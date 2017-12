Jau Čempionu līgas astotdaļfinālā "Real" pret PSG un "Barcelona" pret "Chelsea"

Astotdaļfināla pirmie mači notiks 13. un 14.februārī, kā arī 20. un 21.februārī, bet atbildes cīņas gaidāmas 6. un 7.martā, kā arī 13. un 14.martā.

Zīmīgi, ka "Real" un PSG komandas UEFA rīkoto turnīru izslēgšanas sacensībās savā starpā spēlējušas divas reizes, abos gadījumos uzvarot Francijas klubam. Vispirms tas notika 1992./93.gada sezonā UEFA kausa ceturtdaļfinālā, bet gadu vēlāk Parīzes komanda bija pārāka arī Kausu ieguvēju kausa ceturtdaļfinālā.

PSG vienībā spēlējošajai brazīliešu uzbrucējam Neimaram šī būs atgriešanās Spānijā, jo pirms tam viņš vairākas sezonas pavadīja citā šīs valsts flagmanī "Barcelona". Uz Franciju brazīlietis pārcēlās pēc tam, kad Parīzes klubs par viņa pāreju samaksāja rekordlielos 222 miljonus eiro. Neimars kopumā pret "Real" aizvadījis astoņus mačus - četras uzvaras, trīs zaudējumi un viens neizšķirts.

"Real" pirms izlozes bija sev neraksturīgajā neizsēto komandu zarā, jo tā H apakšgrupā ierindojās otrajā vietā, priekšā palaižot Anglijas vienību Totenhemas "Hotspur", kamēr PSG, patiecoties labākai vārtu attiecībai, cīņā par pirmo vietu B grupā apsteidza Minhenes "Bayern".

"Real" iepriekšējo četru sezonu laikā par UEFA Čempionu līgas uzvarētāju kļuvusi trīs reizes, kamēr PSG prestižo trofeju virs galvas vēl nav cēlusi, tomēr pēdējo gadu ambīcijas un iztērētie finanšu līdzekļi spēlētāju iegādē likuši tai uzstādīt augstākos mērķus.

Vēl viens intriģējošs duelis UEFA Čempionu līgas astotdaļfinālā noteikti būs "Barcelona" un "Chelsea" tikšanās. Iepriekšējās trīs reizes, kad tās savā starpā tikušās kādā no turnīra izslēgšanas kārtām, viena no tām beigās kļuvusi par titula ieguvēju. Zīmīgi, ka pret šo Londonas klubu savas karjeras laikā vārtus vēl nav guvis slavenais "Barcelona" uzbrucējs Lionels Mesi, lai gan aizvadījis astoņus mačus.

"Barcelona" uzvarēja D grupā, apsteidzot arī pagājušās sezonas finālisti Turīnas "Juventus", kamēr "Chelsea" bija spiesta samierināties ar otro vietu C grupā un izlozē nonākt starp neizsētajām vienībām.

"Barcelona" par UEFA Čempionu līgas uzvarētāju iepriekšējo reizi kļuva pirms diviem gadiem, bet kopumā par labāko Eiropā kļuvusi piecas reizes, kamēr "Chelsea" līdz šim vienīgo reizi šajā turnīrā uzvarēja 2012.gadā.

Zīmīgi, ka savā starpā vairāk savstarpējus mačus UEFA Čempionu līgas izslēgšanas turnīrā par "Barcelona" un "Chelsea" (desmit spēles) aizvadījušas tikai Madrides "Real" un Minhenes "Bayern" (16).

Citos astotdaļfināla pāros pagājušās sezonas fināliste Turīnas "Juventus" no Itālijas tiksies ar Anglijas komandu Totenhemas "Hotspur". Šīs vienības Eirokausos tiksies pirmo reizi vēsturē. Savukārt Anglijas premjerlīgas līdere Mančestras "City" spēkosies ar Šveices klubu "Basel", arī abām tiekoties pirmo reizi vēsturē. Vēl cita angļu vienība "Liverpool" sacentīsies pret "Porto" no Portugāles, kas savus slavenos sāncenšus vēl nav uzvarējusi nevienā no četrām spēlēm.

Pagājušās sezonas UEFA Eiropas līgas čempione Mančestras "United" no Anglijas spēlēs ar Spānijas klubu "Sevilla" no Spānijas, Vācijas flagmanis Minhenes "Bayern" sacentīsies ar Stambulas "Bešiktaš" no Turcijas, bet Itālijas klubs "AS Roma" aizvadīs mačus pret Doņeckas "Šahtar" no Ukrainas, kas šo itāļu vienību pamanījusies uzveikt trijos no četriem savstarpējiem mačiem.

UEFA Čempionu līgas ceturtdaļfināli notiks aprīlī, kamēr pusfināli - aprīļa un maija vidū. Turnīra fināls 26.maijā paredzēts Ukrainas galvaspilsētā Kijevā.

Iepriekšējās sezonas UEFA Čempionu līgas finālā otro gadu pēc kārtas uzvarēja Madrides "Real", kas izšķirošajā spēlē ar 4:1 sagrāva Turīnas "Juventus".

Astotdaļfināla pāru izloze. (Foto: AFP/Scanpix/LETA)

UEFA Čempionu līgas astotdaļfināla izlozes rezultāti:

Mančestras "United" (Anglija) - "Sevilla" (Spānija);

Parīzes "Saint-Germain" (Francija) - Madrides "Real" (Spānija);

"AS Roma" (Itālija) - Doņeckas "Šahtar" (Ukraina);

"Barcelona" (Spānija) - Londonas "Chelsea" (Anglija);

"Liverpool" (Anglija) - "Porto" (Portugāle);

Mančestras "City" (Anglija) - "Basel" (Šveice);

Stambulas "Bešiktaš" (Turcija) - Minhenes "Bayern" (Vācija);

Totenhemas "Hotspur" (Anglija) - Turīnas "Juventus" (Itālija).