"Knicks" komanda pašalik ieradusies Maiami, kur piektdien to gaida spēle pret vietējo "Heat", taču Porziņģim laikraksta "The New York Daily News" žurnālists Frenks Izola veltījis uzmanību par trešdien pausto atzinumu, ka viņš šobrīd jūtas noguris.

"Knicks" trešdien, aizvadot otro spēli divu dienu laikā, izbraukumā ar 103:121 zaudēja Vašingtonas "Wizards", kamēr iemeta vien 16 punktus, bet otrajā puslaikā viņš bija ļoti nemanāms. Ne pārāk sekmīgajā savas un komandas sniegumā latvietis pēc mača vainoja nogurumu.

Lai gan Porziņģis NBA čempionātā aizvada savu trešo sezonu, laikraksts vērsis uzmanību, ka šādi, attaisnojoties ar nogurumu, viņš drīzāk pieļāvis debitanta kļūdu.

"Viena lieta ir atzīt nogurumu pēc 30 punktu gūšanas grūti uzvarētā spēlē viesos," raksta "The New York Daily News". "Toties, ja vienā puslaikā tu gūsti divus punktus un komanda zaudē otro spēli 24 stundu laikā, bet tu saki, ka esi noguris, tā ir sliktākā atruna."

"Dažreiz godīgums nav tas labākais. Protams, Porzinģis ir noguris. Jebkurš sākumsastāva spēlētājs varētu būt noguris. Daudzi spēlētāji ir noguruši. Bet kāpēc tas jāatzīst? Tas nav labs vēstījums pārējai komandai, tās vadībai, treneriem un līdzjutējiem no viena no vienības līderiem," norāda laikraksts. Turklāt izdevums pauž neizpratni, ka tas notiek laikā, kad Porziņģis paudis apņēmību kļūt par komandas vadošo spēlētāju pēc Karmelo Entonija došanās uz Oklahomasitijas "Thunder".

"Esmu gatavs izaicinājumam," par "Knicks" līdera lomas pārņemšanu iepriekš bija sacījis Porziņģis. "Esmu sevi tam gatavojis."

"The New York Daily News" norāda, ka Porziņģis bijis spēcīgs sezonas sākumā, taču decembra vidū pēc divu maču izlaišanas saistībā ar ceļgala traumu viņš uzvarētajā spēlē pret Bostonas "Celtics" no spēles netrāpīja nevienu no 11 metieniem un nākamajā vakarā zaudējumā Detroitā sekmīgi bija vien 12 no 28 raidījumiem.

Fakti norāda, ka pēdējās astoņās dienās "Knicks" basketbolisti divreiz spēlējuši divus vakarus pēc kārtas un visos mačos piedzīvojuši zaudējumus, bet Porziņģis tajās iemetis 25 no 70 metieniem.

Pēc šīs spēles Porziņģis sacīja: "Esmu noguris, jūtos tik ļoti noguris. Tagad ir viena diena, lai atpūtinātu kājas un laukumā atgrieztos labāks, turklāt ar lielāku enerģiju."

Janvāris "Knicks" komandai būs smagākais un svarīgākais mēnesis sezonā. Turpinājumā tai šomēnes 10 no 13 spēlēm jāaizvada izbraukumā. Šosezon "Knicks" viesos spējusi uzvarēt vien trīs reizes no 15 mačiem.