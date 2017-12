Mančestras "City" mačā pret "Crystal Palace" pārtrauc iespaidīgo uzvaru sēriju

Zīmīgi, ka kompensācijas laikā uz Mančestras vienības vārtiem tika nozīmēts 11 metru soda sitiens, kuru nerealizēja.

Līdz ar to Mančestras "City" palika vienas uzvaras attālumā no Eiropas piecu vadošo līgu rekorda, jo 2013./14.gada sezonā 19 panākumus pēc kārtas izcīnīja Vācijas flagmanis Minhenes "Bayern". Zīmīgi, ka toreiz to trenēja spāņu speciālists Hoseps Gvardiola, kurš pašlaik strādā tieši Mančestrā.

Svētdienas spēlē kopumā liels pārsvars piederēja Mančestras "City", tomēr tā nerealizēja nevienu no iespējām, turklāt kompensācijas laikā uz tās vārtiem tika nozīmēts 11 metru soda sitiens, tomēr Lukas Milivojeviča raidījumu ar kāju atvairīja Edersons.

Mančestras "City" komandai iepriekšējo reizi premjerlīgā punktus augustā spēja atņemt Liverpūles "Everton". Šajā sezonā šī Mančestras komanda nacionālajā čempionātā zaudējuma rūgtumu vēl nav izjutusi, esot pārliecinošā kopvērtējuma vadībā.

Līdz šim Anglijas premjerlīgā neviena no komandām nebija spējusi gūt vairāk par 14 uzvarām pēc kārtas.

Gada pēdējā dienā premjerlīgā notika vēl viens mačs, Londonas "Arsenal" viesos nospēlējot 1:1 (0:0) ar Vestbromvičas "Albion". Jau pirms dueļa bija zināms, ka šajā mačā tiks labots premjerlīgas rekords - "Arsenal" galvenais treneris Arsēns Vengers strādāja jau 811.mačā, pārspējot leģendārā Aleksa Fergusona sasniegumu.

Arī šajā duelī ilgstoši vārti netika gūti, tomēr dueļa beigas izvērtās ļoti emocionālas. Vispirms 83.minūtē rezultātu atklāja "Arsenal" futbolists Aleksis Sančess, kurš trāpīja soda sitienu, kad bumba vārtos ielidoja rikošetā no mūra, bet 89.minūtē ar 11 metru soda sitienu izlīdzinājumu panāca Džejs Rodrigess.

Ja lielākajā daļā mača "Arsenal" nespēlēja ļoti pārliecinoši, pēdējās minūtēs tā uzbruka aktīvi, tomēr izraut uzvaru un iepriecināt treneri nespēja.

Zīmīgi, ka abas svētdienas pārsteigumu autores "Crystal Palace" un "Albion" ir starp četrām vājākajām vienībām kopvērtējumā.

Kā vēstīts, Mančestras "United" komanda sestdien premjerlīgas spēlē savā laukumā cīnījās 0:0 (0:0) ar "Southampton" vienību un atkāpās uz trešo pozīciju kopvērtējumā, palaižot priekšā Londonas "Chelsea", kas guva pārliecinošu panākumu.

Mančestras vienība neizšķirti cīnījās trešajā mačā pēc kārtas, tomēr duelis atmiņā paliks ar to, ka laukumu uz nestuvēm pirmajā puslaikā pameta Romelu Lukaku, kurš sadūrās ar galvām ar Vesliju Hudu.

"Southampton" komanda nav uzvarējusi jau astoņos mačos pēc kārtas.

Tikmēr lielas problēmas uzvarēt nebija "Chelsea" vienībai, kas ar 5:0 (3:0) sagrāva Stokas "City".

Jau pirmajās desmit minūtēs Antonio Rīdigers un Denijs Drinkvoters panāca 2:0, puslaika vidū Pedro iesita trešos vārtus, bet spēles beigu daļā vēl pa reizei izcēlās arī 11 metru soda sitienu realizējušais Viljans un Dāvids Dzapakosta.

Savukārt ēģiptietis Mohameds Salāhs palīdzēja "Liverpool" vienībai atspēlēties no iedzinējiem un savā laukumā ar 2:1 (0:1) uzvarēt 2016.gada valsts čempioni Lesteras "City". Rezultātu jau trešajā minūtē atklāja Džeimijs Vārdijs, tomēr otrajā puslaikā divreiz izcēlās Salāhs.

"Liverpool" komanda premjerlīgā nav zaudējusi jau 12 spēlēs pēc kārtas.

Tāpat pieminēšanas vērta ir Svonsī "City" komandas uzvara pirmajā spēlē portugāļu galvenā trenera Karluša Karvaļala vadībā, ar 2:1 (0:1) viesos apspēlējot "Watford". Uzvarētāji abus vārtus iesita pēdējās piecās minūtēs, kad izcēlās Žordans Ajevs un Lučāno Narsings.

Vēl pagājušajā nedēļas nogalē Karvaļals bija pie Anglijas otrās spēcīgākās līgas jeb "Championship" vienības Šefīldas "Wednesday" stūres, bet ceturtdien viņu apstiprināja Svonsī komandā.

Pēc šī panākuma Svonsī komanda izkļuvusi no kopvērtējuma pēdējās vietas, kur tagad ir Vestbromvičas "Albion".

Anglijas premjerlīgas kopvērtējumā līdere ar 59 punktiem 21 spēlē ir Mančestras "City", kamēr otrā ar 45 punktiem 21 spēlē tagad ir "Chelsea", par punktu apsteidzot Mančestras "United".

Tikmēr ceturtā ar 41 punktu ir "Liverpool", kamēr trīs punktus no tās atpaliek "Arsenal", bet četrus - Totenhemas "Hotspur".

"Hotspur" komanda šīs kārtas spēli aizvadīs 4.janvārī, uzņemot Vesthemas "United".