Sevastovai pārliecinošs zaudējums Sidnejas turnīra pirmajā kārtā

Latvijas tenisiste, kura pirmdien publicētajā pasaules rangā atgriezīsies sev rekordaugstajā 15.vietā, dalību turnīrā noslēdza ar vienu ranga punktu, nespējot atkārtot iepriekš Brisbenas WTA "Premier" turnīrā iespēto, kur viņa tika līdz pusfinālam.

Spēles pirmajā geimā, kurš ilga desmit minūtes, Sevastovai bija trīs breika iespējas, taču Cibulkova tās atspēlēja, arī nākamjos četros geimos uzvarot servētājai. Izšķirošais pirmajā setā izrādījās sestais geims, kurš Cibulkova izmantoja savu pirmo un šajā setā arī vienīgo breikbumbu, panākot 4-2 savā labā. Slovākiete veiksmīgi uzbruka pie Latvijas tenisistes otrās serves, iegūstot sev vēlamo pārsvaru.

Nākamajā geimā Sevastova varēja breika deficītu atspēlēt, jo bija vadībā ar 40:0, taču arī šoreiz Cibulkova nesalūza un atspēlēja trīs breikbumbas, pēc tam panākot arī uzvaru setā.

Tikmēr spēles otrajā setā kortā jau pilnībā dominēja Cibulkova, kura vēl divas reizes guva punktu Sevastovas servē, panākot 4-0 savā labā, beigās vēl reizi nobreikojot pretinieci, kas deva pārliecinošu uzvaru 78 minūtes ilgušajā cīņā.

Ranga 16.pozīcijas īpašniecei Sevastovai, kura turnīrā bija izlikta ar astoto numuru, un 26.vietā esošajai Cibulkovai šī bija otrā savstarpējā spēle, bet pirmā notika ļoti sen, 2010.gadā Pekinā Latvijas sportistei svinot panākumu trijos setos.

2016.gadā Cibulkova triumfēja WTA sezonas finālturnīrā un pirms gada bija piektajā vietā pasaules rangā, turklāt pērn martā pakāpās pat uz ceturto pozīciju. Pērn augustā viņa aizkļuva līdz finālam Ņūheivenas turnīrā, tomēr kopumā sezonas otro pusi slovākiete aizvadīja neveiksmīgi un pašlaik jau ir ārpus pasaules ranga divdesmitnieka.

Karjerā Cibulkova izcīnījusi astoņus WTA raudzes turnīru uzvarētājas titulus, no kuriem četrus 2016.gadā, tostarp uzvarot prestižajā noslēguma turnīrā. Tikmēr "Grand Slam" turnīros viņas labākais sasniegums ir fināla sasniegšana 2014.gada Austrālijas atklātajā čempionātā.

Cibulkova Sidnejā uzsāk šo sezonu un pret Sevastovu aizvadīja pirmo maču gadā. Pērn viņa šeit zaudēja otrajā kārtā, bet sekmīgākā dalības reize bija 2013.gadā, kad sasniedza finālu.

Tikmēr Sevastova jauno sezonu veiksmīgi iesāka pagājušajā nedēļā, aizkļūstot līdz Brisbenas WTA "Premier" turnīra pusfinālam. Viņas rangā augstāk uzvarētā tenisiste bija pasaules 37.rakete Sorana Kirstja no Rumānijas.

Sevastova 2017.gadu sāka WTA ranga 34.pozīcijā un iepriekšējā sezonā triumfēja Maljorkas WTA "International" turnīrā, kas viņai bija otrais WTA tituls karjerā, kā arī vēl divos turnīros aizkļuva līdz pusfinālam.

Savukārt "Grand Slam" sacensībās labākais sasniegums viņai bija iekļūšana ASV atklātā čempionāta ceturtdaļfinālā, kas turklāt tika paveikts otro gadu pēc kārtas. Oktobrī viņa pirmoreiz sasniedza sev rekordaugsto 15.vietu WTA rangā.

2017.gada sezonā Sevastova izcīnīja 37 uzvaras WTA pamatturnīros, bet pirms tam viņas rekords bija 21 panākums vienā sezonā. WTA ranga divdesmitniekā viņa debitēja pērn maijā.

Sevastova Sidnejā pamatturnīrā spēlēja pirmoreiz karjerā. Iepriekš viņai 2010. un 2016.gadā neizdevās pārvarēt kvalifikāciju.

Cibulkova otrajā kārtā tiksies ar WTA ranga 17.pozīcijā esošo krievieti Jeļenu Vesņinu, kura pirmajā kārtā ar 6-2, 6-2 droši pieveica kvalifikācijas laimīgo zaudētāju Laru Arruavarrenu no Spānijas. Sākotnēji Vesņinai bija plānots spēkoties ar Penu Šuai no Ķīnas, tomēr viņa kājas traumas dēļ atsauca dalību no sacensībām.

Turnīrā Sidnejā ar pirmo numuru izlikta spāniete Garvinje Mugurusa, kura turpina cīņu par pasaules ranga vadību bet otrais numurs ticis amerikāņu veterānei Venusai Viljamsai.

Kā vēstīts, trešais numurs bija ticis Aļonai Ostapenko no Latvijas, tomēr viņa svētdien zaudēja arī sezonas otrajā oficiālajā mačā, šī turnīra pirmajā kārtā ar 6-7 (3:7), 1-6 piekāpdamās pērn deviņas reizes ranga desmitnieka sportistes pieveikušajai krievietei Jekaterinai Makarovai.

Tāpat Ostapenko piedalīsies dubultspēlēs, kur ar amerikānieti Sloeinu Stīvensu izveidojusi divu pērnā gada "Grand Slam" titula īpašnieču pāri. Viņām pirmajā kārtā pretim stāsies ukraiņu veterāne Katerina Bondarenko un mājiniece Keisija Delakva, pirmās kārtas maču aizvadot pirmdien.

Pēc šī turnīra jau 15.janvārī sāksies Austrālijas atklātais čempionāts.

Kā vēstīts, abas Latvijas tenisistes piekritušas pārstāvēt valsti 2018.gada Federāciju kausa turnīrā. Federāciju kausa izcīņas Eiropas/Āfrikas zonas pirmās grupas turnīrs 2018.gadā norisināsies Igaunijā no 7.līdz 10.februārim.