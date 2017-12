Diskvalificētais Zubkovs sola darīt visu, lai skeletoniste Ņikitina tiktu uz olimpiskajām spēlēm

Ņikitina piektdien Austrijas trasē Īglsā pārliecinoši triumfēja Pasaules kausa izcīņas piektajā posmā, kas reizē bija arī Eiropas čempionāts, līdz ar to viņa otro reizi karjerā tika kronēta par Vecā kontinenta čempioni. Pirmo titulu Ņikitina izcīnīja 2013.gadā, kad medaļas arī tika dalītas Īglsas trasē.

"Ņikitina šobrīd ir labākā ne tikai Eiropā, bet arī pasaulē. Viņa kārtējo reizi pierādīja, ka citas sportistes nav konkurentes ne startā, ne finišā. Citu valstu pārstāvji to saprot, tāpēc cer, ka olimpiskajās spēlēs viņiem nebūs tādas pretinieces," uzskata Zubkovs.

Jau vēstīts, ka pirms trim nedēļām plaši apspriestā Krievijas dopinga skandāla ietvaros SOK Ņikitinai atņēma 2014.gada Soču olimpiskajās spēlēs izcīnīto bronzas medaļu, uz mūžu liedzot startēt Olimpiādē. Vēlāk krievietei pagaidu diskvalifikāciju piesprieda Starptautiskā Bobsleja un skeletona federācija (IBSF), tāpēc viņa izlaida Pasaules kausa trešo posmu. Tomēr pēc tam IBSF ekspertu komisija pagaidu diskvalifikāciju atcēla, līdz ar to Ņikitina atkal var doties trasē.

"Mēs izdarīsim visu iespējamo, pieliksim visas pūles, lai Ņikitina varētu startēt Phjončhanā. Diemžēl, tas nebūs atkarīgs tikai no mums, bet arī no Sporta arbitrāžās tiesas (CAS) lēmuma, kā arī no tā, kad tā izskatīs Ņikitinas apelāciju par SOK lēmumu," skaidroja Zubkovs.

Ņikitina šosezon Pasaules kausa etapos izcīnījusi divas uzvaras, reizi bijusi trešā un reizi ceturtā, kopvērtējumā ieņemot sesto vietu.

Jau vēstīts, ka piektdien dalītu sesto vietu Eiropas čempionātā izcīnīja Latvijas skeletoniste Lelde Priedulēna, kamēr Pasaules kausa ieskaitē viņa bija dalītā devītā pozīcijā.

Savukārt vīriešiem par deviņkārtēju Eiropas čempionu kļuva Martins Dukurs, kurš izcīnīja arī savu 50.uzvaru karjerā Pasaules kausa posmos.