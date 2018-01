Latvijas sportiste pēc pirmā brauciena bija sestā, jo pieļāva kļūdas trases lejasdaļā, savukārt otro braucienu viņa veica nevainojami, tajā uzrādot labāko laiku, kas summā ļāva pakāpties divas pozīcijas augstāk. Kādā no Pasaules kausa atsevišķiem braucieniem Priedulēna uzvarēja pirmo reizi karjerā.

Savukārt uzreiz aiz goda pjedestāla viņa Pasaules kausa posmos palika ceturto reizi karjerā, divas reizes aiz trijnieka paliekot šosezon, bet pagaidām viņa ne reizi nav kāpusi uz goda pjedestāla.

Visu goda pjedestālu aizņēma mājinieces. Par uzvarētāju kļuva Žaklīna Lelinga, kura bija līdere jau pēc pirmā brauciena. Summā viņa finišēja pēc minūtes un 57,74 sekundēm, par 0,13 sekundēm apsteidzot Tīnu Hermani, kamēr vēl trīs sekundes desmitdaļas viņai zaudēja Anna Fernštate.

Tikmēr Priedulēna no uzvarētājas atpalika par 0,73 sekundēm, bet no trešās vietas viņu šķīra 0,30 sekundes. Zīmīgi, ka pēc pirmā brauciena viņa Lelingai zaudēja 0,86 sekundes, bet no trešās vietas atpalika par 0,57 sekundēm.

Pirmajā braucienā latviete trasi veica 59,36 sekundēs, pieļaujot kļūdas beigu daļā, bet otrajā braucienā viņa finišu sasniedza pēc 59,11 sekundēm, tuvāko konkurenti Hermani apsteidzot par astoņām sekundes simtdaļām.

Veiksmīgais otrais brauciens Priedulēnai ļāva apsteigt šīs sezonas Eiropas čempioni Jeļenu Ņikitinu no Krievijas, kā arī kanādieti Elizabeti Vatčī, kuras pēc pirmā brauciena bija attiecīgi trešajā un piektajā pozīcijā, bet beigās palika piektajā un devītajā vietā.

Pasaules kausa kopvērtējumā līderes godu ar 1227 punktiem saglabā Lelinga, otrā ar 1118 punktiem ir Vatčī, bet uz trešo pozīciju pakāpusies Hermane, kurai ir 1084 punkti.

Tikmēr Priedulēna kopvērtējumā tikusi divas pozīcijas augstāk un tagad ar 824 punktiem atrodas devītajā vietā.

Vēlāk piektdien Pasaules kausa posma sacensības sāks vīrieši, kur dalībnieku vidū būs brāļi Martins un Tomass Dukuri. Viņiem pirmais brauciens sāksies plkst.15 pēc Latvijas laika.

Priedulēnai, kura vasarā guva smagu ceļgala saišu traumu, līdz šim šosezon labākais starts bija Kanādas trasē Vistlerā, kur viņa arī ieņēma ceturto vietu, atkārtojot savu karjeras rekordu. Savukārt iepriekšējā Pasaules kausa etapā Īglsas trasē, Austrijā, kas reizē bija arī Eiropas čempionāts, latviete palika dalītā devītajā vietā, bet Vecā kontinenta vērtējumā ieņēma dalītu sesto pozīciju.

Zīmīgi, ka decembra vidū notikušajā Eiropas čempionātā uzvarēja Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) diskvalificētā krieviete Ņikitina, kura joprojām var startēt Pasaules kausa posmos.

IBSF novembrī lēma piespriest pagaidu diskvalifikācijas Aleksandram Tretjakovam, Ņikitinai un citiem SOK sodītajiem Krievijas skeletonistiem un bobslejistiem. Tiesa, 1.decembrī IBSF ekspertu grupa nosprieda, ka diskvalifikācijas jāatceļ, līdz ar to sportistiem tika dota zaļā gaisma dalībai Pasaules kausa posmos.

IBSF vēlāk vērsās Sporta arbitrāžas tiesā (CAS), pieprasot, lai diskvalifikācijas tiktu atstātas spēkā, tomēr ceturtdien CAS paziņoja, ka šis jautājums nav viņu jurisdikcijā un IBSF apelāciju noraidīja. Līdz ar to SOK diskvalificētie Krievijas sportisti joprojām var startēt IBSF rīkotajās sacensībās, tostarp Pasaules kausā un Starpkontinentālajā kausā, taču joprojām ir spēkā SOK aizliegums viņiem piedalīties olimpiskajās spēlēs.

Pasaules kausa posmos šosezon notiek kvalificēšanās Phjončhanas spēlēm. Kvalifikācija skeletonā noslēgsies janvāra vidū pēc veiktiem septiņiem Pasaules kausa etapiem, kad Nāciju rangs četrgades nozīmīgākajam notikumam noteiks 30 dalībniekus vīriešiem un 20 dalībnieces sievietēm. Vīriešiem trīs valstis varēs pieteikt pa trim dalībniekiem, sešas pa diviem, bet piecas - pa vienam. Savukārt dāmām divas labākās valstis varēs pieteikt pa trim dalībniecēm, četras pa divām, bet septiņas - pa vienai.

Iepriekšējā sezonā jaunākais no brāļiem M.Dukuriem atkal dominēja trasēs, astoto gadu pēc kārtas iegūstot Pasaules kausu, kā arī piekto reizi kļūstot par pasaules čempionu. Iepriekšējā Pasaules kausa sezonā M.Dukurs uzvarēja četros no astoņiem etapiem, tostarp Phjončhanas trasē, kamēr T.Dukuram uz goda pjedestāla izdevās tikt divas reizes, nākamo olimpisko spēļu mājvietā ieņemot trešo vietu.

T.Dukuram jūnijā Austrijā tika veikta ceļgala operācija. Pēc rehabilitācijas procesa sportists normāli trenēties atsāka septembrī, tāpēc sagatavošanās posmā viss plānotais netika paveikts. Abiem brāļiem šī, visticamāk, ir pēdējā sezona karjerā.

Turpat Altenbergas trasē šajā nedēļas nogalē Pasaules kausa sestajā posmā sacentīsies arī bobslejisti, kuriem starti būs sestdien un svētdien.

Savukārt nākamais Pasaules kausa posms, kurš būs arī noslēdzošais olimpiskajā kvalifikācijā, nākamnedēļ notiks Sanktmoricas trasē, Šveicē.