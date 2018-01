"Dinamo" pošas uz vēl vienu turnīru Šveicē

Par to paziņojis vietējās pilsētas klubs "Davos". Šis klubs kopš ar Rīgas "Dinamo" gada izskaņā spēlēja prestižajā Špenglera kausa izcīņā. Tāpat tiek vēstīts, ka no 15. līdz 18.februārim gaidāmajā pārbaudes turnīrā piedalīsies arī cita KHL komanda Magņitogorskas "Metallurg" un Tršinecas "Ocelārži" no Čehijas, kas sasniegusi pusfinālu Starptautiskās Ledus hokeja federācijas (IIHF) Čempionu līgas turnīrā.

Kamēr norisināsies šis turnīrs, KHL čempionātā saistībā ar Phjončhanas olimpiskajām spēlēm būs pārtraukums. Pēc tām rīdziniekiem regulārajā turnīrā būs atlicis aizvadīt tikai divus mačus - 27.februārī izbraukumā pret Minskas "Dinamo" un 1.martā savu skatītāju priekšā pret Pekinas "Kuņluņ Red Star".

Rīgas "Dinamo" šosezon KHL čempionātā ar 41 punktu 45 spēlēs ieņem pēdējo vietu starp 13 Rietumu konferences komandām. No priekšpēdējā pozīcijā esošās Bratislavas "Slovan" to šķir seši punkti, bet no izslēgšanas turnīra zonas - jau 30. Regulārajā čempionātā rīdziniekiem atlicis aizvadīt 11 spēles, kurās maksimāli iespējams nopelnīt 33 punktus, tāpēc tuvāko maču laikā oficiāli tiks dzēstas rīdzinieku izredzes iekļūt Gagarina kausa izcīņā.

Zīmīgi, ka laikā no 16. līdz 18.februārim Eiropas Hokeja izaicinājuma (EHC) turnīrā Dānijā piedalīsies Latvijas izlase, kura spēkosies ar mājinieci, Austriju un Francija.