Porziņģis: "Pretinieki cenšas mani piespiest izdarīt metienu, kādu es nemaz negribētu"

Porziņģis pirmdien Ziemassvētku spēlē guva 22 punktus, bet viņa pārstāvētā Ņujorkas "Knicks" komanda mājās ar rezultātu 98:105 (24:21, 24:29, 27:29, 23:26) piekāpās Filadelfijas "76ers" basketbolistiem.

Latvietis šajā mačā no spēles trāpīja sešus no 19 metieniem, kā arī realizēja deviņus no 14 "sodiņiem". Pēdējos trijos mačos viņš no spēles uzbrucis ar 31% precizitāti, bet sezonā šis rādītājs viņam ir 45,3%.

Liepājnieks pēc cīņas ar "76ers" uzsvēra, ka katrā mačā iemācās kaut ko jaunu.

"Katru spēli es mācos, jo pret mani katrā spēlē ir atšķirīga aizsardzība. Citreiz jau uzbrukuma sākumā man pretī ir divi pretinieki, citreiz tas notiek neilgi pirms mana metiena. Esmu izbaudījis daudz dažādu variantu, tāpēc katrā spēlē nākas pielāgoties pretinieku stilam no jauna," laikraksts "The New York Post" citē Porziņģa teikto.

"Pretinieki cenšas man radīt pēc iespējas lielākas grūtības, cenšoties mani piespiest izdarīt metienu, kādu es nemaz negribētu. Līdz ar to man vienmēr ir jācīnās, lai laukumā parādītu to, ko vēlos," piebilda latvietis.

Viņš arī atzina, ka jūt progresu savā spēles izpratnē. "Arvien vairāk jūtu, kas notiek laukumā. Mācīšanās process turpinās, skatos video un mācos no savām kļūdām. Domāju, ka iekrājot pieredzi , kļūstu arvien efektīvāks un noderīgāks komandai," teica Porziņģis.

Arī "Knicks" galvenais treneris Džefs Hornačeks uzskata, ka Porziņģis šosezon ir pilnveidojis savu spēli. "Šobrīd viņam pietrūkst to metienu, kas bija sezonas sākumā, taču ir acīmredzams, ka pretinieki viņam velta daudz lielāku uzmanību. Viņi "ieķeras kājās", līdz ar to metieni ir sarežģītāki," norādīja treneris.

Kristaps Porziņģis neslēpj, ka pretinieki katrā mačā ir īpaši gatavojušies, lai neitralizētu latvieti. (Foto: Vida Press)

Jau vēstīts, ka "Knicks" pirmdien piedzīvoja otro neveiksmi pēc kārtas, kas seko pēc spēļu sērijas, kad bija pieci panākumi sešos dueļos. Tiesa, arī pērn līdz šim laikam "Knicks" sekmējās labi, bet no Ziemassvētku spēles tai sākās sešu zaudējumu sērija un turpinājumā vienība vairs neizcīnīja pat divus panākumus pēc kārtas.

Ar 17 uzvarām 33 spēlēs "Knicks" vienība saglabā astoto vietu Austrumu konferences kopvērtējumā.

Līdz gada beigām "Knicks" atlikušas trīs izbraukuma spēles - trešdien vienība spēkosies ar Čikāgas "Bulls", dienu vēlāk sekos duelis ar latvieša Dāvja Bertāna pārstāvēto Sanantonio "Spurs" vienību, bet sestdien būs cīņa ar Ņūorleānas "Pelicans". Kopā no nākamajiem 18 mačiem 14 Ņujorkas vienībai būs viesos, tomēr šosezon tā izbraukumā izcīnījusi vien divus panākumus.