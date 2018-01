Zināms, cik nopietns ir vakar gūtais Indraša savainojums

Jau vēstīts, ka Rīgas "Dinamo" ceturtdien savā laukumā ar 2:1 uzvarēja "Ņeftehimik" vienību, savukārt Indrašis savainojumu guva spēles devītajā minūtē, pēc tam laukumā neatgriežoties.

Pret Indraši rupji nospēlēja "Ņeftehimik" uzbrucējs Ņikita Filatovs, kurš pie laukuma apmales pret Rīgas kluba līderi izdarīja sitienu celis celī. Latvietis sāpēs palika guļam uz ledus, tikai pēc laba brīža ar apkalpojošā personāla palīdzību dodoties uz ģērbtuvēm, īsti nespējot pielikt pie zemes labo kāju. Tiesa uz slimnīcu viņam nevajadzēja doties, jo rīdzinieku kapteinis mačam jau pārģērbies sekoja līdzi no tribīnēm.

Tikmēr Filatovs, kurš sezonu sāka Toljati "Lada" komandā, bet decembrī tika aizmainīts uz "Ņeftehimik", saņēma 5+20 soda minūtes jeb noraidījumu līdz spēles beigām.

Piektdien Indrašim tika veiktas medicīniskās pārbaudes, kurās konstatēts, ka ceļgals vai tā saites nav cietušas, taču ir pamatīgi sasists augšstilbs.

"Sitiens sanāca nevis celī, bet augšstilbā, līdz ar to ir pamatīgs sasitums. Par laimi, nekas nav sarauts vai saplēsts, jo tad sekotu ilgstoša ārstēšanās," piektdien sacīja "Dinamo" preses sekretārs Stepītis.

Indrašim piektdien vēl tiek veikta arī papildus izmeklēšana kājai, lai pilnībā pārliecinātos, ka nav cietis kāds no muskuļiem.

"Šobrīd vēl nevar pateikt, kad Miks atgriezīsies laukumā. Optimistiskais variants ir, ka viņš spēlēs jau sestdien pret Ufas "Salavat Julajev", bet sliktākajā gadījumā viņš ierindā varētu būt nākamajā nedēļā gaidāmajos mačos," piebilda kluba pārstāvis.

Indrašis šosezon 45 KHL regulārā čempionāta spēlēs ir guvis 19 vārtus un atdevis 15 rezultatīvas piespēles, abos rādītājos būdams labākais Rīgas "Dinamo" rindās. Savukārt visā līgā viņš ir šīs sezonas sestais labākais snaiperis, bet ar 34 punktiem ieņem 17.vietu rezultatīvāko spēlētāju sarakstā.

Sezonas sākumā Rīgas "Dinamo" kapteinis bija Gints Meija, taču oktobra sākumā šis gods tika uzticēts Indrašim, kurš pēdējās sezonās bijis viens no komandas uzbrukuma līderiem.

Rīgas "Dinamo" ceturtdien sāka septiņu mājas spēļu sēriju.

Tās turpinājumā rīdzinieki sestdien tiksies ar aizsarga Oskara Bārtuļa pārstāvēto Ufas "Salavat Julajev", bet pēc tam gaidāmi mači savā laukumā arī pret "Soči", Kazaņas "Ak Bars", Habarovskas "Amur", Minskas "Dinamo", kas 20.janvārī notiks zem atklātas debess Pļavniekos, un Hantimansijskas "Jugra".

Nākamo izbraukuma maču Latvijas klubs aizvadīs vien 24.janvārī pret Maskavas "Spartak".

Rīgas "Dinamo" šosezon KHL čempionātā ar 41 punktu 45 spēlēs ieņem pēdējo vietu starp 13 Rietumu konferences komandām. No priekšpēdējā pozīcijā esošās Bratislavas "Slovan" to šķir seši punkti, bet no izslēgšanas turnīra zonas - jau 30. Regulārajā čempionātā rīdziniekiem atlicis aizvadīt 11 spēles, kurās maksimāli iespējams nopelnīt 33 punktus, tāpēc tuvāko maču laikā oficiāli tiks dzēstas rīdzinieku izredzes iekļūt Gagarina kausa izcīņā.