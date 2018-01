Vārtus rīdzinieku labā guva Ņikita Jevpalovs, Brendons Makmilens un Miķelis Rēdlihs, komandai tiekot pie viena kopvērtējuma punkta. Zīmīgi, ka kopā cīņā rīdziniekiem metienu pārsvars bija 36:19, tomēr trešajā periodā nācās atspēlēties, izlīdzinājumu izraujot piecas minūtes pirms pamatlaika beigām.

Rīdzinieki rezultātu iesāka ļoti labi un jau trešajā minūtē atklāja rezultātu - Miks Indrašis pārtvēra ripu pie apmales un nogādāja vārtu priekšā, kur pirmais Denija Kristo metiens tika atvairīts, bet pie ripas nokļuva Jevpalovs un ieraidīja to vārtos. Zīmīgi, ka vārtu priekšā cīnījās arī Bārtulis, kurš tika apspēlēts.

Drīz pēc tam "Salavat Julajev" bija bīstams ātrais uzbrukums, ko izdevās apturēt, tomēr sestajā minūtē viesi panāca izlīdzinājumu, kas izdevās diezgan kuriozi, jo Maksims Gončarovs metienu izdarīja uzreiz aiz centra līnijas. Pēc šāda notikuma Rīgas "Dinamo" vārtsargs Jānis Kalniņš devās mainīt savu ķērājcimdu, kuram, kā atklājās, bija izrauta savienojumu vieta, kas arī lika ielaist vārtus.

Trešdaļas vidū Rīgas "Dinamo" ieguva vairākumu un tajā jau pēc pusminūtes Gints Meija iemeta vārtus, tomēr tos neieskaitīja. Pēc pirmā raidījuma "Salavat Julajev" vārtsargs Ivans Naļimovs nepiespieda ripu un tā pēc brīža tika ieraidīta vārtos, tomēr tiesnesis bija nosvilpis jau pirms tam. Perioda otrajā pusē notika ļoti aktīva cīņa, tomēr rezultāts nemainījās, pēdējās sekundēs rīdziniekiem arī noturoties mazākumā.

Otro periodu Rīgas "Dinamo" iesāka mazākumā, bet tas tika izturēts un drīz vien arī mājinieki tika pie vairākuma. Kopumā pārsvars bija Latvijas komandai un trešdaļas vidusdaļā tai bija vairāk nekā desmit izdarīto metienu pārsvars pār pretiniekiem, tomēr tas neko nedeva, jo vadību pārņēma "Salavat Julajev", kad pēc ilga individuālā gājiena Zahars Arzamascevs vārtu priekšā piespēlēja Enveram Lisinam, kurš nekļūdījās.

Brīdi vēlāk pats Lisins nopelnīja noraidījumu, bet arī šo vairākumu Rīgas "Dinamo" nerealizēja, bet 34.minūtē ieguva vēl vienu vairākumu un to šoreiz izmantoja - pēc ilgas saspēles Makmilens bija pirmais pie atsistās ripas, panākot 2:2.

Ja rīdzinieki ilgi cīnījās, lai panāktu izlīdzinājumu, "Salavat Julajev" vadību atguva jau pēc nieka 12 sekundēm, kad tika zaudēta cīņa pie apmales aiz vārtiem un zviedru uzbrucējs Līnuss Ūmarks piespēlēja Tēmu Hartikainenam, kurš nekļūdījās. Arī trešdaļas beigās vairāk un bīstamāk uzbruka Rīgas "Dinamo", tomēr rezultāts nemainījās.

Kaut trešās trešdaļas sākumā laukumā dominēja "Salavat Julajev", lēnām rīdzinieki sāka spēlēt arvien labāk un astotajā minūtē pēc Bārtuļa pārkāpumu ieguva vairākumu. Cīņa ritēja līdzīgi, bet piecas minūtes pirms pamatlaika beigām Rīgas "Dinamo" izrāva neizšķirtu 3:3, kad pēc Miķeļa Rēdliha metiena ripa trāpīja pa vārtu stabu un pēc tam no vārtsarga muguras ielidoja vārtos.

Pēdējās divās minūtēs iespējas izraut uzvaru bija abām komandām, tomēr tās netika izmantotas, duelim turpinoties pagarinājumā. Pieliktajā laikā Ufas vienība uzvaru izrāva pēc spēlētas pusotras minūtes, kad ātrajā uzbrukumā precīzs bija Arzamascevs.

Sākotnēji zem jautājuma zīmes bija Rīgas "Dinamo" kapteiņa un rezultatīvākā spēlētāja Mika Indraša dalība šajā mačā, jo viņš iepriekšējā cīņā guva traumu, kad pret viņu rupji nospēlēja pretinieks. Indrašis guva augšstilba sasitumu, izvairoties no smagākām traumām, lai gan sākotnēji šķita, ka pretinieks ir izdarījis sitienu celis celī.

Indrašis sestdien izcēlās ar rezultatīvu piespēli un kopā šosezon 46 KHL regulārā čempionāta spēlēs viņš guvis 19 vārtus un atdevis 16 rezultatīvas piespēles, abos rādītājos būdams labākais Rīgas "Dinamo" rindās.

Tāpat iepriekšējā mačā ķibele piemeklēja vārtsargu Kalniņu, kura atsitējcimdu pēc mača skatītājos iemeta Ņižņekamskas "Ņeftehimik" vārtsargs Iļja Ježovs. Kā piektdien vēstīja "Dinamo", cimds vēl joprojām nav atradies un klubs to lūdz atgriezt Kalniņam.

Bārtulis aizvadīja savu trešo spēli Ufas komandā, sestdien nospēlējot 18 minūtes un 26 sekundes, kuru laikā veica vienu metienu un bloķēja vienu pretinieku raidījumu. Sezonu viņš sāka Vladivostokas "Admiral" komandā, taču desmit dienas pirms gadu mijas viņa līgums, pēc vēršanās arbitrāžas tiesā tika izbeigts, savukārt vēl pēc piecām dienām viņš līdz šīs sezonas beigām parakstīja līgumu ar Ufas klubu.

Šosezon Bārtulis 35 spēlēs atzīmējies ar piecām rezultatīvām piespēlēm, bet savā jaunajā klubā pie punktiem vēl nav ticis.

Rīgas "Dinamo" komanda savā iepriekšējā mačā ar 2:1 uzvarēja Ņižņekamskas "Ņeftehimik" komandu, izcīnot otro uzvaru pēdējos trīs mačos, kamēr "Salavat Julajev" pirms braukšanas uz Latvijas galvaspilsētu ar 2:3 zaudēja Maskavas "Spartak" komandai, pārtraucot četru panākumu sēriju.

Abas komandas šosezon jau reizi tikās, kad septembrī rīdzinieki viesos zaudēja ar 1:2. Tikmēr KHL čempionātos šīs vienības līdz šim spēlēja 19.reizes, šajā laikā Latvijas klubam svinot tikai trīs uzvaras, pēdējo no tām 2016.gada septembrī, kas viesos tika svinēts panākums pēcspēles metienos ar 3:2.

Septiņu mājas spēļu sērijas turpinājumā Rīgas "Dinamo" pirmdien spēlēs ar "Soči" komandu, tam sekos dueļi ar Kazaņas "Ak Bars", Habarovskas "Amur", Minskas "Dinamo", šim mačam 20.janvārī notiekot zem atklātas debess Pļavniekos, un Hantimansijskas "Jugra" komandām.

Nākamo izbraukuma maču Latvijas klubs aizvadīs vien 24.janvārī pret Maskavas "Spartak".

Aizvadīto gadu rīdzinieki noslēdza ar neveiksmīgu sniegumu prestižajā Špenglera kausā, kur neizdevās tikt starp četrām labākajām komandām. Šveicē notikušajā turnīrā rīdzinieki vispirms ar 1:6 cieta sagrāvi pret Šveices izlasi, bet pēc tam ar 4:3 papildlaikā pārspēja Somijas klubu Hāmēnlinnas HPK. Savukārt cīņā par vietu pusfinālā komanda 1:4 piekāpās Latvijas izlases hokejistu Oskara Cibuļska un Andra Džeriņa pārstāvētajai Čehijas vienībai Hradeckrālovas "Mountfield".

Neveiksmīgi Rīgas "Dinamo" šosezon startē arī KHL čempionātā, jo ar 42 punktu 46 spēlēs komanda ieņem pēdējo vietu starp 13 Rietumu konferences komandām. No priekšpēdējā pozīcijā esošās Bratislavas "Slovan" to šķir pieci punkti, bet no izslēgšanas turnīra zonas - jau 29 punkti. Regulārajā čempionātā rīdziniekiem atlicis aizvadīt desmit spēles, kurās maksimāli iespējams nopelnīt 30 punktus, tāpēc tuvākajās dienās, visticamāk, oficiāli tiks dzēstas rīdzinieku izredzes iekļūt Gagarina kausa izcīņā.

Tikmēr "Salavat Julajev" ar 74 punktiem 48 spēlēs Austrumu konferences kopvērtējumā ieņem sesto vietu, turpinot cīņu par iekļūšanu "play-off".

Šajā sezonā katrs klubs KHL čempionātā aizvadīs pa 56 spēlēm, turklāt kalendārā būs pārtraukums saistībā ar februārī gaidāmajām Phjončhanas Ziemas olimpiskajām spēlēm.

Rīgas "Dinamo" iepriekšējā sezonā, kas Latvijas klubam bija neveiksmīgākā deviņos KHL aizvadītos gados, palika pēdējā vietā 14 Rietumu konferences komandu vidū, bet visā līgā ieņēma pirmspēdējo 28.pozīciju. Pirmajās četrās sezonās rīdzinieki tika Gagarina kausa izcīņā, divas reizes sasniedzot otro kārtu, pēc tam Latvijas klubs vēl vienu reizi "play-off" spēlēja arī 2013./2014.gada sezonā, bet nākamos trīs gadus "Dinamo" palika bez izslēgšanas turnīra.