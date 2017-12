Štālbergu Panevēžas "Lietkabelis" galvenā trenera amatā nomainījis Ramūns Butauts

Līgums ar pašlaik 53 gadus veco Butautu noslēgts līdz šīs sezonas beigām.

"Lietkabelis" Štālbergu no amata atbrīvoja 10.decembrī, pēc tam galvenā trenera pienākumus pildot ukrainim Vitālijam Černijam. Tiesa, kā vēsta Lietuvas basketbola žurnālists Donāts Urbons, divu gadu līgums ar Štālbergu vēl esot spēkā, jo abas puses nevar vienoties par kompensāciju. "Lietkabelis" Štālbergam piedāvājot kompensāciju tikai vienas mēnešalgas apmērā.

Tāpat komandu, kurai šosezon palikuši mači vairs tikai Lietuvas čempionātā un kausa izcīņā, drīzumā pametīšot amerikāņu aizsargs Gerijs Teltons, kā arī ir iespējams izpirkt Lietuvas izlases aizsarga Ada Juškeviča līgumu. Tāpat interese tiek izrādīta par Peinera pakalpojumiem, taču klubs vēlas paturēt latvieti.

Starp pretendentiem uz "Lietkabelis" galvenā trenera amatu bijuši arī lietuvietis Daiņus Adomaitis un grieķis Iljass Zuross.

Iepriekšējā pieredze pie klubu stūres Butautam bija Kazahstānas spēcīgākajā komandā "Astana", kuru viņš vadīja no 2015.gada februārim, bet pēc 2015./2016.gada sezonas abu pušu ceļi šķīrās.

Šī gada martā Butauts tika apstiprināts par Lietuvas U-20 izlases galveno treneri, taču Eiropas čempionātā viņš komandu nevadīja, jo jūnijā kļuva par Libānas pieaugušo valstsvienības stūrmani.

Butauts pirmo reizi Latvijā strādāja no 2005. līdz 2008.gadam, kad vadīja "ASK Rīgu", kļūstot par Latvijas čempionu. Savukārt pēc tam viņš no 2011. līdz 2014.gadam atradās pie "VEF Rīga" stūres, trīs reizes komandu aizvedot līdz valsts čempionu titulam, amatu atstājot pēc 2013./2014.gada sezonas. Tiesa, šķiršanās nenotika mierīgi, jo Butauts vērsās tiesā pret "VEF Rīgu", pieprasot visa atalgojuma samaksu. Pērn Sporta arbitrāžas tiesas lēma par labu lietuvietim, piedzenot no Latvijas kluba 41 000 eiro.

Butauts joprojām ir vienīgais ārzemju treneris, kam izdevies aizvest savu komandu līdz Latvijas čempionu titulam, paveicot to gan ar "ASK Rīga", gan "VEF Rīga".

Pēc "VEF Rīga" atstāšanas Butauts pieņēma "Astana" darba piedāvājumu.

Butauts no 2007. līdz 2009.gadam trenēja Lietuvas nacionālo izlasi, izcīnot 2007.gada Eiropas čempionāta bronzas medaļas, taču divus gadus vēlāk, pēc neveiksmīga starta nākamajā Vecā kontinenta finālturnīrā, amatu zaudējot.

Savas karjeras laikā Butauts vadījis arī Lietuvas klubus Kauņas "Žalgiris" un "Šiauliai", kā arī Ukrainas vienību "Doņeck".

Štālberga vadībā šosezon 14 Lietuvas Basketbola līgas (LKL) spēlēs Panevēžas komanda bija izcīnījusi desmit uzvaras un cietusi četrus zaudējumus. Pēc latvieša atbrīvošanas "Lietkabelis" cieta vēl divus zaudējumus un kopvērtējuma tabulā atrodama ceturtajā vietā.

Šonedēļ "Lietkabelis" noslēdza dalību ULEB Eirokausa regulārajā turnīrā, kur ar četrām uzvarām desmit spēlēs ieņēma priekšpēdējo - piekto vietu savā grupā un nespēja iekļūt "TOP16" kārtā.