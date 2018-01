Kā portālam Kasjauns.lv pavēstīja biedrības pārstāve Iveta Balode, "Par legālu saturu!" vērš līdzjutēju pašu atbildību pārliecināties, ka izvēlētā mača skatīšanās vieta- bārs, kafejnīca, sporta zāle ir saņēmusi licenci boksa cīņas pārraidīšanai, lai izvairītos no nepatīkamiem pārsteigumiem, kad pārraidi nākas pārtraukt pārkāpumu dēļ.

"Ļoti ceru, ka pagājušā gada pieredze, kad policija konstatēja Brieža mača nelegālu jeb nelicencētu pārraidīšanu vismaz 30 publiskās vietās, šogad neatkārtosies, kā arī ceru, ka bāru, kafejnīcu, sporta kompleksu un visu citu publisku vietu komersantiem ir būtiski nesabojāt boksa mača skatīšanās un līdzi jušanas prieku Brieža atbalstītājiem un protams pašam sportistam. Starptautiskās sporta federācijas monitorē lielo sporta notikumu translāciju legalitāti, un mūsu lielākā un patiesākā dāvana Mairim Briedim ir legāla viņa mača skatīšanās. Biedrība ierosina Brieža cīņu 27. janvārī skatīties legāli, solidarizējoties simboliski zem #teirbriežalicence," saka biedrības "Par legālu saturu!" izpilddirektore Dace Kotzeva.

Saistītās ziņas Kāpēc bija tik grūti atrast, kur noskatīties Maira Brieža cīņu? Skaidro eksperte Oficiāli: Maira Brieža supercīņa notiks Rīgā 27.janvārī Mairis Briedis par cīņu pret Usiku: jā, biļetes ir dārgas un visi netiks

Kā ziņots, pagājušajā gadā, septembrī notikušā Brieža boksa mača laikā policija konstatēja nelegālu jeb nelicencētu cīņas pārraidīšanu vismaz 30 publiskajās vietās.

"Šoreiz man pretī būs ļoti spēcīgs pretinieks un viens no maniem sapņiem bijis, lai ar kādu no cīņām iekļūtu boksa Slavas zālē. Ceru, ka šī cīņa būs Slavas zāles cienīga," preses konferencē, kurā piedalījās abi bokseri, sacīja Briedis, kurš tikai neilgi pirms šī pasākuma atgriezās dzimtenē no treniņnometnes Spānijā, taču jau tuvākajā laikā vēlreiz dosies uz turieni, turpinot gatavošanos duelim.

"Progress treniņos ir jūtams, tā kā nometnē 24 stundas diennaktī treneri ir ar mani. Komandā Spānijā ir četri cilvēki - treneris, fiziskās sagatavotības treneris un fizioterapeits," uzsvēra Briedis.

Jau vēstīts, ka Briedis septembrī supersērijas ceturtdaļfinālā pēc punktiem pieveica Maiku Peresu no Kubas, aizstāvot Pasaules Boksa padomes (WBC) čempiona jostu. Tikmēr Usiks savā ceturtdaļfinālā pārspēja vācieti Marko Huku, nosargājot Pasaules Boksa organizācijas (WBO) čempiona jostu.

"Usiks sevi ir pierādījis ringā, viņš sasniedzis augstāko amatieru boksā un šis būs viens no lielākajiem pārbaudījumiem manā mūžā. Viņš ar Peresu abi ir kreiļi, tomēr tas viņiem ir vienīgais kopējais - divi dažādi bokseri. Viņus nevar salīdzināt," piebilda Briedis. "Savu jostu tik viegli neatdošu, darīšu visu, ko varu. Par spiedienu un naudu nedomājam vispār, galvenais šobrīd ir par sagatavošanos turnīram. Darām to ar tīru sirdsapziņu."

Biļetes uz gaidāmo cīņu var iegādāties "Biļešu servisa" kasēs vai interneta vietnē "bilesuserviss.lv". Interese par šo maču ir milzīga, jo uz Rīgu pošas arī daudz Usika atbalstītāju no Ukrainas. Biļešu cenas pirmajā pārdošanas dienā bija sākot no 50 eiro, taču jau pēc divām dienām lētākās biļetes bija izpirktas.

"Diemžēl biļetes ir ļoti dārgas un visi, kas gribēs netiks, tomēr šoreiz cīņai būs cits līmenis," norādīja Briedis.

Šajā preses konferencē iztika bez abu bokseru skaļiem paziņojumiem, kādi parasti notiek profesionālajā boksā, kad nereti nākamie pretinieki pat nekautrējas sakauties.

"Man 13.janvārī ir dzimšanas diena, viņam [Usikam] 17.janvārī, tās nosvinēsim nometnēs. Mūsu raksturi laikam sakrīt, esam džentelmeņi un tas ir patīkami," piebilda Latvijas bokseris.

Tikmēr Usiks bija pārliecināts, ka 27.janvārī būs skaista cīņa.

"Prieks šeit Rīgā būt pirmoreiz kā cīkstonim. Cīņā apvienosim divas jostas un būs skaista cīņa. Vēl nezinām kāda Rīgā būs atmosfēra. Jā, ringā būs grūti, bet tur viegli nemēdz būt. Nav nekas briesmīgs, ka cīņa nenotiks Ukrainā, man galvenais ir boksēties, bet boksēšos ar pasaules čempionu - kaut vai cīņa notiek uz mēness, vienalga kur. Ukrainā par cīņu ir interese, šobrīd nezinu cik daudz skatītāju ieradīsies Rīgā," sacīja Usiks.

Arī viņa treneris Sergejs Vladimarjuks piekrita, ka šī cīņa būs skaista un kvalitatīva. "Arī mēs, tāpat kā Mairis, trenējamies nometnē. Rīt atgriezīsimies Kijevā un nedēļu pirms cīņas ieradīsimies Rīgā," bilda boksera pārstāvis.

Savukārt Usika menedžeris Oleksandrs Krasjuks norādīja, ka šī supersērijas pusfināla cīņa būs kā mazais fināls. "Šīs cīņas uzvarētājs pilnīgi iespējams kļūs par visa turnīra uzvarētāju," sacīja Krasjuks.

Pašlaik 32 gadus vecais Briedis savas profesionāļa karjeras laikā izcīnījis uzvaras visās 23 cīņās, 18 gadījumos panākumu gūstot ar nokautu. Savukārt 30 gadus vecais Usiks uzvarējis visās 13 cīņās, tostarp 11 ar nokautu. Ukrainis šajā turnīrā tiek uzskatīts par galveno favorītu.

Usiks 2012.gadā kļuva par Londonas olimpisko spēļu čempionu, triumfējot smagsvaru svara kategorijā.