Talantīgais kamaniņu braucējs Rozītis nevarēs piedalīties Phjončhanas olimpiskajās spēlēs

Pēc komandas iekšējās atlases jau iepriekš bija zināms, ka vīru vieniniekos Phjončhanā startēs Kristers Aparjods un Inārs Kivlenieks, kamēr Rozītim un Artūram Dārzniekam pēc pieciem Pasaules kausa posmiem un divām kontrolsacensībām bija teju identisks rezultāts, bet Olimpiādē Latviju varēs pārstāvēt vien trīs vīru vieninieki.

Līdz ar to Dārzniekam un Rozītim bija plānots trešo savstarpējo ceļazīmi sadalīt nākamā gada pirmajā nedēļā Pasaules kausa posmā Vācijas trasē Kēnigszē. Uz Phjončhanu brauktu sportists, kurš šajā etapā iebrauktu labāko 12 skaitā, bet, ja to nepaveiktu neviens no viņiem, priekšrocības būtu Dārzniekam, kurš novembrī treniņnedēļā olimpisko spēļu trasē iekšējos kontrolmačos bija labāks par Rozīti.

Tomēr situācija mainījusies otrdien, kad startā Rozītis iedzīvojies plaukstas lūzumā.

"Viņš noteikti uz Dienvidkoreju nebrauks. Viņš savainoja plaukstu, un tā mūsu sporta veidā ir ļoti svarīga. Skaidrs, ka šosezon viņa noteikti vairs nebūs," "Dienai" sacīja Latvijas izlases galvenais treneris Kaspars Dumpis.

Zīmīgi, ka ikdienā Dārznieks un Rozītis ir labi draugi, kuri visos izbraukumos dzīvo kopā.

"Galīgais sastāvs dalībai olimpiskajās spēlēs tiks paziņots tikai pēc Eiropas čempionāta. Tas tomēr ir tehnisks sporta veids un diemžēl arī traumatisks," saka Dumpis. Ja neveiksmīgas apstākļu sakritības rezultātā, traumu gūtu vēl kāds vīru kamaniņu braucējs, nākamais rindā braukšanai uz Phjončhanu būs Kristaps Mauriņš, kurš gan pēdējās sezonas aizvada ļoti neveiksmīgi.

Šosezon pēc Pasaules kausa pirmajiem pieciem posmiem no latviešiem 19.pozīcijā ir Aparjods, uzreiz aiz viņa seko Rozītis un Kivlenieks, kamēr Dārznieks atrodams 27.vietā, bet Mauriņš ieņem 37.pozīciju.

Šobrīd ir zināms, ka Phjončhanā, ja nenotiks kādi negaidīti pavērsieni, startēs arī Elīza Cauce, Ulla Zirne un Kendija Aparjode, kā arī divnieki Andris Šics/Juris Šics un Oskars Gudramovičs/Pēteris Kalniņš.

Latvijas kamaniņu braucējiem sezonas pirmā puse nav izvērtusies tāda kā vēlētos, vienīgo reizi uz goda pjedestāla Pasaules kausa posmos latviešiem kāpjot vien piektajā etapā, kad Leikpleisidas trasē ASV trešo vietu Sprinta kausā izcīnīja brāļi Andris un Juris Šici.

Jau ceturtdien kamaniņu braucēji piedalīsies Latvijas kausa sacensībās, bet 30.decembrī dosies uz Vāciju, lai turpinātu sezonu.

Latvijas kamaniņu braucēji pēdējās trīs olimpiskajās spēlēs ir tikuši pie medaļām. Tā 2006.gadā Turīnā Mārtiņš Rubenis izcīnīja bronzas godalgu, kura Latvijai kļuva par pirmo ziemas olimpiskajās spēlēs kopš valstiskās neatkarības atgūšanas. Savukārt 2010.gadā Vankūverā pie sudraba divnieku sacensībās tika brāļi Andris un Juris Šici, bet 2014.gada Olimpiādē Sočos viņi ieguva bronzu divnieku sacensībās, kā arī trešie bija komandu stafetē kopā ar Rubeni un Elīzu Cauci (tobrīd Tīrumu).