Špenglera kausā un pēc atgriešanās trijās spēlēs bija cietusi divus zaudējumus, taču visās trīs cīņās līdz trešdienai tikusi pie punktiem, jo vispirms ar 2:1 tika uzvarēta Ņižņekamskas "Ņeftehimik" komanda un vēlāk tikai pagarinājumā ar 3:4 savā laukumā piekāpās Ufas "Salavat Julajev" komandai, kurai neilgi pirms gadu mijas pievienojās aizsargs Oskars Bārtulis.

Tikmēr "Ak Bars" komanda jauno gadu iesāka ar divām uzvarām, bet pēc tam sekoja zaudējums 2:5 Čerepovecas "Severstaļ" hokejistiem.

Rīdzinieki savā laukumā aizvadīs pirmās septiņas šī gada spēles.

Šajā nedēļas nogalē būs KHL Zvaigžņu mačs, līdz ar to turnīrā būs pārtraukums, no kura "Dinamo" atgriezīsies nākamajā ceturtdienā ar cīņu pret Habarovskas "Amur" komandu. Tālāk būs spēkošanās ar Minskas "Dinamo", šim mačam 20.janvārī notiekot zem atklātas debess Purvciemā, kā arī Hantimansijskas "Jugra" komandām.

Nākamo izbraukuma maču Latvijas klubs aizvadīs vien 24.janvārī pret Maskavas "Spartak".

KHL Zvaigžņu mačā piedalīsies arī "Dinamo" kapteinis un uzbrukuma līderis Miks Indrašis, kurš ar 19 precīziem metieniem šosezon ir KHL sestais labākais vārtu guvējs.

Rīgas "Dinamo" rindās atplaucis arī Brendons Makmilans, kurš pēdējās sešās spēlēs guvis piecus vārtus. Makmilans un "Dinamo" aizsargs Karls Stolerijs cīnās par iekļūšanu Kanādas olimpiskajā izlasē.

Tāpat atzīstamu sniegumu rāda 21 gadu vecais uzbrucējs Frenks Razgals, kurš tika atzīts par iepriekšējās nedēļas KHL labāko jauno spēlētāju.

Otrdien "Dinamo" pārtrauca līgumu ar krievu uzbrucēju Nikolaju Žerdevu, kurš šosezon Rīgas komandas sastāvā 18 spēlēs izcēlās ar trim vārtiem un divām rezultatīvām piespēlēm.

Aizvadīto gadu rīdzinieki noslēdza ar neveiksmīgu sniegumu prestižajā Špenglera kausā, kur neizdevās tikt starp četrām labākajām komandām. Šveicē notikušajā turnīrā rīdzinieki vispirms ar 1:6 cieta sagrāvi pret Šveices izlasi, bet pēc tam ar 4:3 papildlaikā pārspēja Somijas klubu Hāmēnlinnas HPK. Savukārt cīņā par vietu pusfinālā komanda 1:4 piekāpās Latvijas izlases hokejistu Oskara Cibuļska un Andra Džeriņa pārstāvētajai Čehijas vienībai Hradeckrālovas "Mountfield".

Neveiksmīgi Rīgas "Dinamo" šosezon startē arī KHL čempionātā, jo ar 43 punktiem 48 spēlēs komanda ieņem pēdējo vietu starp 13 Rietumu konferences komandām. No priekšpēdējā pozīcijā esošās Bratislavas "Slovan" to šķir septiņi punkti, bet no izslēgšanas turnīra zonas - jau 32. Regulārajā čempionātā rīdziniekiem atlicis aizvadīt astoņas spēles, kurās maksimāli iespējams nopelnīt 24 punktus, tāpēc cerības iekļūt Gagarina kausa izcīņā zudušas.

Tāpat rīdzinieki ir pēdējie visā līgā, no priekšpēdējā pozīcijā esošās Toljati "Lada", kur spēlē aizsargs Kristaps Sotnieks un par galveno treneri strādā Artis Ābols, atpaliekot divus punktus.

Tikmēr "Ak Bars" ar 91 punktu 50 mačos atrodas Austrumu konferences līderpozīcijā.

Šajā sezonā katrs klubs KHL čempionātā aizvadīs pa 56 spēlēm, turklāt kalendārā būs pārtraukums saistībā ar februārī gaidāmajām Phjončhanas Ziemas olimpiskajām spēlēm.

Rīgas "Dinamo" iepriekšējā sezonā, kas Latvijas klubam bija neveiksmīgākā deviņos KHL aizvadītos gados, palika pēdējā vietā 14 Rietumu konferences komandu vidū, bet visā līgā ieņēma pirmspēdējo 28.pozīciju. Pirmajās četrās sezonās rīdzinieki tika Gagarina kausa izcīņā, divas reizes sasniedzot otro kārtu, pēc tam Latvijas klubs vēl vienu reizi "play-off" spēlēja arī 2013./2014.gada sezonā, bet nākamos trīs gadus "Dinamo" palika bez izslēgšanas turnīra.