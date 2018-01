Pētījumā noskaidrots finansiāli jaudīgākais futbola klubs pasaulē

"The Soccerex Football Finance 100" pētījums, kas veido pasaules vadošo klubu rangu pēc to spēles un pamatlīdzekļiem, banku kontos esošās naudas, īpašnieka potenciālā ieguldījuma un parādiem, tika publicēts trešdien.

Premjerlīgā "City" šosezon nav ieguvusi tikai četrus no iespējamajiem 66 punktiem, pētījumā apsteidzot Londonas "Arsenal" komandu, kura ir otrā. Tikmēr Totenhemas "Hotspur" ir piektā, Mančestras "United" septītā un Londonas "Chelsea" devītā.

Pētījums liecina, ka "Arsenal" pamtlīdzekļu vērtība kopš pārcelšanās no "Highbury" stadiona uz "Emirates Stadium" ir pieaugusi līdz 766 miljonu sterliņu mārciņām (860 miljoniem eiro), kas ir vairāk nekā jebkuram citam klubam pasaules futbolā. Savukārt banku kontos visvairāk naudas – 307 miljoni sterliņu mārciņu (345 miljoni eiro) - ir Mančestras "United". "Arsenal" bankās ir 300 miljoni sterliņu mārciņu (337 miljoni eiro).

"Soccerex" sastādītais gadskārtējais ziņojums parāda, ka "Arsenal" ir naudas līdzekļi, lai "ievērojami investētu" spēlētāju pāreju tirgū.

Mančestras "City" ilgu laiku nebija neko sasnieguši, taču augšupeja sākās kopš 2008.gada, kad klubu pārņēma "Abu Dhabi United Group".

Pēdējā desmitgadē "City" divreiz uzvarēja premjerlīgā un Hosepa Gvardiolas vadībā, ļoti iespējams, būs pirmie arī šogad, jo tuvākos sekotājus Mančestras "United" apsteidz par 15 punktiem.

Tieši ietekmīgās investīcijas no ārzemēm izvirzījušas "City" saraksta galvgalī. Pētījumā secināts, ka "Arsenal" otrā vieta ir pārsteidzoša un tēma sarunām par to, kā klubs izvairījies no lieliem izdevumiem spēlētāju tirgū.

Piemēram, "Arsenal" apsteidz Francijas grandu Parīzes "Saint-Germain" (PSG), kas spēlētāju tirgū tērējusi milzīgas summas.

"Tā vieta rangā atspoguļo kluba profesionālismu un saprātīgu biznesa modeli. Finansiālā spēka pozīcijas nozīmē, ka "Arsenal" varētu veikt ievērojamas investīcijas, ja kluba vadība vēlētos izmaiņas savā biznesa stratēģijā," teikts paziņojumā.

Saraksta 16.vietā ir "Liverpool", kamēr 2016.gada premjerlīgas čempioni Lesteras "City" atrodas 20.vietā. Francijas giganti PSG, kas aizvadītajā vasarā laboja spēlētāju pāreju naudas rekordu, noslēdzot līgumu ar brazīlieti Neimaru, ir trešie. Savukārt ceturtā ir Guandžou "Evergrande" no Ķīnas. Madrides "Real" ir sestā, kamēr tās niknākā konkurente "Barcelona" – tikai trīspadsmitā.