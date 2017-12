WADA šādu sarakstu ieguvusi no pašlaik slēgtās Maskavas Antidopinga laboratorijas, tiekot pie tās datubāzes, vēsta portāls "insidethegames.biz".

Tiek uzskatīts, ka datubāzi WADA, visticamāk, saņēma no Maskavas laboratorijas bijušā vadītāja Grigorija Rodčenkova, kurš ir galvenais ziņotājs par skandalozo Krievijas varas iestāžu izveidot dopinga programmu. WADA norādījusi, ka datubāze nav iegūta no atbildīgajām institūcijām Krievijā.

Sarakstā iekļautajiem sportistiem savulaik ir konstatētas pozitīvas dopinga analīzes, taču pēc tam tās aizstātas ar negatīvām, vai datubāzē norādīts, ka provēs aizliegtas vielas nav atrastas.

Sarakstā ir gan vasaras, gan ziemas sporta veidu pārstāvji, tostarp viņu vidū arī sportisti, kuri plāno piedalīties 2018.gada Phjončhanas Ziemas olimpiskajās spēlēs.

Iepriekš tika ziņots, ka šajā datubāzē ir aptuveni 10 000 Krievijas sportistu uzvārdi, no kuriem 300 ir elites līmeņa atlēti, kuri joprojām piedalās starptautiskajās sacensībās.

Iepriekš šīs datubāzes kopija tika nodota arī Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) izmeklēšanas komisijai, kuru vadīja bijušais Šveices prezidents Semjuels Šmits. Tieši pēc šīs komisijas ziņojuma par dopinga programmas eksistēšanu Krievijā SOK diskvalificēja Krievijas Olimpisko komiteju, kas tai liegs piedalīties Phjončhanas olimpiskajās spēlēs.

Tiesa, Krievijas sportisti varēs startēt zem neitrāla karoga, bet uz viņu formastērpiem būs uzraksts "Olympic Athlete from Russia" jeb "Olimpiskais sportists no Krievijas". Ja kāds no šiem sportistiem kļūs par čempionu, stadionā tiks atskaņota olimpiskā himna.

Tāpat SOK par antidopinga pārkāpumiem 2014.gada Soču olimpiskajās spēlēs diskvalificējusi kopumā 31 Krievijas sportistu, no kuriem 25 sankcijas pārsūdzējuši Sporta arbitrāžas tiesā (CAS).