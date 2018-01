Mājinieku labā vārtus guva Frenks Razgals, kuru atzina par labāko "Dinamo" rindās, un Brendons Makmilens, abiem realizējot skaitlisko vairākumu. Tikmēr vārtos Jānis Kalniņš atvairīja 32 no 33 pretinieku metieniem. Tiesa, jau cīņas devītajā minūtē Rīgas "Dinamo" zaudēja savu rezultatīvāko spēlētāju un kapteini Miku Indraši, kurš pēc rupjas pretinieka spēles guva kājas traumu.

Pret Indraši rupji nospēlēja "Ņeftehimik" uzbrucējs Ņikita Filatovs, kurš devītajā minūtē pie laukuma apmales pret Rīgas kluba līderi izdarīja sitienu celis celī. Indrašis sāpēs palika guļam uz ledus, tikai pēc laba brīža ar apkalpojošā personāla palīdzību dodoties uz ģērbtuvēm, īsti nespējot pielikt pie zemes labo kāju.

Spēlē Indrašis vairs nespēja atgriezties, taču arī uz slimnīcu viņam nevajadzēja doties, jo mačam viņš jau pārģērbies sekoja līdzi no tribīnēm. Kā aģentūru LETA informēja Rīgas "Dinamo" preses dienestā, tad lielāka skaidrība par Indraša traumas nopietnību varētu būt piektdien.

Tikmēr Filatovs, kurš sezonu sāka Toljati "Lada" komandā, bet decembrī tika aizmainīts uz "Ņeftehimik", saņēma 5+20 soda minūtes jeb noraidījumu līdz spēles beigām.

Tobrīd rīdzinieki jau zaudēja ar 0:1, jo trešajā minūtē "Ņeftehimik" hokejists Oļegs Piganovičs, saņēmis piespēli no laukuma malas, izdarīja precīzu plauktas metienu, trāpot Jāņa Kalniņa sargāto vārtu stūrī.

Lielajā skaitliskajā vairākumā Rīgas "Dinamo" bija vairākas labas iespējas panākt neizšķirtu un sodīt viesus par Filatova rupjo spēli, taču teicams "Ņeftehimik" vārtos bija Iļja Ježovs.

Laukumā bija nokaitēta atmosfēra, pēc tam abām komandām nopelnot pa abpusējam noraidījumam, kā arī Gunāram Skvorcovam cenšoties izkauties ar Damiru Šaripzjanovu. Tiesa, šoreiz tiesneši neļāva izvicināt dūres, iejaucoties starp hokejistiem, kuri jau bija nometuši cimdus.

Rīdziniekiem lieliska iespēja panākt neizšķirtu bija arī trešdaļas beigās, taču pēc Miķeļa Rēdliha metiena "Ņeftehimik" atkal glāba Ježovs.

Krietni veiksmīgāks rīdziniekiem bija otrais periods, kurā beidzot izdevās izmantot skaitlisko vairākumu, piedevām, realizējot divas no divām iespējām.

Cīņas 24.minūtē, kad pret Emīlu Ģēģeri noteikumus iepriekš bija pārkāpis vārtsargs Ježovs, ripa no burzmas vārtu priekšā atlēca pa metienam Razgalam, kurš no tuvas distances to trieca tukšā pretinieku cietokšņa stūrī.

Pārsvars piederēja laukuma saimniekiem, kuri drīz vien ieguva vēl vienu iespēju spēlēt vairākumā, šoreiz to realizējot jau pēc 22 sekundēm. Karls Stolerijs izdarīja spēcīgu metienu no zilās līnijas, bet ripas lidojuma virzienu mainīja Brendons Makmilens, izvirzot rīdziniekus vadībā ar 2:1.

Perioda beigās iespējas bija arī "Ņeftehimik" komandai, taču labi darbojās Kalniņš.

Noslēdzošajā trešdaļā Rīgas "Dinamo" trīs reizes spēlēja mazākumā, taču parādīja cīnītāju raksturu un izturēja. Laba izdevība gūt savus otros vārtus bija Razgalam, kurš 52.minūtē pārtvēra ripu, skaisti apspēlēja aizsargu un nonāca līdz metienam, taču šoreiz labāks bija Ježovs.

Tuvu gūtiem vārtiem bija arī Vitālijs Pavlovs, kurš mazākumā aizskrēja līdz pretinieku vārtiem, taču viņa mestā ripa apstājās pirms vārtu līnijas.

Tikmēr viesi vairākumā neizmantoja vairākas labas iespējas, 71 sekundi pirms beigām nomainot vārtsargu pret sesto laukuma spēlētāju. Arī pēdējās sekundēs "Ņeftehimik" varēja izglābties, tomēr šoreiz veiksme bija rīdzinieku sabiedrotā, svinot uzvaru ar 2:1.

Rīgas "Dinamo" ar šo maču iesāka septiņu mājas spēļu sēriju.

Vienības savā starpā tikās 20.septembrī, kad uzvaru savā laukumā ar 2:0 izcīnīja "Ņeftehimik".

Šīs mājas sērijas turpinājumā rīdzinieki sestdien tiksies ar aizsarga Oskara Bārtuļa pārstāvēto Ufas "Salavat Julajev", bet pēc tam gaidāmi mači savā laukumā arī pret "Soči", Kazaņas "Ak Bars", Habarovskas "Amur", Minskas "Dinamo", kas 20.janvārī notiks zem atklātas debess Pļavniekos, un Hantimansijskas "Jugra".

Nākamo izbraukuma maču Latvijas klubs aizvadīs vien 24.janvārī pret Maskavas "Spartak".

Rīgas "Dinamo" komandai šis bija pirmais mačs šajā kalendārajā gadā un pirmais pēc prestižā Špenglera kausa aizvadīšanas. Šveicē notikušajā turnīrā rīdzinieki vispirms ar 1:6 cieta sagrāvi pret Šveices izlasi, bet pēc tam ar 4:3 papildlaikā pārspēja Somijas klubu Hāmēnlinnas HPK. Savukārt cīņā par vietu pusfinālā komanda 1:4 piekāpās Latvijas izlases hokejistu Oskara Cibuļska un Andra Džeriņa pārstāvētajai Čehijas vienībai Hradeckrālovas "Mountfield".

Neveiksmīgi Rīgas "Dinamo" šosezon startē arī KHL čempionātā, jo ar 41 punktu 45 spēlēs komanda ieņem pēdējo vietu starp 13 Rietumu konferences komandām. No priekšpēdējā pozīcijā esošās Bratislavas "Slovan" to šķir seši punkti, bet no izslēgšanas turnīra zonas - jau 30. Regulārajā čempionātā rīdziniekiem atlicis aizvadīt 11 spēles, kurās maksimāli iespējams nopelnīt 33 punktus, tāpēc tuvāko maču laikā oficiāli tiks dzēstas rīdzinieku izredzes iekļūt Gagarina kausa izcīņā.

Tikmēr "Ņeftehimik" šo sezonu aizvada krietni veiksmīgāk, jo ar 82 punktiem 47 spēlēs tā Austrumu konferences kopvērtējumā ieņem augsto ceturto vietu. Šī komanda Gagarina kausā nav iekļuvusi trijās no pēdējām četrām sezonām.

Rīgas un Ņižņekamskas komandas savā starpā līdz šim tikušās 19 reizes, Latvijas klubam tiekot pie 12 uzvarām. "Ņeftehimik" Rīgā nav uzvarējusi jau sešus gadus.

Šajā sezonā katrs klubs KHL čempionātā aizvadīs pa 56 spēlēm, turklāt kalendārā būs pārtraukums saistībā ar februārī gaidāmajām Phjončhanas Ziemas olimpiskajām spēlēm.

Rīgas "Dinamo" iepriekšējā sezonā, kas Latvijas klubam bija neveiksmīgākā deviņos KHL aizvadītos gados, palika pēdējā vietā 14 Rietumu konferences komandu vidū, bet visā līgā ieņēma pirmspēdējo 28.pozīciju. Pirmajās četrās sezonās rīdzinieki tika Gagarina kausa izcīņā, divas reizes sasniedzot otro kārtu, pēc tam Latvijas klubs vēl vienu reizi "play-off" spēlēja arī 2013./2014.gada sezonā, bet nākamos trīs gadus "Dinamo" palika bez izslēgšanas turnīra.