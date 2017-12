"Domātprieks" noslēdzis sezonu ar Ziemassvētku dambretes turnīru Latvijas Nacionālajā bibliotēkā

Prāta attīstības centrs «Domātprieks» regulāri rīko dambretes turnīrus bērniem, aicinot jauno paaudzi pavadīt brīvdienu intelektu stimulējošā un pozitīvā gaisotnē. Šī gada noslēdzošajā 64 lauciņu dambretes turnīrā piedalījās jaunie spēlētāji no dažādām Latvijas pilsētām. Iespēja izmēģināt savus spēkus bija ikvienam 5 līdz 10 gadus jaunam dambretes spēlētājam, kurš ir apguvis spēles noteikumus un spēli ar pulksteni. U–8 vecuma grupā starp zēniem labākie bija Miks Marks Miķelsons, Laimiņš Mastiņš un Aleksandrs Tabunovs.

Meiteņu konkurencē teicamu rezultātu guva Malvīne Misāne, kurai sekoja Aļona Lezeņina un Dārta Repše. U–10 vecuma grupā par uzvarētājiem kļuva Everts Rūdolfs Lepsis, Kirils Gavlass, Normunds Vimba, bet spēcīgākās meitenes bija Ruta Lanka, Viktorija Nesarina un Darja Drabova. Turnīru tiesāja Prāta attīstības centra «Domātprieks» pieredzējušie dambretisti.

Visi turnīra dalībnieki devās mājup ar diplomiem un veicināšanas balvām, bet trīs labākie zēni un trīs labākās meitenes katrā vecuma grupā saņēma medaļas un simpātiskas balvas no attīstošo rotaļlietu ražotāja «LEGO». Savukārt turnīra līderi godam izcīnīja arī kausus.

«Mēs nopietni gatavojāmies šim turnīram, lai gan bērniem, gan vecākiem radītu svētku sajūtu. Zināmā mērā to veicināja arī īpašā norises vieta — Latvijas Nacionālā bibliotēka, kurai esam pateicīgi par sadarbību. Ja ierasti «Domātprieks» turnīri norisinās kopstrādes telpā «Teikums» Jaunajā Teikā, tad šoreiz atrašanās Gaismas pilī, kas ir viena no nozīmīgākajām zinību krātuvēm valstī, piešķīra turnīram vēl svinīgāku atmosfēru un dalībniekiem ļāva paplašināt redzesloku. Priecājamies, ka jauno spēlētāju skaits izrādījās lielāks nekā plānojām, tātad viens no mūsu uzdevumiem — popularizēt dambretes spēli bērnu vidū — pakāpeniski īstenojas,» tā Prāta attīstības centra «Domātprieks» izpilddirektors un titulēts dambretists Roberts Misāns, kurš aizvadītajā nedēļas nogalē kļuva arī par Latvijas Dambretes savienības priekšsēdētāju. Misāns ir pārliecināts, ka dambrete ir viens no prātu attīstošākajiem sporta veidiem un ar regulāru treniņu palīdzību vēlas sagatavot jauno paaudzi startiem starptautiska mēroga turnīros. Nākamie dambretes turnīri atsāksies 2018. gada janvārī, kad Prāta attīstības centrs «Domātprieks» svinēs gada jubileju.

Ziemassvētku dambretes turnīra atbalstītāji:

Latvijas Nacionālā bibliotēka, «LEGO», «Mondelez», «Marvelous Communication».