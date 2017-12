Krievijas Olimpiskā komiteja: Phjončhanas olimpiskajās spēlēs drīkst piedalīties 208 sportisti

Kā vēstīts, OKR asambleja otrdien vienbalsīgi atbalstīja Krievijas sportistu dalību 2018.gada Phjončhanas olimpiskajās spēlēs.

Krievijas sportisti uz Phjončhanas olimpiskajās spēlēm tiks uzaicināti ar īpašiem nosacījumiem.

"Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK) viedo speciālu darba grupu, kurā tiks lemti jautājumi par Krievijas sportistu dalību olimpiskajās spēlēs. Piektdien dosimies uz Lozannu, lai apspriestu visus tehniskos jautājumus," Kremļa raidorganizācija RT citē Žukova teikto.

SOK par antidopinga pārkāpumiem 2014.gada Soču olimpiskajās spēlēs diskvalificējusi kopumā 25 Krievijas sportistus, kuri sankcijas pārsūdzējuši Sporta arbitrāžas tiesā (CAS).

"Ceru, ka CAS paātrināti izskatīs diskvalificēto Krievijas sportistu lietas. SOK lēmumā ir punkti, kurus var pārsūdzēt CAS, tomēr pagaidām neesmu gatavs atbildēt par alternatīvu sacensību rīkošanu, tomēr tāds variants ir iespējams," teica Žukovs.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka SOK pagājušajā otrdienā piesprieda diskvalifikāciju visai OKR, kas tai liegs piedalīties Phjončhanas olimpiskajās spēlēs.

Tiesa, Krievijas sportisti varēs startēt zem neitrāla karoga, bet uz viņu formastērpiem būs uzraksts "Olympic Athlete from Russia" jeb "Olimpiskais sportists no Krievijas". Ja kāds no šiem sportistiem kļūs par čempionu, stadionā tiks atskaņota olimpiskā himna.

SOK diskvalificētajiem sportistiem olimpiskās spēles, visticamāk, ies secen. Tiesa, nav skaidrības, vai olimpiskajās spēlēs varēs piedalīties tie sportisti, kuri karjeras laikā tikuši pieķerti dopinga lietošanā. Piemēram, ātrslidotājs Deniss Juskovs, kurš pagājušajā nedēļas nogalē laboja pasaules rekordu 1500 metros, 2008.gadā tika pieķerts marihuānas lietošanā un toreiz saņēma četru gadu diskvalifikāciju.

Tāpat aizliegto vielu lietošanā 2012.gadā tika pieķerts vēl viens ātrslidotājs Pāvels Kuližņikovs, kurš saņēma divu gadu diskvalifikāciju, bet pēc atgriešanās aizpērn laboja pasaules rekordu 500 metros. Pērn Kuļižņikova organismā tika atrastas arī meldonija pēdas, bet Pasaules Antidopinga aģentūra (WADA) viņu attaisnoja, jo aizliegtās vielas koncentrācija bija niecīga.

Vairākas Krievijas ziemas sporta veidu federācijas jau iepriekš paziņoja, ka tās sportisti piedalīsies olimpiskajās spēlēs arī zem olimpiskā karoga. Tāpat dalību Olimpiādē atbalstīja OKR Atlētu komisija.

Pagājušajā nedēļā arī Krievijas prezidents Vladimirs Putins paziņoja, ka Krievija neboikotēs olimpiskās spēles, lai gan vēl pirms pāris mēnešiem viņš bija izteicies, ka krievu sportistiem būtu pazemojoši startēt zem neitrāla karoga.