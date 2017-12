Porziņģis gatavs spēlēt, bet atgriešanās mačā viņam gaidāms pamatīgs izaicinājums

Sāpoša ceļgala dēļ Porziņģis izlaidis divas "Knicks" spēles pēc kārtas, tomēr trauma jau iepriekš netika raksturota kā pārlieku nopietna.

"The New York Post" ziņo, ka Porziņģa atgriešanās laukumā gaidāma ceturtdien, kad "Knicks" savā laukumā uzņems "Celtics". Tiesa, Bostonas vienība latvietim parasti nav bijis parocīgs pretinieks, jo šīs komandas basketbolisti vienmēr zinājuši, kā pret viņu spēlēt aizsardzībā.

Iepriekšējā spēlē šosezon, kura norisinājās "TD Arena" Bostonā, Kristaps 32 minūtēs guva vien 12 punktus, trāpot 3 no 14 izmestajiem metieniem no spēles. Latvietis nespīdēja arī no soda metienu līnijas (trāpīti 6 no 9 metieniem), vai citos statistikas rādītājos (5 atlēkušās bumbas, bet pārējie pozitīvie rādītāji pa nullēm).

Pirmā viesošanās Ņujorkā būs šajā pilsētā uzaugušajam "Celtics" saspēles vadītājam Kairijam Ērvingam. Vasarā viņš atstāja Klīvlendas "Cavaliers" vienību, turklāt viņa potenciālo nākamo darbavietu sarakstā bija arī "Knicks", tomēr noslēgumā viņš pārcēlās uz Bostonu.

""Knicks" bija manā vēlmju sarakstā, tāpēc, ka tā atrodas tuvu mājām," vēl oktobrī atklāja Ērvings, kurš šosezon vidēji spēlē izcēlies ar 24,4 punktiem un 4,9 rezultatīvām piespēlēm.

Tikmēr vēl kādu laiku nevarēs spēlēt cits Ņujorkas vienības sākumsastāva spēlētājs Tims Hārdevejs juniors. Otrdien viņam tika veiktas pārbaudes kājas savainojumam, kas apliecināja, ka būs vajadzīga vēl vismaz viena nedēļa, pirms basketbolists maz varēs atgriezties treniņos. Līdz ar to varētu paiet ilgāks laiks, kamēr viņš vispār varētu atsākt piedalīties spēlēs.

Porziņģis šosezon vidēji mačā iemetis 25,5 punktus, kamēr Hārdevejs atzīmējies ar 17,8 punktiem, abiem esot "Knicks" rezultatīvākajiem basketbolistiem.

Porziņģis veselības likstu dēļ šajā sezonā kopumā izlaidis sešas "Knicks" spēles. Iepriekš šosezon viņam bija problēmas ar muguru, kā arī divus mačus viņš nespēlēja izmežģītas potītes un slimības dēļ.

"Knicks" ar 16 uzvarām 30 spēlēs Austrumu konferences kopvērtējumā atrodas astotajā vietā, kamēr ceturtdienas pretiniece "Celtics" ar 26 panākumiem 33 mačos atrodama pirmajā pozīcijā.