Čehu futbola zvaigzne Rosickis liek punktu karjerai

"Rūpīgi visu apsverot, esmu secinājis, ka nespēju vairs pilnībā sagatavot ķermeni tam, ko prasa profesionālais futbols," viņš sacīja preses konferencē.

Pēc desmit gadiem Anglijas premjerlīgā, kur viņš pārstāvēja Londonas "Arsenal", Rosickis 2016.gadā atgriezās savā dzimtajā klubā Prāgas "Sparta", kurā pēc tam paspēja piedalīties tikai 12 spēlēs un gūt vienus vārtus.

Čehijas izlasē Rosickis piedalījās 105 spēlēs, kurās guva 23 vārtus, taču karjeras noslēgumā viņš vairāk mocījās ar savainojumiem nekā spēlēja.

Pirms karjeras "Arsenal" Rosickis piecus gadus pavadīja Dortmundes "Borussia", 2002.gadā uzvarot Vācijas bundeslīgā.

Savu profesionāļa karjeru Rosickis sāka "Sparta" vienībā, to pārstāvēja no 1998. līdz 2001.gadam, kad pārcēlās uz "Borussia". Vēlāk "Arsenal" komandu viņš pārstāvēja līdz 2016.gada vasarai, kad noslēdzās līgums ar to.

Pagājušā gada vasarā ar Čehijas izlasi viņš piedalījās Eiropas čempionāta finālturnīrā, kur pirmajos divos mačos bija komandas kapteinis, taču cīņā pret Horvātiju guva traumu un laukumā vairs neatgriezās.

Rosickis spēlēja visas 90 minūtes 2004.gada Eiropas čempionāta spēlē, kurā Latvijas izlase debitēja finālturnīrā ar 1:2 zaudējumu Čehijai.