Pamatlaikā "Dinamo" labā divus vārtus guva Miķelis Rēdlihs, kurš tika atzīts par labāko spēlētāju mājinieku rindās, bet viens precīzs metiens bija kanādiešu uzbrucējam Brendonam Makmilanam.

Kā vēstīts, nepilnu stundu pirms šīs spēles sākumā "Dinamo" oficiāli zaudēja cerības uz iekļūšanu Gagarina kausa izcīņā.

Spēles pirmajās minūtēs vienīgo bīstamo momentu pie pretinieku vārtiem sarūpēja M.Rēdlihs, kura metienu no tuvas distances tvēra pretinieku vārtsargs Dmitrijs Šikins. Turpinājumā rīdzinieki tika pie iespējas pusotru minūti spēlēt piecatā pret trijiem pretiniekiem. Kad "Soči" komandai bija četri laukuma spēlētāji, viesiem mazākumā izdevās atklāt cīņas rezultātu. Perioda vidū divu Kanādas olimpiskās izlases kandidātu duelī "Soči" uzbrucējs Eriks O'Dels apspēlēja "Dinamo" aizsargu Karlu Stoleriju un raidīja ripu Manta Armaļa sargātajā cietoksnī.

Tiesa, pēc divām minūtēm rīdzinieki izlīdzināja rezultātu. Pa kreiso malu ieslidojot pretinieku aizsardzības zonā, iepriekšējās nedēļas KHL labākais jaunais spēlētājs Frenks Razgals piespēlēja uz vidu, ripu no vārtu priekšas pretinieku mūrī raidot Makmilanam. Trešdaļas noslēdzošajā "Soči" hokejisti nopelnīja divus noraidījumus, kā rezultātā mājiniekiem trīs minūtes bija iespēja spēlēt vairākumā, taču viena vīra pārspēks pirmajā periodā netika realizēts.

Otrā perioda sākumā vairākuma realizēšanai bija nepieciešamas tikai 14 sekundes, ripu Šikina nepiesegtajā vārtu stūrī raidot M.Rēdliham. Nedaudz vēlāk Stolerijs norībināja vārtu stabiņu, taču šoreiz veiksme bija pretinieku pusē.

Savukārt perioda otrajā pusē M.Rēdlihs panāca jau divu vārtu pārsvaru. Latviešu uzbrucējs iepauzēja un raidīja ripu starp Šikina kājsargiem, panākdams 3:1. Pēc pāris minūtēm laukuma saimnieki tika pie iespējas spēlēt vairākumā, kurā ar bīstamiem metieniem atzīmējās M.Rēdlihs un rīdzinieku uzbrukuma līderis Miks Indrašis, taču Soču vienības vārtsargs bija uzdevumu augstumos.

Tāpat kā otrais periods, arī trešais iesākās ar vārtu guvumu, tikai šoreiz tie bija Soču hokejisti, kuri guva virsroku. Pēc trešdaļā nospēlētām 33 sekundēm kanādiešu uzbrucējs Šons Kolinss vārtu priekšā pielika nūju komandas biedra raidītajai ripai, kas atrada ceļu Armaļa sargātajā cietoksnī. Perioda vidū viesi bija tuvu tam, lai izlīdzinātu rezultātu, rīdziniekus no vārtu zaudējuma glābjot Armaļa tautietim Nerijum Ališauskam.

Arī turpinājumā viesi parūpējās par vairākām bīstamām epizodēm pie mājinieku vārtiem, Rīgas komandai vadību nosargājot tikai ar veiksmi un vārtu stabiņa palīdzību. Tikmēr laukuma saimnieki atbildēja ar pretuzbrukumiem. Kad līdz pamatlaika beigām bija palikušas 73 sekundes, "Soči" nomainīja vārtsargu pret sesto laukuma spēlētāju, un tas nesa augļus. Nepilnu pusminūti pirms finālsvilpes vārtu priekšā nepiesegtais Kolinss vēlreiz ar nūju pielaboja komandas biedra metienu, viesiem izlīdzinot rezultātu.

Rīdzinieki kārtējo reizi šosezon izlaida uzvaru pamatlaikā un bija jāaizvada pagarinājums, kurā abām komandām bija vairākas iespējas pielikt punktu mačam, taču tas neizdevās. Tuvāk uzvarai pagarinājumā bija viesi, taču Armalis vienā no epizodēm bija uzdevumu augstumos.

Pēcspēles metienu sērijā savus "bullīšus" nerealizēja Gints Meija, Lauris Dārziņš un Denijs Kristo, kamēr pretinieki tajā pat laikā bija iemetuši divus metienus. Ceturtajā mēģinājumā Latvijas komandas vārtos stājās Jānis Kalniņš, taču precīzs bija arī "Soču" hokejists Vadims Hlopotovs, nodrošinot viesiem uzvaru.

Rīgas "Dinamo" ar 43 punktiem 47 spēlēs komanda ieņem pēdējo vietu starp 13 Rietumu konferences komandām un ir pēdējā visā līgā. No konferencē priekšpēdējā pozīcijā esošās Bratislavas "Slovan" to šķir četri punkti, bet no izslēgšanas turnīra zonas - jau 30. Regulārajā čempionātā rīdziniekiem atlicis aizvadīt deviņas spēles, kurās maksimāli iespējams nopelnīt 27 punktus, tāpēc zaudētas cerības iekļūt Gagarina kausa izcīņā.

Tikmēr "Soči" ar 78 punktiem 49 spēlēs ir Rietumu konferences sestajā vietā.

Rīgas "Dinamo" komanda pagājušā gada izskaņā Šveicē piedalījās prestižajā Špenglera kausā un pēc atgriešanās darbojas samērā veiksmīgi. Vispirms ceturtdien ar 2:1 tika uzvarēta Ņižņekamskas "Ņeftehimik" komanda, bet sestdien tikai pagarinājumā ar 3:4 savā laukumā piekāpās Ufas "Salavat Julajev" komandai, kurai neilgi pirms gadu mijas pievienojās aizsargs Oskars Bārtulis.

Rīdzinieki savā laukumā aizvadīs pirmās septiņas šī gada spēles.

Soču komanda uzvarējusi jau četros mačos pēc kārtas, iepriekšējā duelī ceturtdien sagādājot kārtējo zaudējumu Pētera Skudras trenētajai un Kaspara Daugaviņa pārstāvētajai Ņižņijnovgorodas "Torpedo" vienībai, kas viesos tika uzvarēta pēcspēles metienu sērijā ar 2:1.

Iepriekšējo reizi abas komandas tikās septembra vidū, kad Sočos rīdzinieki zaudēja ar 1:5.

Vēl šajā mājas sērijā rīdzinieki trešdien uzņems Kazaņas "Ak Bars", sekos spēles ar Habarovskas "Amur", Minskas "Dinamo", šim mačam 20.janvārī notiekot zem atklātas debess Pļavniekos, kā arī Hantimansijskas "Jugra" komandām.

Nākamo izbraukuma maču Latvijas klubs aizvadīs vien 24.janvārī pret Maskavas "Spartak".

Aizvadīto gadu rīdzinieki noslēdza ar neveiksmīgu sniegumu prestižajā Špenglera kausā, kur neizdevās tikt starp četrām labākajām komandām. Šveicē notikušajā turnīrā rīdzinieki vispirms ar 1:6 cieta sagrāvi pret Šveices izlasi, bet pēc tam ar 4:3 papildlaikā pārspēja Somijas klubu Hāmēnlinnas HPK. Savukārt cīņā par vietu pusfinālā komanda 1:4 piekāpās Latvijas izlases hokejistu Oskara Cibuļska un Andra Džeriņa pārstāvētajai Čehijas vienībai Hradeckrālovas "Mountfield".

Šajā sezonā katrs klubs KHL čempionātā aizvadīs pa 56 spēlēm, turklāt kalendārā būs pārtraukums saistībā ar februārī gaidāmajām Phjončhanas Ziemas olimpiskajām spēlēm.

Rīgas "Dinamo" iepriekšējā sezonā, kas Latvijas klubam bija neveiksmīgākā deviņos KHL aizvadītos gados, palika pēdējā vietā 14 Rietumu konferences komandu vidū, bet visā līgā ieņēma pirmspēdējo 28.pozīciju. Pirmajās četrās sezonās rīdzinieki tika Gagarina kausa izcīņā, divas reizes sasniedzot otro kārtu, pēc tam Latvijas klubs vēl vienu reizi "play-off" spēlēja arī 2013./2014.gada sezonā, bet nākamos trīs gadus "Dinamo" palika bez izslēgšanas turnīra.